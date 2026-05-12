Άδωνις Γεωργιάδης: Αυτή είναι η αληθινή φωτογραφία που επεξεργάστηκαν με ΑΙ – «Μην πιστεύετε απολύτως τίποτα»

«Μην πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο» γράφει μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος
Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε νέα ανάρτηση με αφορμή τη φωτογραφία που διακινήθηκε στα social media, κάνοντας λόγο για προσπάθεια ορισμένων να πλήξουν τη δημόσια εικόνα και την προσωπικότητά του. Ο υπουργός Υγείας δημοσιοποίησε την αυθεντική εικόνα που κάποιοι επεξεργάστηκαν με την χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. 

Στην ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσιεύει τη φωτογραφία και γράφει: «Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μιας ελληνικής εφημερίδας “Το Παρασκήνιο” αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό;».

«Μην πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν λυγίζω, συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου», συμπληρώνει.

Ο υπουργός Υγείας είχε τοποθετηθεί και την Δευτέρα (11-05-2026) όταν ανέφερε πως «αν κάποιοι θέλουν τόσο πολύ να με πλήξουν ή να με μειώσουν πολιτικά, ας το κάνουν πάνω στο έργο και στις πράξεις μου. Εκτός αν εκεί δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό να πουν και γι’ αυτό καταφεύγουν σε φήμες, ψεύτικες εικόνες και προσωπικές επιθέσεις».

Η πρώτη ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μία φωτογραφία που απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. Αρκετοί έσπευσαν να ταυτίσουν τον άνδρα της φωτογραφίας με εμένα, προσπαθώντας για ακόμη μία φορά να πλήξουν τη δημόσια εικόνα και την προσωπικότητά μου. Πριν όμως αρχίσουμε να σχολιάζουμε και να αναπαράγουμε οτιδήποτε, καλό θα ήταν να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα και πάνω απ’ όλα να σεβόμαστε ότι πίσω από κάθε άνθρωπο υπάρχουν οικογένειες παιδιά και προσωπικές ζωές. Δεν είναι όλα αντικείμενο δημόσιου χλευασμού ή πολιτικής εκμετάλλευσης.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI και τίθεται και το ζήτημα πώς θα προστατευθούμε από το ψέμα στην εποχή που ζούμε. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και πολιτικές πράξεις πάνω στις οποίες μπορεί να το κάνει. Βρίσκομαι άλλωστε συνεχώς εκτεθειμένος στη δημόσια κριτική με σειρά ενεργειών και δηλώσεων μου. Αν κάποιοι θέλουν τόσο πολύ να με πλήξουν ή να με μειώσουν πολιτικά, ας το κάνουν πάνω στο έργο και στις πράξεις μου.

Εκτός αν εκεί δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό να πουν και γι’ αυτό καταφεύγουν σε φήμες, ψεύτικες εικόνες και προσωπικές επιθέσεις. Το να μετατρέπεται μία ψεύτικη ή αμφιλεγόμενη φωτογραφία σε δήθεν «σκάνδαλο» μόνο και μόνο επειδή βολεύει πολιτικά κάποιους, δείχνει ότι τελικά δεν τους ενδιαφέρει ούτε η αλήθεια ούτε η ουσία, απλώς ψάχνουν απεγνωσμένα κάτι για να πιαστούν.

Και επιτέλους θα το ξαναπώ αφήστε την τοξικότητα έξω από την πολιτική μας ζωή».

