Ανδρουλάκης, Φάμελλος και Κουτσούμπας άκουσαν τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα – Τα μηνύματά τους για το 2026

Στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ άκουσε τα κάλαντα ο Ανδρουλάκης, στον Περισσό απόλαυσε τα κάλαντα από την χορωδία της ΚΝΕ ο Κουτσούμπας και στην Θεσσαλονίκη στα γραφεία τους ΣΥΡΙΖΑ στη Θέρμη βρέθηκε ο Φάμελλος
Kάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, από την αδελφότητα Κεφαλληνίων και Ιθακησίων Πειραιά
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς άκουσε την Τετάρτη (31.12.2025) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στον Πειραιά, την ώρα που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, τα απόλαυσε στη Θεσσαλονίκη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αντάλλαξε ευχές για υγεία, χαρά και καλή χρονιά, αλλά και δώρα με τα μέλη της αδελφότητας Κεφαλληνίων και Ιθακησίων Πειραιά. Μάλιστα, απόλαυσε τα Κεφαλλονήτικα κάλαντα αλλά και τα παραδοσιακά, οι οποίοι χόρεψαν και παραδοσιακούς χορούς.

Τα μέλη της αδελφότητας, μάλιστα, έδωσαν συμβολικά στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης μία φωτογραφία από το 1995, που εικονίζει μέλη της χορωδίας της αδελφότητας να λένε τα κάλαντα στην ίδια αίθουσα των ιστορικών γραφείων του Κινήματος στον Πειραιά.

Σε σύντομη δήλωση του ο Νίκος Ανδρουλάκης ευχήθηκε «το 2026 να είναι χρονιά ευημερίας για όλο τον ελληνικό λαό», γιατί, όπως τόνισε, «έχουμε περάσει δύσκολα χρόνια, με την ακρίβεια, την κατάσταση στη δημόσια υγεία, στην παιδεία».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ευχήθηκε «το 2026 να φέρει υγεία, ευημερία, σταθερότητα, αλλά πάνω απ’ όλα ελπίδα και προοπτική και σε εμάς αλλά και στις νεότερες γενιές που είναι το μέλλον της χώρας».

Kάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, από την αδελφότητα Κεφαλληνίων και Ιθακησίων Πειραιά
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Kάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, από την αδελφότητα Κεφαλληνίων και Ιθακησίων Πειραιά
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Kάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, από την αδελφότητα Κεφαλληνίων και Ιθακησίων Πειραιά
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Kάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, από την αδελφότητα Κεφαλληνίων και Ιθακησίων Πειραιά
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Kάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, από την αδελφότητα Κεφαλληνίων και Ιθακησίων Πειραιά
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Στην Θεσσαλονίκη ο Σωκράτης Φάμελλος

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς άκουσε ο Σωκράτης Φάμελλος, από το χορευτικό τμήμα της αδελφότητας Κρωμναίων Καλαμαριάς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, στα γραφεία της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θέρμης στην Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, άκουσε τα κάλαντα στα ποντιακά και απόλαυσε παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς από ταλαντούχους χορευτές των σωματείων.

Μάλιστα, αντάλλαξε και αυτός δώρα και ευχές με όλους τους παρευρισκόμενους και φωτογραφήθηκε με την χορωδία και τις χορευτικές ομάδες.

Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Φάμελλο, από το χορευτικό τμήμα της αδελφότητας Κρωμναίων Καλαμαριάς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, στα γραφεία της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θέρμης στην Θεσσαλονίκη
MOTIONTEAM
Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Φάμελλο, από το χορευτικό τμήμα της αδελφότητας Κρωμναίων Καλαμαριάς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, στα γραφεία της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θέρμης στην Θεσσαλονίκη
MOTIONTEAM
Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Φάμελλο, από το χορευτικό τμήμα της αδελφότητας Κρωμναίων Καλαμαριάς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, στα γραφεία της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θέρμης στην Θεσσαλονίκη
MOTIONTEAM
Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Φάμελλο, από το χορευτικό τμήμα της αδελφότητας Κρωμναίων Καλαμαριάς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, στα γραφεία της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θέρμης στην Θεσσαλονίκη
MOTIONTEAM
Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Φάμελλο, από το χορευτικό τμήμα της αδελφότητας Κρωμναίων Καλαμαριάς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, στα γραφεία της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θέρμης στην Θεσσαλονίκη
MOTIONTEAM
Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Φάμελλο, από το χορευτικό τμήμα της αδελφότητας Κρωμναίων Καλαμαριάς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, στα γραφεία της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θέρμης στην Θεσσαλονίκη
MOTIONTEAM

«Καλή αγωνιστική χρονιά» ευχήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

«Καλή, ευτυχισμένη, αγωνιστική χρονιά με νέα δύναμη, αντοχή, υγεία για όλους και όλες», ευχήθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στη δήλωση που έκανε αφότου άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και τα «αγωνιστικά κάλαντα» της ΚΝΕ, από τη χορωδία της οργάνωσης υπό την καθοδήγηση του μαέστρου Χρήστου Κολοβού, στην έδρα της ΚΕ στον Περισσό.

«Η αισιοδοξία μας για τη νέα χρονιά και για τις άλλες χρονιές που έρχονται πηγάζει από το γεγονός ότι σε έναν κόσμο που φλέγεται, οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων, να φέρουν τα πάνω κάτω προς όφελος της ίδιας της ζωής τους, των αναγκών τους και της ίδιας της κοινωνικής εξέλιξης. Μόνο εδώ βρίσκεται η ελπίδα για ένα πιο ευτυχισμένο αύριο για μας και τα παιδιά μας», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Χρόνια πολλά, καλή δύναμη σε όλους και όλες», συνέχισε ευχαριστώντας ιδιαίτερα «την θαυμάσια χορωδία της ΚΝΕ, που είπε σήμερα πολλά κάλαντα από την πατρίδα μας, βέβαια και τα αγωνιστικά κάλαντα, με την καθοδήγηση, τη διδασκαλεία του αξιότιμου συντρόφου, φίλου, αγωνιστή, μαέστρου, δρ Χρήστου Κολοβού». Ο Δημήτρης Κουτσούμπας πρόσφερε δώρα στον μαέστρο και στα μέλη της χορωδίας της ΚΝΕ.

Ο ΓΓ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από την χορωδία της ΚΝΕ(φωτό) και έπειτα από την Ένωση Ποντίων Αιγάλεω, στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, στον Περισσό
EUROKINISSI
Ο ΓΓ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από την χορωδία της ΚΝΕ(φωτό) και έπειτα από την Ένωση Ποντίων Αιγάλεω, στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, στον Περισσό
EUROKINISSI
Ο ΓΓ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από την χορωδία της ΚΝΕ(φωτό) και έπειτα από την Ένωση Ποντίων Αιγάλεω, στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, στον Περισσό
EUROKINISSI
Ο ΓΓ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από την χορωδία της ΚΝΕ(φωτό) και έπειτα από την Ένωση Ποντίων Αιγάλεω, στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, στον Περισσό
EUROKINISSI
Ο ΓΓ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από την χορωδία της ΚΝΕ(φωτό) και έπειτα από την Ένωση Ποντίων Αιγάλεω, στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, στον Περισσό
EUROKINISSI

Επίσης τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα τραγούδησαν στον Δημήτρη Κουτσούμπα τα μέλη της «Ένωσης Ποντίων Αιγάλεω», τα οποία χόρεψαν και παραδοσιακούς χορούς. Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, αφού αντάλλαξε δώρα με τα μέλη της Ένωσης, ανέφερε: «Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Να έχουμε έναν ευτυχισμένο χρόνο, με δύναμη, με υγεία, με αντοχές. Όλα θα πάνε καλά. Αισιοδοξία να έχουμε, αγωνιστική αισιοδοξία. Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ένωση Ποντίων Αιγάλεω για αυτή την όμορφη μέρα, παραμονή Πρωτοχρονιάς. Καλή χρονιά!»

Πολιτική
