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Πολιτική

Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια: «Το κόμμα Τσίπρα αποδέχεται το νόμο Πιερρακάκη»

Η Κουμουνδούρου κατηγορεί το κόμμα Τσίπρα ότι αποδέχεται τον νόμο Πιερρακάκη, παρά τη διακηρυγμένη αντίθεσή του στην αναθεώρηση του άρθρου 16
ΣΥΡΙΖΑ, γραφεία στην Κουμουνδούρου
Τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Κουμουνδούρου, στην Αθήνα (Φωτογραφία αρχείου: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
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Μετωπική επίθεση στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) και, εμμέσως, στον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις θέσεις που παρουσίασε την Δευτέρα (20.07.2026) η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛΑΣ, Ιωάννα Λαλιώτου, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Η Κουμουνδούρου επιχειρεί να αναδείξει ως βασική πολιτική αντίφαση της ΕΛΑΣ το γεγονός ότι τάσσεται κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16, χωρίς όμως να δεσμεύεται για την κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη. Ο νόμος αυτός άνοιξε τον δρόμο για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. «Τα όσα είπε η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛΑΣ, Ιωάννα Λαλιώτου, δεν αφήνουν περιθώριο παρερμηνείας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλογίζοντας στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ότι αποδέχεται στην πράξη τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν με το θεσμικό πλαίσιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η ΕΛΑΣ δηλώνει πως θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, την ίδια στιγμή που προαναγγέλλει «ριζική μεταρρύθμιση» και όχι κατάργηση του νόμου. Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, η στάση αυτή ισοδυναμεί με αποδοχή ενός ήδη διαμορφωμένου τοπίου, το οποίο αντιβαίνει στο γράμμα και στο πνεύμα της συνταγματικής πρόβλεψης για τον δημόσιο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η επίθεση αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς στρέφεται κατά του νέου φορέα του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουμουνδούρου επιδιώκει να οριοθετηθεί από την ΕΛΑΣ σε ένα κατεξοχήν ταυτοτικό ζήτημα για την Αριστερά, αμφισβητώντας ταυτόχρονα τη συνέπεια της αντιπολιτευτικής γραμμής του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στην κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραβάλλει στη θέση της ΕΛΑΣ τη δική του πρόταση για πλήρη κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη και απορρόφηση των φοιτητών των ιδιωτικών πανεπιστημίων από τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. «Το άρθρο 16 πρέπει να διατηρηθεί και ως προς το πνεύμα και ως προς το γράμμα», τονίζει.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστηρίζει ότι η Παιδεία δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εμπόρευμα και πεδίο κερδοσκοπίας, ενώ προβάλλει το δημόσιο πανεπιστήμιο ως τον μόνο θεσμό που μπορεί να υπηρετήσει την κοινωνικά χρήσιμη γνώση και επιστήμη.

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί την όξυνση του ανταγωνισμού ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για την πολιτική εκπροσώπηση του αριστερού και προοδευτικού χώρου. Η αντιπαράθεση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια λειτουργεί πλέον ως σαφής διαχωριστική γραμμή. Από τη μία η πρόταση της ΕΛΑΣ για αναμόρφωση και αυστηρότερο έλεγχο του υφιστάμενου πλαισίου και από την άλλη η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την πλήρη ανατροπή του.

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