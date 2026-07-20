Ανδρουλάκης από Θεσσαλονίκη: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπηρετεί μια ασύδοτη αγορά» – «Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει πολιτική αλλαγή»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε την Δευτέρα (20.07.2026) ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον Δήμο Νεάπολης – Συκεών, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει ταυτίσει τη διακυβέρνησή του με μια «ασύδοτη αγορά», ενώ έθεσε ως πολιικό στόχο του ΠΑΣΟΚ τη νίκη στις επόμενες εκλογές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη δύναμη που μπορεί να επιβάλει κανόνες στην αγορά και να ανατρέψει, όπως είπε, το μοντέλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο «προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς». Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026, τον Δήμο Νεάπολης – Συκεών, όπου έγινε δεκτός από τον δήμαρχο Σίμο Δανιηλίδη.

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Σε πιο χαλαρό τόνο, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρομοίασε την εκλογική επίδοση του δημάρχου με εκείνη της εθνικής Βραζιλίας. «Η Σελεσάο έχει κατακτήσει πέντε φορές το Παγκόσμιο. Ο δήμαρχος οκτώ φορές νικητής», ανέφερε χαριτολογώντας, πριν στρέψει τα πυρά του στην κυβερνητική πολιτική για την αυτοδιοίκηση.

«Οικονομικός στραγγαλισμός της αυτοδιοίκησης»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι ο πρόσφατος νόμος της κυβέρνησης οδηγεί τους δήμους σε οικονομική ασφυξία και πολιτική απαξίωση. «Ο νόμος που ήρθε από τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή πριν από μερικές εβδομάδες καταδικάζει την τοπική αυτοδιοίκηση σε οικονομικό στραγγαλισμό και σε πολιτική απαξίωση», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, το νέο εκλογικό σύστημα και η απουσία διαβούλευσης αποτελούν εκφάνσεις της «κουλτούρας του κλειστού συστήματος του επιτελικού κράτους». «Οι αυτοδιοικητικοί πρέπει να αντισταθούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, που απαξιώνει έναν από τους βασικούς πυλώνες ποιότητας της Δημοκρατίας», τόνισε.

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«Η κοροϊδία για την ακρίβεια πρέπει να τελειώσει»

Νωρίτερα, κατά την επίσκεψή του στην υπαίθρια αγορά κοντά στο δημαρχείο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εστίασε στην ακρίβεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αντί για λύσεις καταφεύγει σε αποσπασματικά μέτρα.

«Η κυβέρνηση, αντί να δώσει λύσεις, βλέπουμε συνεχώς να κάνει μπαλώματα», επεσήμανε.

Αναφερόμενος στις κυβερνητικές εξαγγελίες για μειώσεις τιμών, πρόσθεσε: «Τη μία μας λένε για μείωση στο ράφι, αλλά από Σεπτέμβρη, λες και το καλοκαίρι δεν έχει οικονομικές δυσκολίες».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη ρύθμιση για προϊόντα χαμηλότερης τιμής. «Μας λένε ότι θα έχουμε 2.000 κωδικούς με χαμηλές τιμές, αλλά αυτούς τους κωδικούς θα τους προσδιορίσουν τα σούπερ μάρκετ εθελοντικά», σημείωσε. «Η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει. Θα τελειώσει μόνο με την πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε.

«Η κυβέρνηση δεν θέλει να συγκρουστεί με τα συμφέροντα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει συνειδητά τη σύγκρουση με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν υπηρετεί την κοινωνία, δεν δίνει απαντήσεις, δεν δίνει λύσεις, γιατί πολύ απλά δεν θέλει να συγκρουστεί με τα οικονομικά συμφέροντα», υποστήριξε.

Οπως είπε, τα συμφέροντα αυτά δραστηριοποιούνται «είτε στον τομέα της Υγείας, είτε στην εμπορία τροφίμων, είτε στα τιμολόγια της ενέργειας».

«Δεν μπαίνουν κανόνες στην αγορά, δεν υπάρχει έλεγχος στην αγορά, υπάρχει ασυδοσία», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί με μια ασύδοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς».

«Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει πολιτική αλλαγή»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέδεσε ευθέως τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με την εκλογική νίκη του κόμματός του.

«Θα συνεχίσουμε τον αγώνα σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή», είπε.

«Ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών και να αλλάξει αυτή η δύσκολη κατάσταση που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός είναι η νίκη του ΠΑΣΟΚ στις ερχόμενες εκλογές», πρόσθεσε.

Και κατέληξε: «Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει πολιτική αλλαγή. Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει κανόνες στην αγορά προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και πραγματική υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον».

Δανιηλίδης: «Η αυτοδιοίκηση οδηγείται σε χρεοκοπία»

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση στην τοπική αυτοδιοίκηση.

«Τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια είναι τα χειρότερα χρόνια θεσμικά και λειτουργικά», ανέφερε.

Ο Σίμος Δανιηλίδης έκανε λόγο για «οικονομικό στραγγαλισμό, ο οποίος οδηγεί την τοπική αυτοδιοίκηση σε χρεοκοπία».

Αναφερόμενος στα διαθέσιμα ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια, σημείωσε ότι η ύπαρξή τους δεν αναιρεί τον τρόπο με τον οποίο, κατά την εκτίμησή του, κατανέμονται.

«Υπήρχαν και υπάρχουν ως έναν βαθμό διαθέσιμα αρκετά κονδύλια για έργα. Αυτό, όμως, δεν καλύπτει το ότι διανέμονται με “γκρίζες” διαδικασίες, κάτω από το τραπέζι, “κατόπιν ενεργειών μου”», υποστήριξε.

«Εγώ και η παρέα μου στο Μαξίμου»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανήλθε στην κριτική του για τη λειτουργία της κυβέρνησης, με αφορμή τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.

«Θυμάστε ποτέ μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ψηφοφορίας στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση να μεσολαβεί η διακοπή του Αυγούστου;», διερωτήθηκε.

Οπως είπε, το πνεύμα της αναθεώρησης απαιτεί ουσιαστικό δημόσιο διάλογο ανάμεσα στις δύο ψηφοφορίες.

«Είναι τέτοιος ο σεβασμός του πρωθυπουργού στο Σύνταγμα, όπως άλλωστε και στην αυτοδιοίκηση και στο Κοινοβούλιο, που επέλεξε ο μήνας της δημόσιας συζήτησης να είναι ο Αύγουστος», ανέφερε δηκτικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε, τέλος, την κυβέρνηση ότι λειτουργεί με μια κλειστή και συγκεντρωτική αντίληψη εξουσίας.

«Μιλάμε για μια κουλτούρα “εγώ και η παρέα μου στο Μαξίμου, όλα τα υπόλοιπα είναι επιμέρους”», είπε.

«Αυτή η κουλτούρα πρέπει να ηττηθεί. Δημιουργεί προβλήματα στην οικονομία, στην κοινωνία, αλλά και στην ίδια τη Δημοκρατία», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, κάλεσε τους πολίτες να μην αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες πρακτικές ως μεμονωμένα περιστατικά.

«Κάθε δημοκράτης πολίτης πρέπει να δει αυτά τα συμπτώματα όχι ως επιμέρους, αλλά ως επικίνδυνα συμπτώματα για το μέλλον της χώρας», τόνισε.