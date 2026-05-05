Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή για την πρώτη του ομιλία μετά το 1999

Όλα έτοιμα στη Βουλή των Ελλήνων για την υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος μετά από 27 χρόνια με την πρώτη ομιλία του το 1999, στις 13:00 το μεσημέρι της Τρίτης (5.5.26) σε Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας θα απευθυνθεί στο Σώμα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και πολιτικών αρχηγών.

Η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου θεωρείται ιστορική καθώς πραγματοποιείται σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Η επίσκεψή του στη Βουλή των Ελλήνων συμπίπτει με τη συμπλήρωση φέτος 35 ετών πατριαρχικής θητείας και 65 ετών ιερατικής αποστολής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προσέλευση του κ. Βαρθολομαίου στην Βουλή των Ελλήνων θα μεταδοθεί ζωντανά από το Κανάλι της Βουλής. Ήδη από χθες έχουν τοποθετηθεί κάμερες στους διαδρόμους της Βουλής προκειμένου να μεταδώσουν εικόνα και ήχο από την προσέλευση του Οικουμενικού Πατριάρχη και της αντιπροσωπείας του στην Βουλή των Ελλήνων.

Στα θεωρεία έχουν προσκληθεί και θα παραβρεθούν αντιπροσωπείες ξένων κρατών καθώς και εκπρόσωποι Εκκλησιών και άλλων δογμάτων. Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τη Βουλή αλλά και στους διαδρόμους της Βουλής είναι αυξημένα από το πρωί.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, αμέσως μετά την προσφώνησή του, θα απονείμει στον προκαθήμενο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ μετά το πέρας της Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής θα παραθέσει προς τιμήν του επίσημο γεύμα.

Το απόγευμα της Πέμπτης 7 Μαΐου, στις 17:30, ο πρόεδρος της Βουλής, θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα: Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον Σύγχρονο Κόσμο», που θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, στο Θέατρο Παλλάς, με τη συνδιοργάνωση της εθελοντικής Ομάδας «Ρωμιών Πράξεις».