Η ατάκα Μητσοτάκη για το Μουντιάλ με φόντο τις εκλογές: «Η ΝΔ θυμίζει Ισπανία – Οταν έχεις την μπάλα, εσύ βάζεις γκολ»

Το παράδειγμα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ισπανίας επιστράτευσε την Δευτέρα (20.07.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να περιγράψει τη στρατηγική με την οποία η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί έως τις εκλογές της άνοιξης του 2027. Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, ο πρωθυπουργός συνέδεσε την κατοχή της μπάλας, την πρωτοβουλία των κινήσεων και το ομαδικό παιχνίδι με την πολιτική πορεία προς τις κάλπες.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έστειλε, παράλληλα, σαφές μήνυμα ότι οι εκλογές δεν προσφέρονται για «δοκιμαστικές» επιλογές ή ψήφο διαμαρτυρίας. «Η Κυριακή της κάλπης είναι μοναδική», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι από το αποτέλεσμα θα κριθεί εάν η χώρα θα συνεχίσει να προοδεύει ή «θα χάσει σε μία στιγμή όσα κατέκτησε με κόπο εδώ και επτά χρόνια».

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«Ισως, με έναν τρόπο, να θυμίζουμε κι εμείς τη νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την Ισπανία», ανέφερε ο πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι η παγκόσμια πρωταθλήτρια «ήθελε να έχει την κατοχή της μπάλας, άρα και την πρωτοβουλία των κινήσεων».

«Οταν έχεις την μπάλα, εσύ θα βάλεις γκολ», πρόσθεσε, επιχειρώντας να μεταφέρει στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο της πολιτικής ατζέντας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε στο ίδιο ποδοσφαιρικό μοτίβο, σημειώνοντας ότι η κυβερνητική παράταξη διαθέτει «καλή φυσική κατάσταση», ώστε να αντέξει «αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές».

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«Εχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπηλακισμούς», ανέφερε, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να κινηθούν χωρίς «έπαρση και πανηγυρισμούς».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη συλλογική λειτουργία του κόμματος. «Είμαστε πρώτα και πάνω απ’ όλα ομάδα», είπε, για να συμπληρώσει: «Οι ομάδες κερδίζουν, όχι οι δήθεν μεμονωμένοι σταρ».

«Η κρισιμότερη μάχη»

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επόμενη εκλογική αναμέτρηση «την κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει», επιδιώκοντας να αποκλείσει κάθε περιθώριο χαλαρής ψήφου.

«Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, πρόβες τζενεράλε με δήθεν μηνύματα και περιθώρια για ρίσκα καταστροφής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας, δε, στο ερώτημα «γιατί μια τρίτη τετραετία;», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε τη φράση που συμπύκνωσε το εκλογικό του μήνυμα: «Για να μη γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω».

Οπως υποστήριξε, η χώρα «δεν αντέχει ούτε να πισωγυρίσει ούτε να αιχμαλωτιστεί σε αδιέξοδα ακυβερνησίας ή διακομματικών παζαριών».

Αντίθετα, πρόσθεσε, η κοινωνία ζητά «καθαρές λύσεις, καθαρούς ορίζοντες και σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι της».

Εκλογές την άνοιξη του 2027

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε, ταυτόχρονα, να κλείσει τη συζήτηση περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, επαναλαμβάνοντας ότι «οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027». Με τη διαβεβαίωση αυτή, ο πρωθυπουργός έθεσε ως ορίζοντα την εξάντληση της τετραετίας και κάλεσε τους βουλευτές του να διατηρήσουν την πολιτική πρωτοβουλία μέχρι το τέλος.