Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση «βουτηγμένη στην ανυποληψία, την αποτυχία και τη διαφθορά»

Από τους αγρότες που βρίσκονται για 17η μέρα στα μπλόκα, με ευθύνη της κυβέρνησης, όπως είπε, ως τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ‘γαλάζια’ στελέχη με τις ferrari και τις porsche, ή τις υποκλοπές, ακόμα ακόμα και την τραγωδία των Τεμπών, μία εφ’ όλης της ύλης αποδόμηση της κυβέρνησης, επιχείρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας από το βήμα της Βουλής στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού.

Δεν είναι τυχαίο ότι κλείνοντας την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν στις προηγούμενες κάλπες, να πορευτούν μαζί με το ΠΑΣΟΚ στην προσπάθεια να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή που ευαγγελίζεται. Υποστήριξε εξάλλου, πως αν δεν υπάρξει αυτή, η Ελλάδα υπό τη ΝΔ, θα παραμείνει καθηλωμένη στο …τελευταίο βαγόνι της Ευρώπης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιβεβαιώνοντας απολύτως το ρεπορτάζ του newsit.gr, o πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η «σταθερότητα» της ΝΔ, κρύβει την παρακμή, την αστάθεια και τις περιπέτειες του μέλλοντος.

«Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, έρχεται στασιμότητα και αυτό θα έχει πολύ μεγάλες, πραγματικές συνέπειες στην οικονομία και την κοινωνία», είπε. Όσο για το σήμερα, υποστήριξε πως όσα παρουσιάζει η κυβέρνηση ως επιτυχίες, δεν αντανακλώνται σε «πραγματική ευημερία» των πολιτών, που «δεν αντέχουν άλλο τη στασιμότητα, την απαισιοδοξία, την ανασφάλεια, την ακρίβεια», όπως είπε.

Υποστηρίζοντας ότι η πραγματική σύγκλιση με την ΕΕ, ‘μπαίνει στον πάγο’, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για χαμηλότερους μισθούς και αγοραστική δύναμη των πολιτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιτιθέμενος με σφοδρότητα στο Μέγαρο Μαξίμου, έκανε λόγο για μία κυβέρνηση «βουτηγμένη στην ανυποληψία, την αποτυχία και τη διαφθορά». Καταλόγισε μάλιστα στον ίδιο τον πρωθυπουργό ότι ευτέλισε τη Βουλή, μετατρέποντάς την σε ένα «πλυντήριο ευθυνών» των υπουργών του και ζήτησε εκ νέου πολιτική αλλαγή, αφού χωρίς αυτή, προέβλεψε περαιτέρω αποδυνάμωση των θεσμών και συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους.

Ειδικά για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τις απέδωσε στο ότι «εδώ και χρόνια ο πρωτογενής τομέας λεηλατείται», κάνοντας λόγο για δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής και χάσμα μεταξύ των τιμών στο χωράφι και το ράφι.

Μιλώντας για αγρότες που βλέπουν το βιός τους να καταστρέφεται, στους λογαριασμούς τους να μπαίνουν λιγότερα από τα μισά λεφτά που τους χρωστά το κράτος από τις βασικές ενισχύσεις και παράλληλα «αετονύχηδες της γαλάζιας συμμορίας» να κυκλοφορούν με φεράρι και πόρσε, απέδωσε στον ίδιο τον πρωθυπουργό το ότι κατέβηκαν σε μπλόκα.

«Πάνε στα μπλόκα γιατί τους στέλνετε εσείς. Εσείς τους βυθίσατε στην απελπισία με αυτή την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα», είπε μεταξύ άλλων, ζητώντας γενναίες πρωτοβουλίες και υιοθέτηση των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν Χριστούγεννα στα σπίτια τους με αξιοπρέπεια.