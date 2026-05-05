Αγώνας δρόμου στη ΝΔ για να κλείσουν τα εσωκομματικά μέτωπα – «Μασάζ» και ζυμώσεις για να πέσουν οι τόνοι

Σε εξέλιξη βρίσκονται παρασκηνιακές «ζυμώσεις» με συναντήσεις, δείπνα και τηλεφωνήματα σε βουλευτές της ΝΔ, έτσι ώστε ως τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την ερχόμενη Πέμπτη (07.05.2026), να έχει εκτονωθεί το κλίμα εσωστρέφειας που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος και στο 16ο Τακτικό Συνέδριο να εκπέμψει μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης.

Στελέχη του Μαξίμου και της Πειραιώς, αλλά και ο Γραμματέας της Κ.Ο. της Ν.Δ., Μάξιμος Χαρακόπουλος έχουν αναλάβει το «πολιτικό μασάζ» στους «ανησυχούντες» βουλευτές, όπως είχε γίνει και πριν από την ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των 13 «γαλάζιων» βουλευτών που τα ονόματα τους εμπλέκονταν στις τελευταίες δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ… Μια προσπάθεια που είχε στεφθεί με επιτυχία.

Ο κατάλογος των βουλευτών που θα λάβουν το λόγο αναμένεται να οριστικοποιηθεί σήμερα, και αφού «κλειδώσει», το Μέγαρο Μαξίμου θα έχει σαφή εικόνα για τον αριθμό των βουλευτών που θα ζητήσουν το λόγο.

Ο ρόλος του «όχι» της κυβέρνησης για νέα Προανακριτική

Η χθεσινή, κατηγορηματική διαβεβαίωση της κυβέρνησης ότι η Ν.Δ. δεν θα συναινέσει στο αίτημα που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά, να συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή για τον πρώην υπουργό υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λίβανο, και την πρώην υφυπουργό, Φωτεινή Αραμπατζή, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει κατευναστικά σε όσους είχαν ενστάσεις για τη διαχείριση των δικογραφιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το Μέγαρο Μαξίμου.

«Η Ν.Δ. πάντα βγαίνει πιο δυνατή»

«Δεν ξέρω πόσες φορές έχει προεξοφληθεί μία “δύσκολη” Κοινοβουλευτική Ομάδα (…). Η Ν.Δ. μετά από κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα και κάθε συνέδριο βγαίνει πιο δυνατή. Γιατί όχι απλώς δεν απαγορεύει την κριτική, επιδιώκει την κριτική και στο τέλος της ημέρας η κριτική πολλές φορές μετατρέπεται σε πολιτικές και αποφάσεις» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Με στόχο τη συσπείρωση…

Η Κυβέρνηση επιδιώκει μια «χρυσή» ισορροπία με τους βουλευτές, αλλά σε κάθε περίπτωση ο πρωθυπουργός δεν θα δεχθεί την αμφισβήτηση του επιτελικού κράτους, ούτε της επιλογής του στην σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου να μετέχουν και πολιτικά πρόσωπα και τεχνοκράτες, ενώ θα υπερασπιστεί τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, ο οποίος δέχεται τα περισσότερα «πυρά» βουλευτών της Ν.Δ..

Όμως στη συνεδρίαση μερίδα βουλευτών αναμένεται να εκφράσει ενστάσεις για μια ακόμη σειρά θεμάτων, που αφορούν από αλαζονικές συμπεριφορές υπουργών μέχρι και τον ιδεολογικό προσανατολισμό του κόμματος.

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα εκτονωθεί αυτό το κλίμα εσωστρέφειας και το 16ο συνέδριο της Ν.Δ. θα έχει καθαρά πανηγυρικό χαρακτήρα και θα αποτελέσει το εφαλτήριο για ένα συντεταγμένο προεκλογικό αγώνα του κόμματος.