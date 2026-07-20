Σύγκρουση Πέτρου Παππά – Γιάννη Μπουλέκου για τις βουλευτικές έδρες: «Αν είστε τίμιος, παραδώστε την» – «Δεν θα τη δώσω σε πραξικοπηματική ηγεσία»

Σε προσωπική και ιδιαίτερα οξεία αντιπαράθεση εξελίχθηκε την Δευτέρα (20.07.2026) η συζήτηση στον «αέρα» του ERTNews ανάμεσα στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πέτρο Παππά και τον νέο οργανωτικό γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μπουλέκο, με επίκεντρο το ζήτημα των βουλευτικών εδρών και τις αποχωρήσεις στελεχών από την Κουμουνδούρου.

Αφορμή αποτέλεσε η τοποθέτηση του Γιάννη Μπουλέκου, ο οποίος επανέφερε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι όσοι αποχωρούν από το κόμμα οφείλουν να παραδίδουν τη βουλευτική έδρα με την οποία εξελέγησαν. Στο στόχαστρό του βρέθηκε ευθέως ο Πέτρος Παππάς, ο οποίος εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε χωρίς να παραδώσει την έδρα του και στη συνέχεια προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ.

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Ο Γιάννης Μπουλέκος υποστήριξε ότι η διατήρηση της έδρας από αποχωρούντες βουλευτές συνιστά πολιτική ασυνέπεια. «Όσοι αποχώρησαν θα πρέπει να τιμούν την υπογραφή τους. Οταν εκλέγεσαι σε έναν κομματικό φορέα και διαφωνείς, πρέπει να παραδώσεις την έδρα στο κόμμα με το οποίο εξελέγης», ανέφερε.

Απευθυνόμενος προσωπικά στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε: «Οπως είχα πει ότι ο κύριος Παππάς πρέπει να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκλέχτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αντιδικώ προσωπικά μαζί σας, παράδειγμα φέρνω».

Λίγα λεπτά αργότερα επανήλθε ακόμη πιο αιχμηρά.

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«Πολιτικά, αν είστε έντιμος, να παραδώσετε την έδρα», είπε, επιμένοντας ότι η βουλευτική έδρα ανήκει πολιτικά στον χώρο με τον οποίο εξελέγη ο κάθε βουλευτής.

«Δεν θα παραδώσω την έδρα σε πραξικοπηματική ηγεσία»

Η απάντηση του Πέτρου Παππά ήταν άμεση και σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

«Αυτό να το πείτε στον πρώην πρόεδρό σας, τον κύριο Κασσελάκη, ο οποίος διέλυσε το κόμμα σας και σας άφησε ορφανούς», αντέτεινε, καλώντας τον συνομιλητή του να ασκήσει την ίδια κριτική στην πρώην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τις αιχμές του Γιάννη Μπουλέκου προσωπική επίθεση και αντέστρεψε τα πυρά προς την Κουμουνδούρου.

«Μη μου κάνετε προσωπικές επιθέσεις. Αυτή την κριτική να την κάνετε στον κύριο Κασσελάκη», είπε.

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τη βουλευτική του έδρα.

«Η έδρα παραδίδεται σε δημοκρατικά κόμματα και όχι σε ένα κόμμα το οποίο έκανε πραξικοπηματικά συνέδρια. Δεν θα παραδώσω σε μία πραξικοπηματική ηγεσία την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Οταν θα τιμήσετε εσείς τη δημοκρατία, τότε θα κάνετε μαθήματα σε εκλεγμένους του Κοινοβουλίου».

«Σας διέλυσε ο Κασσελάκης»

Η αντιπαράθεση δεν αποκλιμακώθηκε ούτε στη συνέχεια, με τον Πέτρο Παππά να αποδίδει ευθέως την κρίση του ΣΥΡΙΖΑ στις επιλογές της προηγούμενης ηγεσίας.

«Ο κύριος Κασσελάκης σας διέλυσε και σας άφησε συντρίμμια», είπε απευθυνόμενος στον Γιάννη Μπουλέκο.

«Είναι ντροπή. Παραδεχτείτε το και πείτε ότι ο πρώην πρόεδρός σας απεργαζόταν τη διάλυση του κόμματος», συνέχισε.

Ο οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ απέφυγε να συνεχίσει την προσωπική αντιπαράθεση.

«Δεν επιθυμώ να συνομιλώ μαζί σας», απάντησε, πριν επαναφέρει τη συζήτηση στην ανασυγκρότηση του κόμματος και στην προοπτική αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.