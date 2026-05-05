Παύλος Μαρινάκης: Η τραγωδία της Marfin δεν ήταν «μια κακιά στιγμή», ήταν ένα στυγνό έγκλημα

«Ο φανατισμός που οπλίζει χέρια και μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτός σε μια δημοκρατία»
Παύλος Μαρινάκης
Στιγμιότυπο από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Ανάρτηση στα social media για τα 16 χρόνια από την τραγωδία της Marfin έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σήμερα Τρίτη (5.5.26).

Όπως τονίζει στην ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης, «η τραγωδία της Marfin δεν ήταν “μια κακιά στιγμή”. Ήταν ένα στυγνό έγκλημα».

«Μια δολοφονική πράξη που στέρησε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα», συνεχίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

 

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία “ερμηνεία” για τέτοιες ενέργειες. Ο φανατισμός που οπλίζει χέρια και μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτός σε μια δημοκρατία», επισημαίνει.

Και καταλήγει:

«Η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδετερότητα. Η δημοκρατία οφείλει να απαντά με αποφασιστικότητα απέναντι σε όσους επιλέγουν τη βία και επιχειρούν να τη νομιμοποιήσουν ή ακόμα και σε εκείνους που επενδύουν στο μίσος και την τοξικότητα. Γιατί κάθε λέξη μίσους που αφήνεται χωρίς αντίδραση, βρίσκει χώρο να ριζώσει μέσα στην κοινωνία».

