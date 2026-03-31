Κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για την προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Μαρινάκης: «Ακραία και τοξική ρητορική»

Νέες κόντρες έχει δημιουργήσει η προ ημερησίας συζήτηση που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ, για το κράτος δικαίου, η οποία θα γίνει στις 17 Απριλίου 2026 ωστόσο, η μετάθεση της συζήτησης για μετά το Πάσχα δεν βρίσκει το ΠΑΣΟΚ και τόσο σύμφωνο.

«Έντρομος μπροστά στη δημόσια λογοδοσία, πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει. Αν νομίζει ότι θα βρει καταφύγιο στη … λήθη ελέω Πάσχα, είναι γελασμένος» ανέφερε νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει από τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος δήλωσε:

«Διαβάζοντας κανείς την τελευταία ανακοίνωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, συμπεραίνει ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης χρησιμοποιεί με όλο και μεγαλύτερη ένταση, ακραία και τοξική ρητορική».

Και ο Παύλος Μαρινάκης συνέχισε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επί της ουσίας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Ο κ. Ανδρουλάκης προανήγγειλε την κατάθεση αιτήματος για τη διεξαγωγή προ ημερησίας συζήτησης για το Κράτος Δικαίου στις 28 Ιανουάριου 2026 και κατέθεσε το σχετικό αίτημα στις 4 Μαρτίου 2026.

2. Με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, ο καθορισμός της ημερομηνίας γίνεται σε συνεννόηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος στη συνέχεια ενημερώνει τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και το Σώμα, ενώ κατά την πάγια κοινοβουλευτική πρακτική, η συζήτηση αυτή προγραμματίζεται εντός μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

3. Η αρχική ημερομηνία η οποία είχε προταθεί από τον Πρωθυπουργό για τη διεξαγωγή της συζήτησης η 27η Μαρτίου, όμως, λόγω του ότι το απόγευμα εκείνης της ημέρας ξεκινούσε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αναζητήθηκαν άλλες ημερομηνίες και σήμερα έγιναν οι προβλεπόμενες ενημερώσεις για την Παρασκευή 17 Απριλίου.

4. Μολονότι από τον Κανονισμό της Βουλής, αλλά και την κοινοβουλευτική πρακτική, δεν προβλέπεται συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας σε περίπτωση που, όπως διαρρέεται, ο κ. Ανδρουλάκης έχει κόλλημα για τις 17 Απριλίου, έχει προταθεί στον Πρόεδρο της Βουλής και η Πέμπτη 16 Απριλίου ως εναλλακτική ημερομηνία.

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου θα γίνει. Εντούτοις, ειδικά σε μια τόσο ταραγμένη περίοδο παγκοσμίως, η πρόκληση τεχνητών εντάσεων από την αντιπολίτευση και μάλιστα για διαδικαστικά ζητήματα δεν λύνει κανένα πρόβλημα, αλλά αντιθέτως στέλνει μόνο λάθος μηνύματα στην κοινωνία».

Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων: «Θέλουν να καταπατήσουν τον Κανονισμό της Βουλής – Εγώ την Παρασκευή θα είμαι εκεί».