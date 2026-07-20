Πολιτική

Νέα Αριστερά κατά ΕΛΑΣ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια: «Συνεχιστής της πολιτικής Μητσοτάκη ο Τσίπρας»

Η Πατησίων κατηγορεί την Αμαλίας ότι αποδέχεται στην πράξη τον νόμο Πιερρακάκη και αντιπαραθέτει πρόταση για κατάργησή του, αναστολή των αδειών και απόρριψη της αναθεώρησης του άρθρου 16
Στιγμιότυπο από τη συνέντευξη Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) για την Παιδεία (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Στιγμιότυπο από τη συνέντευξη Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) για την Παιδεία (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Σφοδρή επίθεση στην ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Νέα Αριστερά, με αφορμή τις θέσεις που παρουσίασε την Δευτέρα (20.07.2026) το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, κατηγορώντας το ότι έχει αποδεχθεί τον ρόλο του «διαχειριστή και συνεχιστή της πολιτικής Μητσοτάκη».

Η Νέα Αριστερά υποστήριξε ότι η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) του Αλέξη Τσίπρα επιλέγει να διατηρήσει τα μη κρατικά πανεπιστήμια, παρά το γεγονός ότι δηλώνει πως δεν θα στηρίξει την αναθεώρηση του άρθρου 16, κάνοντας λόγο για μια πολιτική στάση αντιφατική και στερημένη από πραγματική διάθεση ανατροπής.

Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά υπενθυμίζει ότι ο συντονιστής της «σκιώδους κυβέρνησης» της ΕΛΑΣ, Κώστας Γαβρόγλου, είχε ήδη προϊδεάσει για τις κατευθύνσεις του κόμματος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

«Η σημερινή παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος επιβεβαίωσε αυτό που γνωρίζαμε ήδη», αναφέρει, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα «έχει αποδεχθεί πλήρως τον ρόλο του διαχειριστή και συνεχιστή της πολιτικής Μητσοτάκη».

Κατά τη Νέα Αριστερά, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν προτίθεται να αλλάξει τη βασική κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά να περιοριστεί σε επιμέρους διορθώσεις.

«Θα διατηρήσει ό,τι λέει ότι δεν αποδέχεται»

Στο στόχαστρο της ανακοίνωσης βρίσκεται η τοποθέτηση της τομεάρχη Παιδείας της ΕΛΑΣ, Ιωάννας Λαλιώτου, σύμφωνα με την οποία το κόμμα δεν θα καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

«Η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛΑΣ δήλωσε ξεκάθαρα ότι το κόμμα της δεν θα καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια», αναφέρει η Νέα Αριστερά.

Οπως σημειώνει, η ΕΛΑΣ θα περιοριστεί στην «αναμόρφωση» του νόμου Πιερρακάκη, ενώ την ίδια στιγμή δηλώνει ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.

«Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνει το παράδοξο: επιλέγει να διατηρήσει στην πράξη αυτό που δηλώνει ότι δεν αποδέχεται θεσμικά», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η Νέα Αριστερά θέτει, μάλιστα, ευθέως ζήτημα πολιτικής αξιοπιστίας και νοήματος μιας ενδεχόμενης κυβερνητικής αλλαγής.

«Ποιο είναι το νόημα αλλαγής κυβέρνησης, αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο;», διερωτάται.

«Δήλωση παραίτησης από την πολιτική αλλαγή»

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η απάντηση της Νέας Αριστεράς στο επιχείρημα περί αποδοχής της «πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί» μετά την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων.

«Η επίκληση της “πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί” είναι μία τρανταχτή δήλωση παραίτησης από την ίδια την πολιτική αλλαγή», υποστηρίζει.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι ο ρόλος της Αριστεράς δεν είναι η διαχείριση του υφιστάμενου πλαισίου, αλλά η ανατροπή πολιτικών που διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες.

«Η Αριστερά υπάρχει για να αλλάξει την οικονομία, για να ανατρέψει τις πολιτικές που μεγεθύνουν τις κοινωνικές ανισότητες, για να εμποδίζει την ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών», σημειώνεται.

Και προστίθεται: «Η Αριστερά είναι δύναμη αλλαγής της κοινωνίας, όχι διαχείρισης της μιζέριας».

Κατά τη Νέα Αριστερά, η χώρα δεν χρειάζεται απλώς εναλλαγή προσώπων στην εξουσία, αλλά συνολική αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης.

«Ιδιαίτερα σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα όπως η τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι θέσεις πρέπει να είναι καθαρές», τονίζει.

Η πρόταση της Νέας Αριστεράς

Απέναντι στις θέσεις της ΕΛΑΣ, η Νέα Αριστερά παρουσιάζει ένα πρόγραμμα πλήρους ανατροπής του σημερινού θεσμικού πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση.

Προτείνει την κατάργηση του νόμου 5094/2024 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την άμεση αναστολή των αδειών λειτουργίας τους.

Παράλληλα, ζητεί την απόρριψη της αναθεώρησης του άρθρου 16 και την επαναφορά του πανεπιστημιακού ασύλου.

Στις προτάσεις της περιλαμβάνονται ακόμη η ενίσχυση της δημοκρατικής αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ, η καθολική κατάργηση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και η δημιουργία εθνικού δημόσιου συστήματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Η Νέα Αριστερά τάσσεται επίσης υπέρ της ελεύθερης πρόσβασης στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, με σταδιακή κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και «ουσιαστική επανίδρυση» του Λυκείου.

Τέλος, προτείνει τη δημιουργία Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνας, επιχειρώντας να χαράξει σαφή διαχωριστική γραμμή από την εκπαιδευτική πολιτική τόσο της κυβέρνησης όσο και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

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