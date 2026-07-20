ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κανονικότητα τα σκάνδαλα για τη ΝΔ, ευχαριστούμε δε θα πάρουμε»

Σε μετωπική σύγκρουση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίχθηκε η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση, με τον Κώστα Τσουκαλά να απαντά σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους στις δηλώσεις που έκανε την Δευτέρα (20.07.2026) ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Η Χαριλάου Τρικούπη, μέσω του Κώστα Τσουκαλά, κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι αντιμετωπίζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μια ακόμη «κανονικότητα», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας επιλεκτικά, μόνο όταν αυτό αφορά «γαλάζια» στελέχη. «Ο κ. Μαρινάκης εκπροσωπεί μια κυβέρνηση που προσπάθησε να ποδηγετήσει και να ελέγξει πλήρως τη Δικαιοσύνη», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

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Ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει κατ’ επανάληψη αμφισβητήσει από το βήμα του press room το τεκμήριο της αθωότητας. «Το θυμάται à la carte, όποτε τον βολεύει, όταν πρόκειται για “γαλάζια” στελέχη ή τον αγαπημένο τους κ. Ντίλιαν», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Είναι ο ίδιος που μας λέει “και τι έγινε που παραπέμπονται 22 στελέχη της κυβέρνησης”, σαν να μην τρέχει τίποτα».

«Τον ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κλιμάκωσε την επίθεσή του, κατηγορώντας το κυβερνών κόμμα ότι επιχειρεί να εξοικειώσει την κοινωνία με τα σκάνδαλα και τη διαφθορά. «Για τη Νέα Δημοκρατία τα σκάνδαλα και η διαφθορά είναι κανονικότητα και μας καλεί να τη συνηθίσουμε. Τον ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε», ανέφερε.

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Παράλληλα, κάλεσε τον Παύλο Μαρινάκη να τοποθετηθεί για την καταδίκη του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρώην υποψηφίου ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. «Πόσο χρόνο χρειάζεται για να καταφέρει να σχολιάσει την καταδίκη για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία του κ. Μελά, του πρώην υποψήφιου ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και εν συνεχεία προέδρου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως εκλεκτού του κ. Μητσοτάκη;», διερωτήθηκε.

Ο Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε, μάλιστα, «θράσος» την απαίτηση της κυβέρνησης να ζητήσει συγγνώμη το ΠΑΣΟΚ. «Θέλει θράσος να απαιτεί συγγνώμη η κυβέρνηση που πλέον, αποδεδειγμένα και με σφραγίδα της Δικαιοσύνης, λεηλάτησε το δημόσιο και ευρωπαϊκό χρήμα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», υποστήριξε.

Αιχμές για τα «μαθηματικά Ανδρουλάκη»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ απάντησε και στις αιχμές του Παύλου Μαρινάκη για την κοστολόγηση της πρότασης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με τη 13η σύνταξη. «Πάει πολύ το κόμμα που έγραφε τα δημοσιονομικά στοιχεία σε χαρτοπετσέτες και τα έδινε στο Eurogroup, αφήνοντας τη χώρα στο χείλος του γκρεμού, να μιλά για “μαθηματικά Ανδρουλάκη”», ανέφερε.

Και συνέχισε: «Κατάπιε τη γλώσσα του ο κ. Μαρινάκης; Δεν ήξερε πόσο στοίχιζε η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, που με στόμφο υποσχόταν το 2019 ο κ. Μητσοτάκης, αλλά εφάρμοσε πιο πιστά και από τον συντάκτη του;».

Κατέληξε δε με νέα αιχμή για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων: «Τα πρόστιμα του ΟΠΕΚΕΠΕ τα είχαν κοστολογήσει;».

Οι δηλώσεις Μαρινάκη

Νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το ότι έσπευσε να προδικάσει την άσκηση ποινικών διώξεων και ακόμη και την ενοχή βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Το θύμα της υπόθεσης των αγροτικών επιδοτήσεων είναι η κοινωνία και οι Ελληνες φορολογούμενοι. Πρέπει όλοι όσοι έσπευσαν να προδικάσουν την άσκηση ποινικής δίωξης να ζητήσουν συγγνώμη στους ανθρώπους αυτούς», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι «η Δικαιοσύνη και μόνο η Δικαιοσύνη αποφασίζει για όλες αυτές τις υποθέσεις», ενώ υπενθύμισε δηλώσεις του Κώστα Τσουκαλά και του Νίκου Ανδρουλάκη περί «κυβέρνησης υποδίκων».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση εμπιστεύεται τόσο την ελληνική Δικαιοσύνη όσο και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Πρέπει να περιμένουμε τις δικαστικές αποφάσεις και για τους υπόλοιπους τέσσερις», σημείωσε.