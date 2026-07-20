Καρφιά Παππά για τις έδρες που γίνονται «προσωπική περιουσία»: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού»

Σε αναγνώριση του πολιτικού αδιεξόδου στο οποίο βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε την Δευτέρα (20.07.2026) ο Νίκος Παππάς, παραδεχόμενος ότι η έως τώρα γραμμή του κόμματος «αποδείχθηκε ανεφάρμοστη» και επιχειρώντας ταυτόχρονα να εκπέμψει μήνυμα επανεκκίνησης μετά την εκλογή της νέας συλλογικής ηγεσίας.

Ο νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς ξεκαθάρισε ότι οι δυνάμεις της Κουμουνδούρου θα διεκδικήσουν την επιστροφή τους στη Βουλή με «υψηλό ποσοστό», ενώ εξαπέλυσε αιχμηρή επίθεση σε όσους αποχωρούν από το κόμμα και διατηρούν τις έδρες τους, κατηγορώντας τους ότι αντιμετωπίζουν το βουλευτικό αξίωμα ως «προσωπική περιουσία».

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Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι η πρόσφατη αλλαγή ηγεσίας δεν παρήγαγε νικητές και ηττημένους, αλλά σηματοδότησε την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να κοιτάξει «την πραγματικότητα κατάματα».

«Δεν υπάρχουν νικητές ή χαμένοι. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή επιλογή, η οποία λέει “βλέπω την πραγματικότητα κατάματα”», ανέφερε.

Παραδέχθηκε, μάλιστα, ότι μέχρι πριν από λίγες ημέρες το κόμμα εξέπεμπε ένα θολό και αντιφατικό στίγμα.

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«Δυστυχώς, το κόμμα μας μέχρι πριν από μία εβδομάδα έστελνε μηνύματα θολά, αντιφατικά και πρωτότυπα για την πολιτική ζωή», σημείωσε.

«Να μπούμε με υψηλό ποσοστό στη Βουλή»

Ο Νίκος Παππάς επέμεινε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει παραιτηθεί από τη μάχη της πολιτικής επιβίωσης.

«Δηλώνουμε παρόντες. Θα ζητήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Δεν αφήνουμε μέρα να πάει χαμένη», είπε, προσθέτοντας ότι ήδη συγκροτούνται οι ομάδες εργασίας για τα ψηφοδέλτια.

Οπως υποστήριξε, το κόμμα εξακολουθεί να διαθέτει «πολιτικό, ιδεολογικό και στελεχιακό απόθεμα» ικανό να επηρεάσει τόσο τον εκλογικό όσο και τον συνολικό πολιτικό χάρτη.

Ερωτηθείς αν ο βασικός στόχος είναι απλώς η είσοδος στη Βουλή, απάντησε: «Και όχι μόνο. Να πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα καλό ποσοστό. Να μπούμε με υψηλό ποσοστό στη Βουλή».

«Δεν θα πάει καμία ημέρα χαμένη. Το κόμμα θα είναι σε διάταξη μάχης με την έναρξη της πολιτικής σεζόν», πρόσθεσε.

«Δεν επιλέξαμε σύγκρουση με τον Τσίπρα»

Ο Νίκος Παππάς απέρριψε την εκτίμηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί τον βασικό αντίπαλο του ΣΥΡΙΖΑ.

«Διαφωνώ ριζικά. Απλώς είπαμε ότι το κόμμα είναι παρόν. Δεν επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα», ανέφερε.

Ταυτόχρονα, όμως, υπενθύμισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός αποχώρησε από το κόμμα και ίδρυσε νέο πολιτικό φορέα.

«Ο Τσίπρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχε δικαίωμα. Εφτιαξε ένα άλλο κόμμα, δικό του, και διόρισε τα όργανά του όπως νομίζει ότι πρέπει να κάνει», είπε.

Ο ίδιος άφησε σαφείς αιχμές για τοποθετήσεις που προέρχονται από τη νέα πολιτική κίνηση.

«Ακούστηκαν και από τον ίδιο και από στελέχη τοποθετήσεις πολύ επιθετικές απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι έκλεισε ο ιστορικός του κύκλος», σημείωσε.

Απαντώντας στη δήλωση του Γιώργου Σιακαντάρη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι «τοξικός», ο κ. Παππάς αντέτεινε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι απλώς δεν είναι τοξικός, αλλά, ως κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς, μπορεί να προσφέρει, συσπειρώνοντας δυνάμεις οι οποίες είχαν σταλεί στην πολιτική αδράνεια».

Οι έδρες και το «πολιτικό χρηματιστήριο»

Το αιχμηρότερο μέρος της παρέμβασής του αφορούσε τις αποχωρήσεις βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη διατήρηση των εδρών τους.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες παραιτήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και διακράτηση εδρών ως προσωπική περιουσία», ανέφερε.

Ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες αποχωρήσεις γίνονται από πρόσωπα που έχουν ήδη δηλώσει ότι επιθυμούν να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

«Οι παραιτήσεις γίνονται από ανθρώπους που δεδηλωμένα θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η συνθήκη καταστέλλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ», είπε.

Κάλεσε, μάλιστα, την ΕΛΑΣ να μη νομιμοποιήσει πολιτικά αυτή την πρακτική.

«Περιμένω και φαντάζομαι ότι όσοι υλοποιούν αυτές τις πρακτικές δεν θα βρουν ζεστή φωλιά στο κόμμα του Τσίπρα», ανέφερε.

Οπως εξήγησε, σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε «εκ των υστέρων πολιτική έγκριση» της επιλογής ενός βουλευτή να εγκαταλείπει τον ΣΥΡΙΖΑ και να κρατά την έδρα του.

«Ενδεχομένως να την περιφέρει κιόλας στο πολιτικό χρηματιστήριο, για να βλέπει πότε οι δημοσκοπικές μετοχές είναι από εδώ ή από εκεί», πρόσθεσε.

Πρόεδρος μετά τις εκλογές

Αναφερόμενος στην εκλογή νέου προέδρου, ο Νίκος Παππάς σημείωσε ότι το καταστατικό προβλέπει συνέδριο και εκλογή από τη βάση.

Ωστόσο, επικαλέστηκε την περιρρέουσα ατμόσφαιρα περί πρόωρων εκλογών, εξηγώντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να λειτουργεί σαν να έχουν ήδη προκηρυχθεί κάλπες για τον Οκτώβριο.

Ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει ότι ο νέος πρόεδρος θα εκλεγεί μετά τις εθνικές εκλογές, απάντησε: «Δεν είναι μακριά από μια σοβαρή εκτίμηση των καταστάσεων».

«Ανεφάρμοστη πολιτική»

Για το ενδεχόμενο ανεξαρτητοποίησης του Σωκράτη Φάμελλου, ο Νίκος Παππάς απέφυγε να προεξοφλήσει τις εξελίξεις.

«Δεν είναι προσωπικό θέμα και ούτε θα προεξοφλήσω την παραίτησή του», είπε.

Κατέληξε, ωστόσο, με την πιο καθαρή παραδοχή για τη μέχρι τώρα στρατηγική του κόμματος: «Είχαμε μια πολιτική, η οποία αποδείχθηκε ανεφάρμοστη, γιατί ο Τσίπρας αρνήθηκε τον διάλογο. Είναι τα απότοκα αυτού του αδιεξόδου».