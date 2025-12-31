Ανδρουλάκης, Φάμελλος και Κουτσούμπας άκουσαν τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα – Τα μηνύματά τους για το 2026

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς άκουσε την Τετάρτη (31.12.2025) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στον Πειραιά, την ώρα που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, τα απόλαυσε στη Θεσσαλονίκη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αντάλλαξε ευχές για υγεία, χαρά και καλή χρονιά, αλλά και δώρα με τα μέλη της αδελφότητας Κεφαλληνίων και Ιθακησίων Πειραιά. Μάλιστα, απόλαυσε τα Κεφαλλονήτικα κάλαντα αλλά και τα παραδοσιακά, οι οποίοι χόρεψαν και παραδοσιακούς χορούς.

Τα μέλη της αδελφότητας, μάλιστα, έδωσαν συμβολικά στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης μία φωτογραφία από το 1995, που εικονίζει μέλη της χορωδίας της αδελφότητας να λένε τα κάλαντα στην ίδια αίθουσα των ιστορικών γραφείων του Κινήματος στον Πειραιά.

Σε σύντομη δήλωση του ο Νίκος Ανδρουλάκης ευχήθηκε «το 2026 να είναι χρονιά ευημερίας για όλο τον ελληνικό λαό», γιατί, όπως τόνισε, «έχουμε περάσει δύσκολα χρόνια, με την ακρίβεια, την κατάσταση στη δημόσια υγεία, στην παιδεία».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ευχήθηκε «το 2026 να φέρει υγεία, ευημερία, σταθερότητα, αλλά πάνω απ’ όλα ελπίδα και προοπτική και σε εμάς αλλά και στις νεότερες γενιές που είναι το μέλλον της χώρας».

Στην Θεσσαλονίκη ο Σωκράτης Φάμελλος

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς άκουσε ο Σωκράτης Φάμελλος, από το χορευτικό τμήμα της αδελφότητας Κρωμναίων Καλαμαριάς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, στα γραφεία της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θέρμης στην Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, άκουσε τα κάλαντα στα ποντιακά και απόλαυσε παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς από ταλαντούχους χορευτές των σωματείων.

Μάλιστα, αντάλλαξε και αυτός δώρα και ευχές με όλους τους παρευρισκόμενους και φωτογραφήθηκε με την χορωδία και τις χορευτικές ομάδες.

«Καλή αγωνιστική χρονιά» ευχήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

«Καλή, ευτυχισμένη, αγωνιστική χρονιά με νέα δύναμη, αντοχή, υγεία για όλους και όλες», ευχήθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στη δήλωση που έκανε αφότου άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και τα «αγωνιστικά κάλαντα» της ΚΝΕ, από τη χορωδία της οργάνωσης υπό την καθοδήγηση του μαέστρου Χρήστου Κολοβού, στην έδρα της ΚΕ στον Περισσό.

«Η αισιοδοξία μας για τη νέα χρονιά και για τις άλλες χρονιές που έρχονται πηγάζει από το γεγονός ότι σε έναν κόσμο που φλέγεται, οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων, να φέρουν τα πάνω κάτω προς όφελος της ίδιας της ζωής τους, των αναγκών τους και της ίδιας της κοινωνικής εξέλιξης. Μόνο εδώ βρίσκεται η ελπίδα για ένα πιο ευτυχισμένο αύριο για μας και τα παιδιά μας», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Χρόνια πολλά, καλή δύναμη σε όλους και όλες», συνέχισε ευχαριστώντας ιδιαίτερα «την θαυμάσια χορωδία της ΚΝΕ, που είπε σήμερα πολλά κάλαντα από την πατρίδα μας, βέβαια και τα αγωνιστικά κάλαντα, με την καθοδήγηση, τη διδασκαλεία του αξιότιμου συντρόφου, φίλου, αγωνιστή, μαέστρου, δρ Χρήστου Κολοβού». Ο Δημήτρης Κουτσούμπας πρόσφερε δώρα στον μαέστρο και στα μέλη της χορωδίας της ΚΝΕ.

Επίσης τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα τραγούδησαν στον Δημήτρη Κουτσούμπα τα μέλη της «Ένωσης Ποντίων Αιγάλεω», τα οποία χόρεψαν και παραδοσιακούς χορούς. Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, αφού αντάλλαξε δώρα με τα μέλη της Ένωσης, ανέφερε: «Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Να έχουμε έναν ευτυχισμένο χρόνο, με δύναμη, με υγεία, με αντοχές. Όλα θα πάνε καλά. Αισιοδοξία να έχουμε, αγωνιστική αισιοδοξία. Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ένωση Ποντίων Αιγάλεω για αυτή την όμορφη μέρα, παραμονή Πρωτοχρονιάς. Καλή χρονιά!»