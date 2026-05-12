Επίτροπος Δικαιοσύνης σε Μητσοτάκη: «Πρόοδος της Ελλάδας στο Κράτος Δικαίου»

Συνάντηση με τον Michael McGrath, Ευρωπαίο Επίτροπο, αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου πραγματοποίησε σήμερα (12.05.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στο Κράτος Δικαίου τα τελευταία χρόνια, λέγοντας πως οι μεταρρυθμίσεις θα βοηθήσουν στην περεταίρω ανάπτυξη της οικονομίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Michael McGrath τόνισε μάλιστα πως το νέο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα, μπορεί να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και μειώνοντας την ανεργία, η οποία έχει μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια.

«Θα ήθελα να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του Κράτους Δικαίου, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια», ανέφερε αρχικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος.

«Πιστεύω ότι, χωρίς αμφιβολία, οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον Κράτους Δικαίου εδώ στην Ελλάδα σας έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία, και πιστεύω, χωρίς αμφιβολία, ότι αναγνωρίζεται πλέον όλο και περισσότερο ότι η βεβαιότητα όσον αφορά το Κράτος Δικαίου ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν θέσεις εργασίας», κατέληξε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνάντηση συμμετείχαν και ο υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για το Συντονισμό της Κυβερνητικής Πολιτικής, Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού, Στέλιος Κουτνατζής και η γενική γραμματέας Συντονισμού, Εύη Δραμαλιώτη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκαν τα βασικά σημεία στα οποία η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο ενόψει και της επερχόμενης Έκθεσης της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου, αλλά και οι κινήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο έτος από την ελληνική Πολιτεία

«Η Ελλάδα σημειώνει και φέτος μετρήσιμη πρόοδο και στα 4 πεδία συστάσεων της περσινής ευρωπαϊκής έκθεσης για το κράτος δικαίου με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που ψηφίστηκαν και εφαρμόζονται κατά τους προηγούμενους μήνες», είπε αρχικά ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

«Το ψηφιακό μητρώο παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς, η σύλληψη και προσαγωγή στη δικαιοσύνη σειράς εγκληματικών οργανώσεων στο πεδίο του οικονομικού εγκλήματος από την οικονομική αστυνομία και την ΑΑΔΕ, τα μέτρα για την προστασία των δημοσιογράφων και της ελευθερίας του τύπου με την νομοθέτηση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις αγωγές κατά του τύπου, η απλοποίηση της εγγραφής των ΜΚΟ στο μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και ο νέος δομημένος διάλογος που καθιερώνεται μαζί τους σε συνεργασία με το υπουργείο και βεβαίως η σημαντική επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης κατά 50% που έχει επιτευχθεί χάρη στο νέο δικαστικό χάρτη, την ψηφιοποίηση δικαστικών υπηρεσιών και μητρώων και τους νέους κώδικες, αποδεικνύουν τη βούληση και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για τη βελτίωση των επιδόσεών μας στο κρίσιμο πεδίο του κράτους δικαίου», συνέχισε.

Με τη σειρά του, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε: «Η χώρα μας έχει αποδείξει, όπως πιστοποιείται και αναγνωρίζεται και από την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου ότι πραγματοποιεί ουσιαστική πρόοδο στα ζητήματα ελευθερίας του Τύπου και προστασίας των δημοσιογράφων.

Τα πρόσφατα νομοθετήματα που έχουν ψηφιστεί, η ενίσχυση της διαφάνειας στην κατανομή κρατικής διαφήμισης και ενισχύσεων, η επιλογή ηγεσίας στα Δημόσια ΜΜΕ μέσα από ανοιχτό διαγωνισμό, η ενσωμάτωση του EMFA στην ελληνική έννομη τάξη, η θέσπιση κανόνων για την αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών -που έρχεται άμεσα στη Βουλή προς ψήφιση-, αλλά και των ραδιοφωνικών σταθμών της οποίας επίκειται η νομοθέτηση, η λειτουργία της Task Force, η δυνατότητα ίδρυσης του Ελληνικού Συμβουλίου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ως ανεξάρτητου μηχανισμού αυτορρύθμισης και πολλές ακόμη πρωτοβουλίες αποδεικνύουν τη σταθερή βούληση της Ελλάδας να προχωρήσει δυναμικά με στόχο την προστασία της ελευθερίας του Τύπου, των δημοσιογράφων και των εργαζόμενων στα Μέσα.

Κρίσιμο είναι φυσικά, από εδώ και πέρα να κάνουμε ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα και να δούμε πως μπορεί να προστατευθεί ο δημόσιος διάλογος από την τοξικότητα και τα fake news. Eίχα την ευκαιρία να αναφέρω στον Επίτροπο McGrath την πρόταση για την ταυτοποίηση χρηστών στις πλατφόρμες social media ως θεσμικό αντίβαρο στην περίπτωση που τελούνται ποινικά αδικήματα, χωρίς προφανώς αυτό να σημαίνει πως έτσι θα επηρεαστεί με τον οποιονδήποτε τρόπο η ελευθερία της έκφρασης και νομίζω πως είναι μια συζήτηση την οποία η Ευρώπη πρέπει σύντομα να κάνει».