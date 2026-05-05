Πολιτική

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή για την πρώτη του ομιλία μετά το 1999

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης θα του απονείμει το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην Αθήνα
ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ/EUROKINISSI
Προσθέστε το newsit.gr στη Google για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Όλα έτοιμα στη Βουλή των Ελλήνων για την υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος μετά από 27 χρόνια με την πρώτη ομιλία του το 1999, στις 13:00 το μεσημέρι της Τρίτης (5.5.26) σε Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας θα απευθυνθεί στο Σώμα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και  πολιτικών αρχηγών.

Η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου θεωρείται ιστορική καθώς πραγματοποιείται σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Η επίσκεψή του στη Βουλή των Ελλήνων συμπίπτει με τη συμπλήρωση φέτος 35 ετών πατριαρχικής θητείας και 65 ετών ιερατικής αποστολής.

Η προσέλευση του κ. Βαρθολομαίου στην Βουλή των Ελλήνων θα μεταδοθεί ζωντανά από το Κανάλι της Βουλής. Ήδη από χθες έχουν τοποθετηθεί κάμερες στους διαδρόμους της Βουλής προκειμένου να μεταδώσουν εικόνα και ήχο από την προσέλευση του Οικουμενικού Πατριάρχη και της αντιπροσωπείας του στην Βουλή των Ελλήνων.

Στα θεωρεία έχουν προσκληθεί και θα παραβρεθούν αντιπροσωπείες ξένων κρατών καθώς και εκπρόσωποι Εκκλησιών και άλλων δογμάτων. Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τη Βουλή αλλά και στους διαδρόμους της Βουλής είναι αυξημένα από το πρωί.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, αμέσως μετά την προσφώνησή του, θα απονείμει στον προκαθήμενο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ μετά το πέρας της Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής θα παραθέσει προς τιμήν του επίσημο γεύμα.

Το απόγευμα της Πέμπτης 7 Μαΐου, στις 17:30, ο πρόεδρος της Βουλής, θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα: Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον Σύγχρονο Κόσμο», που θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, στο Θέατρο Παλλάς, με τη συνδιοργάνωση της εθελοντικής Ομάδας «Ρωμιών Πράξεις».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
98
92
60
54
54
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Αγώνας δρόμου στη ΝΔ για να κλείσουν τα εσωκομματικά μέτωπα – «Μασάζ» και ζυμώσεις για να πέσουν οι τόνοι
Στελέχη του Μαξίμου και της Πειραιώς, αλλά και ο Γραμματέας της Κ.Ο. της Ν.Δ., Μάξιμος Χαρακόπουλος έχουν αναλάβει το «πολιτικό μασάζ» στους «ανησυχούντες» βουλευτές
Η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ
Ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό»: Οι προεκλογικές υποσχέσεις Τσίπρα και το μυστικό ραντεβού με τον Γερμανό πρέσβη
«Φθηνό λαϊκίστικο σλόγκαν το θα καταργήσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο», λέει ο τότε υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτης Λαφαζάνης
Ο τότε πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας στο βήμα της Βουλής
92
Newsit logo
Newsit logo