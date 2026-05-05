Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: «Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν»

Μετά τα πρόσφατα ατυχήματα παιδιών με πατίνια και τους σαρωτικούς ελέγχους από την αστυνομία, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε την αλλαγή της νομοθεσίας.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε πως για το θέμα των ατυχημάτων και δυστυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια που χρησιμοποιούν ανήλικοι: «Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Προσπαθεί η τροχαία να βάλει κανόνες, κράνος, όρια ταχύτητας. Ο ανήλικος απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και θα υπάρξει νέα ρύθμιση», είπε μιλώντας στο Mega.

Στην ερώτηση αν τώρα επιτρέπεται σε πεζόδρομους και πλατείες, ο κ. Χρυσοχοΐδης διευκρίνισε «τώρα θα το καθιερώσουμε με νόμο, συζητάμε με τον κ. Κυρανάκη. Δεν μπορεί ο ανήλικος να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια. Είναι κρίμα να χάνονται παιδιά σε δρόμους από πατίνια» πρόσθεσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Και κατέληξε πως «χρειάζεται μια συνολική ρύθμιση που να απαγορεύσει ή να περιορίσει τα πατίνια. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι σε μια πλατεία αλλά είναι άλλο να κυκλοφορεί σε έναν δρόμο. Αν δεν υπάρχουν δρόμοι-διάδρομοι που αφορούν αποκλειστικά την κυκλοφορία ποδηλάτων και πατινιών φοβάμαι ότι θα χαθούν και άλλες ζωές».