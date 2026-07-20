Πολιτική

Σύγκρουση Πέτρου Παππά – Γιάννη Μπουλέκου για τις βουλευτικές έδρες: «Αν είστε τίμιος, παραδώστε την» – «Δεν θα τη δώσω σε πραξικοπηματική ηγεσία»

Η αντιπαράθεση για τις αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ μεταφέρθηκε στον τηλεοπτικό αέρα, με τον οργανωτικό γραμματέα του κόμματος να ζητά από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να επιστρέψει την έδρα και τον τελευταίο να απαντά με σφοδρά πυρά για τις εσωκομματικές εξελίξεις στην Κουμουνδούρου
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παππάς και ο γραμματέας Οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουλέκος
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παππάς και ο γραμματέας Οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουλέκος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε προσωπική και ιδιαίτερα οξεία αντιπαράθεση εξελίχθηκε την Δευτέρα (20.07.2026) η συζήτηση στον «αέρα» του ERTNews ανάμεσα στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πέτρο Παππά και τον νέο οργανωτικό γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μπουλέκο, με επίκεντρο το ζήτημα των βουλευτικών εδρών και τις αποχωρήσεις στελεχών από την Κουμουνδούρου.

Αφορμή αποτέλεσε η τοποθέτηση του Γιάννη Μπουλέκου, ο οποίος επανέφερε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι όσοι αποχωρούν από το κόμμα οφείλουν να παραδίδουν τη βουλευτική έδρα με την οποία εξελέγησαν. Στο στόχαστρό του βρέθηκε ευθέως ο Πέτρος Παππάς, ο οποίος εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε χωρίς να παραδώσει την έδρα του και στη συνέχεια προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ.

Ο Γιάννης Μπουλέκος υποστήριξε ότι η διατήρηση της έδρας από αποχωρούντες βουλευτές συνιστά πολιτική ασυνέπεια. «Όσοι αποχώρησαν θα πρέπει να τιμούν την υπογραφή τους. Οταν εκλέγεσαι σε έναν κομματικό φορέα και διαφωνείς, πρέπει να παραδώσεις την έδρα στο κόμμα με το οποίο εξελέγης», ανέφερε.

Απευθυνόμενος προσωπικά στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε: «Οπως είχα πει ότι ο κύριος Παππάς πρέπει να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκλέχτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αντιδικώ προσωπικά μαζί σας, παράδειγμα φέρνω».

Λίγα λεπτά αργότερα επανήλθε ακόμη πιο αιχμηρά.

«Πολιτικά, αν είστε έντιμος, να παραδώσετε την έδρα», είπε, επιμένοντας ότι η βουλευτική έδρα ανήκει πολιτικά στον χώρο με τον οποίο εξελέγη ο κάθε βουλευτής.

«Δεν θα παραδώσω την έδρα σε πραξικοπηματική ηγεσία»

Η απάντηση του Πέτρου Παππά ήταν άμεση και σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

«Αυτό να το πείτε στον πρώην πρόεδρό σας, τον κύριο Κασσελάκη, ο οποίος διέλυσε το κόμμα σας και σας άφησε ορφανούς», αντέτεινε, καλώντας τον συνομιλητή του να ασκήσει την ίδια κριτική στην πρώην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τις αιχμές του Γιάννη Μπουλέκου προσωπική επίθεση και αντέστρεψε τα πυρά προς την Κουμουνδούρου.

«Μη μου κάνετε προσωπικές επιθέσεις. Αυτή την κριτική να την κάνετε στον κύριο Κασσελάκη», είπε.

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τη βουλευτική του έδρα.

«Η έδρα παραδίδεται σε δημοκρατικά κόμματα και όχι σε ένα κόμμα το οποίο έκανε πραξικοπηματικά συνέδρια. Δεν θα παραδώσω σε μία πραξικοπηματική ηγεσία την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Οταν θα τιμήσετε εσείς τη δημοκρατία, τότε θα κάνετε μαθήματα σε εκλεγμένους του Κοινοβουλίου».

 

«Σας διέλυσε ο Κασσελάκης»

Η αντιπαράθεση δεν αποκλιμακώθηκε ούτε στη συνέχεια, με τον Πέτρο Παππά να αποδίδει ευθέως την κρίση του ΣΥΡΙΖΑ στις επιλογές της προηγούμενης ηγεσίας.

«Ο κύριος Κασσελάκης σας διέλυσε και σας άφησε συντρίμμια», είπε απευθυνόμενος στον Γιάννη Μπουλέκο.

«Είναι ντροπή. Παραδεχτείτε το και πείτε ότι ο πρώην πρόεδρός σας απεργαζόταν τη διάλυση του κόμματος», συνέχισε.

Ο οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ απέφυγε να συνεχίσει την προσωπική αντιπαράθεση.

«Δεν επιθυμώ να συνομιλώ μαζί σας», απάντησε, πριν επαναφέρει τη συζήτηση στην ανασυγκρότηση του κόμματος και στην προοπτική αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
81
69
68
68
60
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νέα Αριστερά κατά ΕΛΑΣ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια: «Συνεχιστής της πολιτικής Μητσοτάκη ο Τσίπρας»
Η Πατησίων κατηγορεί την Αμαλίας ότι αποδέχεται στην πράξη τον νόμο Πιερρακάκη και αντιπαραθέτει πρόταση για κατάργησή του, αναστολή των αδειών και απόρριψη της αναθεώρησης του άρθρου 16
Στιγμιότυπο από τη συνέντευξη Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) για την Παιδεία (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Η ΔΕΘ θα είναι ο καθρέφτης της αλήθειας για όλους και τεστ αξιοπιστίας – Live η ομιλία του πρωθυπουργού
Έμφαση στη μεσαία τάξη, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους - Αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ και αντιπολίτευσης και οι βασικοί άξονες της συνταγματικής αναθεώρησης
Μητσοτάκης 6
Ανδρουλάκης από Θεσσαλονίκη: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπηρετεί μια ασύδοτη αγορά» – «Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει πολιτική αλλαγή»
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε το Μαξίμου για «μπαλώματα» στην ακρίβεια, οικονομικό στραγγαλισμό της αυτοδιοίκησης και κουλτούρα «εγώ και η παρέα μου»
Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη
Καρφιά Παππά για τις έδρες που γίνονται «προσωπική περιουσία»: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού»
Ο νέος γραμματέας του κόμματος απορρίπτει τη σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα και προειδοποιεί όσους αποχωρούν ότι δεν πρέπει να βρουν «ζεστή φωλιά» στην ΕΛΑΣ
Νίκος Παππάς
ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κανονικότητα τα σκάνδαλα για τη ΝΔ, ευχαριστούμε δε θα πάρουμε»
Ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε στην επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «θράσος», επιλεκτική επίκληση του τεκμηρίου αθωότητας και συγκάλυψη ευθυνών
Τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη
Γεωργιάδης κατά Κοβέσι: «Λανθασμένη επιλογή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» – Νέες βολές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε τη Ρουμάνα δικαστικό ότι υπερέβη τα όριά της, αμφισβήτησε τον χειρισμό της υπόθεση με τα αγροτικά κονδύλια και προέβλεψε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027
Γεωργιάδης κατά Κοβέσι: «Λανθασμένη επιλογή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» – Νέες βολές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
5
Πυρά Τεμπονέρα για «μεταγραφικό παζάρι» από τον ΣΥΡΙΖΑ: «Η ΕΛΑΣ στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν πρόκειται να έχει στις τάξεις της βουλευτές»
Ο τομεάρχης Εργασίας του κόμματος Τσίπρα κράτησε αποστάσεις από την κρίση στην Κουμουνδούρου και έθεσε ως όρο την παραίτηση από την έδρα για όσους θέλουν να ενταχθούν στον νέο πολιτικό φορέα
Ο τομεάρχης Εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) Διονύσης Τεμπονέρας (Φωτογραφία αρχείου: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Παραιτήθηκε και επισήμως από βουλευτής ο Συμεών Κεδίκογλου – Στους 12 βουλευτές η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ
Μετά τη Νοτοπούλου και τον Καραμέρο, ακόμη μία αποχώρηση - Επόμενη επιλαχούσα η Θεοδώρα Ακριώτου, καθώς Χατζηγιαννάκης και Αποστόλου δεν αναμένεται να καταλάβουν την έδρα
Συμεών Κεδίκογλου
Newsit logo
Newsit logo