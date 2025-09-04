Ανδρουλάκης: «Οι μέρες ασυδοσίας της ΝΔ τελείωσαν, η πολιτική πρέπει να ξανασυστηθεί με την ηθική»

H εκδήλωση για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο, ήταν στην πραγματικότητα για το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη μία πρόγευση για το πως θα κινηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης μέχρι και τις εκλογές. Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον της κυβέρνηση λέγοντας ότι οι μέρες της ΝΔ και της κυβέρνησης τελείωσαν.

Η εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ απουσίαζε ο Γιώργος Παπανδρέου γιατί βρίσκεται στις εκδηλώσεις του Πεκίνου για την συμπλήρωση 80 ετών από το τέλος του Β παγκοσμίου Πολέμου, για την 3η Σεπτέμβρη ξεκίνησε με συζήτηση για το δημογραφικό και εισηγητή τον Τάσο Γιαννίτση, πρώην υπουργό, που μίλησε με θέμα: «Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή» και έκλεισε με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ο οποίος αναφέρθηκε στην ιστορία της παράταξης ενώ κατέθεσε και συγκεκριμένες προτάσεις για το δημογραφικό.

Αίσθηση πάντως δημιούργησε το γεγονός ότι στο ξεκίνησε της ομιλίας του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χωρίς να τον κατονομάσει άφησε αιχμές εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι μια παράταξη με έργο μοναδικό σε θεσμούς, υποδομές και κοινωνικό κράτος. Μια παράταξη που αναγνώρισε και τα λάθη της, σηκώνοντας το βάρος στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της χώρας.

Ένα φορτίο, που οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές όχι μόνο προσπάθησαν να αποφύγουν αλλά εργαλειοποίησαν, για να κατακτήσουν την εξουσία, χωρίς ίχνος συνείδησης για τη ζημιά, που έκαναν στη χώρα. Συμπεριφέρθηκαν τυχοδιωκτικά χωρίς ηθικούς φραγμούς αποδεικνύοντας ότι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων».

Αναφερόμενος στις μέρες και τα έργα της κυβέρνησης τόνισε ότι: «Η σημερινή επέτειος αποτελεί διαχρονικά εφαλτήριο κοινωνικών αγώνων. Ας αγωνιστούμε λοιπόν ενωμένοι για να γίνει αφετηρία μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης.

Απέναντι στην παρακμή, την ατιμωρησία, την αλαζονεία ενός κλειστού συστήματος εξουσίας που σπαταλά τις ευκαιρίες και υποθηκεύει το μέλλον τη χώρας. Τους στέλνουμε σήμερα τους στέλνουμε καθαρό μήνυμα:

Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, οι μέρες της ασυδοσίας σας τελείωσαν.

Η ακρίβεια, η διαφθορά, η παρακμή της δημόσιας υγείας, η θεσμική απαξίωση εξάντλησαν τις αντοχές του ελληνικού λαού.

Είστε κατώτεροι των προσδοκιών του. Γι’ αυτό έχει έρθει η ώρα με την ψήφο του να ανοίξει ο δρόμος της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος». Κορυφώνοντας μάλιστα την επίθεση εναντίων της κυβέρνησης τόνισε : «Όλα αυτά, τι άλλο δείχνουν εκτός από ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΣΜΟ

Και αλαζονεία: Όλα στην κυνική λογική του “Έχουμε πάνω από 151, άρα είμαστε ανεξέλεγκτοι”. Γι’ αυτό επιμένω και λέω πως η Πολιτική πρέπει επιτέλους να ξανασυστηθεί με την Ηθική!

Τώρα είναι η ώρα της τομής με ένα νέο ηθικό παράδειγμα. Με ανασυγρότηση των θεσμών και εγγύηση της διάκρισης των εξουσιών. Με ένα σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο.

Και πάνω απ’ όλα με μια νέα εθνική στρατηγική, που βλέπει τον χάρτη από ψηλά. Που δεν σύρεται πίσω από τις εξελίξεις αλλά σχεδιάζει με το βλέμμα στο μέλλον.

Ένα σχέδιο που το ΠΑΣΟΚ έχει και μπορεί να υλοποιήσει αξιόπιστα.

Ξαναχτίζοντας την ισχυρή και παραγωγική Ελλάδα. Την Ελλάδα της δικαιοσύνης και εθνικής αξιοπρέπειας. Μια Ελλάδα για όλους!».

Μάλιστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στις προτάσεις του κόμματος του για την οικογένεια λέγοντας:

«Για εμάς κάθε παιδί έχει δικαίωμα στο μέλλον ο Εθνικός αποταμιευτικός λογαριασμός μπορεί να προσφέρει μια πρώτη θωράκιση στο μέλλον αυτό, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε:

Για εμάς δεν χωρούν διαχωρισμοί, έχει έρθει η ώρα οι τρίτεκνοι να αποκτήσουν ίσα διακαιώματα, ίδιες παροχές με τους πολύτεκνους.

Για εμάς τα παιδιά δεν είναι εργαλεία αύξησης των φορολογικών εσόδων, είναι το μέλλον! Αυτό θα αντανακλάται και στο φορολογικό μας σχέδιο, το οποίο θα παρουσιάσουμε αναλυτικά στην ΔΕΘ.

Σήμερα από εδώ όμως θέλω να σταθώ σε δύο σημαντικές τομές:

Πρώτον, δεσμευόμαστε για μηδενισμό του ΦΠΑ σε όλα τα βασικά βρεφικά είδη και αγαθά.

Δεύτερον, για τις πολύτεκνες οικογένειες ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ πρέπει να εξαιρεί τα ελάχιστα τ.μ. που είναι αναγκαία για την αξιοπρεπή διαβίωση των οικογενειών με παιδιά. Γι’ αυτό δεσμευόμαστε για μείωση 75% για τα πρώτα 100 τ.μ. στις οικογένειες αυτές.

Όλα τα παραπάνω είναι μέτρα, τα οποία αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που θα παρουσιαστεί αναλυτικά τις επόμενες εβδομάδες.

Είναι το σχέδιο μας με ορίζοντα 4ετίας, γιατί για εμάς το δημογραφικό είναι η πρώτη προτεραιότητα».