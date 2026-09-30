Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η επιστολή του στην φον ντερ Λάιεν για το ενεργειακό κόστος – Τα μέτρα που ζητά η Ελλάδα από την ΕΕ

Στο επίκεντρο της επιστολής Μητσοτάκη, η αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ και το να μην προσμετρώνται στους δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη - μέλη έως ένα συγκεκριμένο όριο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες / (ΓΡ. ΤΠ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/EUROKINISSI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Εξαίρεση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος που λαμβάνουν οι χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους δημοσιονομικούς προϋπολογισμούς ζητά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην επιστολή που έστειλε την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως αποκαλύπτει το Bloomberg.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από την ΕΕ να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος ενέργειας.

«Ήρθε η ώρα για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα υπερβαίνουν τις γενικές προτροπές που έχουμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το πρωί της Τετάρτης (30.9.26).

Όπως είπε, απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχετικά με το θέμα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, στην επιστολή του, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που έχουν λάβει τα μέλη της ΕΕ μέχρι ένα ορισμένο σημείο, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενό της.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε επίσης ότι οι χώρες – μέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πρόσθετα έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας που δημιουργούνται από την απρόβλεπτη αύξηση των γενικών τιμών για να βοηθήσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού έρχονται καθώς οι κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται υπό πίεση να λάβουν περισσότερα μέτρα στήριξης για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν εκρηκτική αύξηση των λογαριασμών ενέργειας.

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