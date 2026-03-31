Ανδρουλάκης για την προ ημερησίας συζήτηση: «Θέλουν να καταπατήσουν τον Κανονισμό της Βουλής – Εγώ την Παρασκευή θα είμαι εκεί»

Έντονη αντίδραση προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η απόφαση να πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου, μετά το Πάσχα, η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές, αίτημα που το κόμμα είχε καταθέσει ήδη από τις 4 Μαρτίου, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αντιδρά έντονα.

Η ημερομηνία προέκυψε ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Βουλή των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται οργισμένο με τη μετάθεση της συζήτησης και δηλώνει πλήρως αντίθετο, θεωρώντας ότι η καθυστέρηση υποβαθμίζει τη σοβαρότητα του ζητήματος, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει πυρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει. Η Βουλή και ο Κανονισμός της δεν θα γίνουν κουρελόχαρτο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης του», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του σε vidcast στον Γιώργο Παπαχρήστο και στο tanea.gr, που θα αναρτηθεί απόψε στις 9 το βράδυ,αναφέρεται στην παραβίαση του Κανονισμού της Βουλή των Ελλήνων, επισημαίνοντας ότι δεν ορίστηκε η προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για το κράτος δικαίου την Παρασκευή, ενώ η σχετική προθεσμία λήγει το Σάββατο 4 Απριλίου, με τον ίδιο να τονίζει ότι εκείνος θα είναι εκεί.

Αναλυτικά η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Από έναν Πρωθυπουργό που έστησε με την αυλή του έναν παρακρατικό μηχανισμό, θέτοντας σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και καταπατώντας κάθε αρχή κράτους δικαίου, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο.

Βουτηγμένος στη διαφθορά και αμετανόητος, ο κ. Μητσοτάκης παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής και το άρθρο 143, αρνείται τη διεξαγωγή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου, εντός της προθεσμίας που ρητά ορίζεται και η οποία εκπνέει στις 4 Απριλίου.

Αντιθέτως, προ ολίγου ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής ότι η συζήτηση θα γίνει μετά το Πάσχα.

Έντρομος μπροστά στη δημόσια λογοδοσία, πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει. Αν νομίζει ότι θα βρει καταφύγιο στη … λήθη ελέω Πάσχα, είναι γελασμένος.

Το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρος του δεν θα δεχτούν την παραβίαση του Κανονισμού. Ο κ. Κακλαμάνης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος για αυτές τις πρωτοφανείς μεθοδεύσεις.

Η Βουλή και ο Κανονισμός της δεν θα γίνουν κουρελόχαρτο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης του.