«Κεραυνοί» Καστανίδη μετά την παραίτηση: «Απειλούσαν μέχρι και οργανώσεις για να μην με προσκαλούν ως ομιλητή»

Στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΙ μίλησε σήμερα το πρωί (5//5/2026) ο πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Καστανίδης, ο οποίος ανακοίνωσε χθες Δευτέρα (4/5/2026) την παραίτησή του από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ.

«Όταν σου δείχνουν με κάθε πιθανό τρόπο ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία μέσα στο κόμμα το οποίο έχεις αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής σου, αυτό αναγκαστικά οδηγεί σε μία παραίτηση, ώστε τα πράγματα να πάρουν την πραγματική τους διάσταση», ανέφερε ο Χάρης Καστανίδης μετά την παραίτηση και το δριμύ «κατηγορώ» του εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Παράλληλα, υπενθύμισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ότι δεν έγιναν «ένα-δύο πράγματα», αλλά υπήρξαν συνεχείς ενέργειες από την πλευρά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συνεργατών που εξώθησαν τον ίδιο στην πόρτα της εξόδου.

Μάλιστα, ο κ. Καστανίδης έκανε λόγο μέχρι και για «επεμβάσεις» και «απειλές» σε οργανώσεις, με σκοπό να μην προσκληθεί ο ίδιος ως ομιλητής. «Μετά από τις εκλογές του 2023 και ύστερα, παρότι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, δεν κλήθηκα ποτέ για να αναλάβω παρουσίαση θέσεων του κινήματος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όταν του ζητήθηκε να απαντήσει σε όσα σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης χθες για την παραίτησή του, ο κ. Καστανίδης υπογράμμισε: «Πρώτον, δεν με απομάκρυνε ο Σημίτης, το 1997 παραιτήθηκα από υπουργός Μεταφορών καταγγέλλοντας την υπαναχώρηση της τότε κυβέρνησης από αυτό που είχε συμφωνηθεί για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες. Δεύτερον, το 2012 διαγράφηκαν 31 βουλευτές τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου για το Μνημόνιο.

Ενώ είχε συμφωνηθεί ότι θα υπήρχε εσωτερική συζήτηση στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, παραβιάστηκε η συμφωνία και υπεγράφη το Μνημόνιο την ώρα που δήλωνε ο Τόμσεν ότι αυτό θα επιβάρυνε το χρέος».

Επανέλαβε στη συνέχεια ότι δεν φεύγει από το ΠΑΣΟΚ, αλλά «από το κόμμα Ανδρουλάκη», τονίζοντας πως όταν μετά τις Ευρωεκλογές του 2024 τέθηκε θέμα ηγεσίας στη Χαριλάου Τρικούπη, εκείνος δεν ανήκε σε αυτήν την κατηγορία που αμφισβήτησαν τον πρόεδρο, παρότι «αποκλεισμένος από το κόμμα».

Απαντώντας σε φήμες που φέρουν τον ίδιο σε επικοινωνία με άλλα κόμματα ή πρόσωπα, ο κ. Καστανίδης διαβεβαίωσε πως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. «Θα παραμείνω στην πολιτική ζωή του τόπου μόνος, πολλές φορές έχω πάρει μοναχικές αποφάσεις», κατέληξε.