Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Η αστυνομία παρακολουθούσε καιρό τους ληστές της Τιθορέας – Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο

«Η ΕΛ.ΑΣ. παρακολουθούσε εδώ και καιρό» τη συμμορία των ληστών που χτύπησε την τράπεζα το πρωί της Δευτέρας (11.5.26) στην Κάτω Τιθορέα τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας το πρωί της Τρίτης στην τηλεόραση της ΕΡΤ σημείωσε πως οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα «είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μια μεγάλη και άλλες μικρές. Η αστυνομία οργανώθηκε, τους παρακολούθησε και έδρασε».

Στην ερώτηση για το αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, ο κ. Χρυσοχοΐδης αρκέστηκε να απαντήσει «μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς».

«Αυτή η ομάδα που ήταν πολύ ικανή και δραστήρια, τελικά έπεσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθη» σημείωσε.