ΠΑΣΟΚ: Σαρωτικές αλλαγές στο Σύνταγμα προτείνει ο Ανδρουλάκης – Τα 21 άρθρα που μπαίνουν στο τραπέζι

Ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται από την πρώτη στιγμή η Συνταγματική Αναθεώρηση, με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη να ετοιμάζει συνολική πρόταση αναθεώρησης 21 άρθρων και θέσπισης τεσσάρων νέων.

Στην κοινή συνεδρίαση της ΚΟ και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος σήμερα, το ΠΑΣΟΚ θα δώσει μία πρώτη εικόνα του τι θα ακολουθήσει, εστιάζοντας μεταξύ άλλων σε θέματα που «σήκωσαν σκόνη» όλο το προηγούμενο διάστημα, όπως τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα της τριτοβάθμιας (και όχι μόνο) εκπαίδευσης. Στην από κοινού συνεδρίαση των δύο οργάνων, στην πραγματικότητα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να στείλει δύο μηνύματα.

Αφενός της… ομόνοιας στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και της απόφασης πλέον το κόμμα να στραφείς τα σοβαρά θέματα, μη αφήνοντας ανούσιες συζητήσεις και εσωκομματικά ζητήματα να αποπροσανατολίσουν από τον βασικό του στόχο για την πρωτιά στις εκλογές, αφετέρου σε όσα χωρίζουν το ΠΑΣΟΚ από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, κυρίως όσον αφορά στη λειτουργία του Κράτους Δικαίου και το πώς θωρακίζεται η λειτουργία των Θεσμών.

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να προτείνει σειρά αλλαγών στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και της επέκτασης των αξιοκρατικών διαδικασιών παντού, καθώς και σε εκείνη της «φραγής» στην υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα αναφερθεί εκτενώς στο Κοινωνικό Κράτος, όπως το εννοεί διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ, στη θεσμική θωράκιση του κράτους και τις δικλείδες ασφαλείας στη στελέχωσή του, εστιάζοντας κάπως περισσότερο στη Δικαιοσύνη και τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της.

Μία «γεύση» της κριτικής που θα ασκήσει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης πήραμε και χθες, με αφορμή την… μη απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στα πέντε ερωτήματα της Χαριλάου Τρικούπη, στον απόηχο όσων δήλωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης ‘δείχνοντας’ τον πρωθυπουργό ως το πραγματικό κέντρο οργάνωσης των υποκλοπών. Μεταξύ άλλων, στο ΠΑΣΟΚ ζητούσαν να μάθουν αν πράγματι με τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ προστατεύθηκε η εθνική ασφάλεια, τι εξυπηρετούσε πραγματικά η παρακολούθηση υπουργών όπως οι κ.κ. Δένδιας, Χατζηδάκης, Γεωργιάδης και Μυλωνάκης, πώς σχολιάζει η κυβέρνηση την παρέμβαση Μενουδάκου ότι δεν μπορεί να οργανώθηκε από ιδιώτες το πλέγμα των παράνομων παρακολουθήσεων μελών της κυβέρνησης, των Ενόπλων Δυνάμεων κ.α. ή και όσα είπε ο τελευταίος ότι δε θυμάται στη διάρκεια της καριέρας του άλλη περίπτωση ευθείας άρνησης συμμόρφωσης με απόφαση ανώτατου δικαστηρίου σαν αυτή του ΣτΕ για ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τους λόγους της παρακολούθησής του.

Την ίδια ώρα, σύσσωμοι οι ευρωβουλευτές του κόμματος, εκτιμώντας ότι η απόφαση να μπει ξανά στο αρχείο μια υπόθεση που αφορά το μεγαλύτερο σκάνδαλο παρακολουθήσεων στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, παρά τα νέα στοιχεία και τη δικαστική απόφαση που προηγήθηκε, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, αναλαμβάνουν νέα πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, μετά από τη σχετική απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα, – ο οποίος είχε εμπλακεί και προσωπικά, ως εποπτεύων της ΕΥΠ , στις παρακολουθήσεις, για αυτό και όλοι ανέμεναν την εξαίρεσή του – να μην προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, παρά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κ.κ. Μανιάτης, Παπανδρέου, Αρναούτογλου και Φαραντούρης, καλούν την Κομισιόν να παρέμβει.

«Σε μια Ευρωπαϊκή Δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρχουν σκιές γύρω από τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, ούτε πολίτες, δημοσιογράφοι και πολιτικά πρόσωπα υπό παρακολούθηση χωρίς πλήρη λογοδοσία και ουσιαστική διερεύνηση», λένε, προειδοποιώντας πάντως ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να επιτρέψει την συγκάλυψη ενός σκανδάλου που τραυμάτισε σοβαρά τη Δημοκρατία στην Ελλάδα.