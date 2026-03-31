Ανδρουλάκης: Θα περιμένω τον Μητσοτάκη στη Βουλή την Παρασκευή, πρέπει να φύγουν για το καλό του τόπου

«Η χώρα θα πέσει σε περίοδο αστάθειας και παρακμής, αν συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση», λέει, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εκπομπή «15 Λεπτά» με τον δημοσιογράφο των «Νέων», Γιώργο Παπαχρήστο. Για τα εσωκομματικά της Χαριλάου Τρικούπη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε τη σημασία της ενότητας και δήλωσε ότι η επόμενη ημέρα είναι εκστρατείας για αλλαγές.

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο vidcast «15 λεπτά» της ιστοσελίδας tanea.gr και στον Γιώργο Παπαχρήστο, «οι εθνικές εκλογές θα σημάνουν το τέλος της περιόδου διαφθοράς, απαξίωσης των θεσμών και κατάρρευσης της αγοραστικής δύναμης του ελληνικού λαού».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως όταν γίνουν οι εκλογές θα δούμε ποιος θα είναι ο νικητής: «Η κυβέρνηση που έχει φέρει όλα αυτά τα αποτελέσματα εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος ή ένα κόμμα του οποίου η νέα γενιά δεν έχει κριθεί κυβερνητικά, έχει ένα πρόγραμμα και κινείται με πολιτικό ήθος στο προσκήνιο; Εάν ο ελληνικός λαός θέλει το παρακράτος του Μεγάρου Μαξίμου να επιβιώσει άλλη μία τετραετία, τότε ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Εμείς δίνουμε μια πολιτική λύση στον ελληνικό λαό, χωρίς λαϊκισμούς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς, τέλος, για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «αν το ΠΑΣΟΚ είναι έστω και με μία ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, εμείς θα κάνουμε κυβέρνηση και αυτοί θα πάνε στην αντιπολίτευση. Η χώρα θα πέσει σε περίοδο αστάθειας και παρακμής, αν συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση».

Για την έντονη αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση, στη Βουλή, σχετικά με το χρόνο ορισμού της προ ημερήσιας συζήτησης που έχει ζητήσει το κόμμα του για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Μαθαίνω ότι υπάρχει σενάριο να καταπατήσουν τον Κανονισμό της Βουλής και να μη γίνει η συζήτηση για το κράτος δικαίου την Παρασκευή. Εδώ μιλάμε για φοβερά πράγματα. Ο κανονισμός λέει “εντός ενός μηνός από τη στιγμή που υποβάλλεται το αίτημα“.

Άρα, μέχρι την Παρασκευή, γιατί μετά κλείνει η Βουλή, πρέπει να γίνει συνεδρίαση. Και μαθαίνω ότι υπάρχει σενάριο αυτή η συνεδρίαση να μη γίνει. Ο πρόεδρος της Βουλής, στην προηγούμενη Διάσκεψη των Προέδρων, είχε πει ότι το πιθανότερο σενάριο χρονικά είναι την επόμενη Παρασκευή. Όταν, λοιπόν, δεν σέβεσαι τη δικαιοσύνη, δεν σέβεσαι τον Κανονισμό της Βουλής, δεν σέβεσαι το κοινοβούλιο και το καλοκαίρι στέλνεις για ύπνο τους βουλευτές σου να ψηφίσουν επιστολικά για να σώσουν Βορίδη – Αυγενάκη, ε, γιατί να μείνουν στην κυβέρνηση; Για αυτό λέω ότι υπάρχει μία επιλογή στον ελληνικό λαό, αξιόπιστη, σοβαρή, δημοκρατική».

Για υποκλοπές και Ντίλιαν

Για το σκάνδαλο του predator, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στράφηκε κατά του πρωθυπουργού, λέγοντας αν θέλουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον ή την καρέκλα του.

«Ένας άνθρωπος, τον οποίον απόστρατος στρατηγός του Ισραήλ, καταδικασμένος από την ελληνική δικαιοσύνη, τον εκβιάζει ευθέως λέγοντάς τον “Νίξον“, μπορεί να σταθεί πρωθυπουργός; Εγώ λέω πως δεν μπορεί να σταθεί. Όταν μαθαίνουμε ότι έγιναν χαλκευμένες εξεταστικές επιτροπές, με μηνύματα με τις ερωτήσεις που θα έκαναν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να σταθεί αυτό το σύστημα εξουσίας;», ανέφερε και συμπλήρωσε: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει διαφθείρει τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία πια είναι ένα κόμμα βουτηγμένο στη διαφθορά με ευθύνη του Μεγάρου Μαξίμου και του ίδιου του πρωθυπουργού».

Προηγήθηκε κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για την προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου. «Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης χρησιμοποιεί με όλο και μεγαλύτερη ένταση, ακραία και τοξική ρητορική», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Έντρομος μπροστά στη δημόσια λογοδοσία, πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει. Αν νομίζει ότι θα βρει καταφύγιο στη… λήθη ελέω Πάσχα, είναι γελασμένος» ανέφερε νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Για την ακρίβεια

Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε ακόμη στο vidcast «15 λεπτά» της ιστοσελίδας tanea.gr για κυβερνητική αναποτελεσματικότητα για την ακρίβεια και την εκτίναξη του κόστους ζωής φέρνοντας ως παράδειγμα τα μέτρα που έλαβε η Κύπρος.

«Μου είπε κάτι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Μηδένισε τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Εδώ το προτείνουμε και μας λένε λαϊκιστές. Πώς το πέτυχε η Κύπρος και πέρασε στην τιμή; Πολλούς ελέγχους πριν την αλλαγή, καταγραφή τιμών, μείωση ΦΠΑ και μετά ξανά καταγραφή και πρόστιμα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η μείωση πέρασε στην τιμή. Εδώ γιατί δεν μπορούν να το κάνουν;», διερωτήθηκε.

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με χιουμοριστική αναφορά του παρουσιαστή, Γιώργου Παπαχρήστου, ο οποίος σχολίασε προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ: «Πρέπει να χαιρετάτε περισσότερο, να χαμογελάτε… Αυτό το χαμόγελο είναι το πρώτο που κάνετε στη διάρκεια της εκπομπής».