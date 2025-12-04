Ανησυχία για το ενδεχόμενο Χριστούγεννα με μπλόκα: Το χαρτί του διαλόγου του πρωθυπουργού και η «κόκκινη» γραμμή

«Αγώνα δρόμου» για να εξοφληθούν οι ενισχύσεις στους αγρότες έως τις 31 Δεκεμβρίου δίνει η κυβέρνηση. Το σενάριο οι πληρωμές να έχουν ολοκληρωθεί πριν από τα Χριστούγεννα αυτή τη στιγμή μοιάζει δύσκολο, κάτι που ουσιαστικά προεξοφλεί ότι οι αγρότες θα παραμείνουν στα μπλόκα και στις γιορτές, με όποιους κινδύνους ενέχει μια τέτοια απόφαση…

Η φράση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, χθες, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής ότι «φιλοδοξία μας είναι να καταβληθούν ενισχύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ ως τα τέλη Δεκεμβρίου» είναι αποκαλυπτική της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για πληρωμές στους αγρότες, υπό τη μέγγενη των αυστηρών ελέγχων που έχουν επιβάλλει οι Βρυξέλλες, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανησυχία «γαλάζιων» στελεχών…

Πόσο εφικτό είναι οι αγρότες να διαλύσουν τα μπλόκα, πριν λάβουν την ενίσχυση του 1,2 δις ευρώ και συνολικά 500 εκατ. ευρώ παραπάνω από πέρυσι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της κυβέρνησης;

Αυτό είναι το ερώτημα μεταξύ μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ., με την αγωνία να είναι έντονη για το ενδεχόμενο και τα χρήματα να καταβληθούν και η κυβερνητική παράταξη να μην καταφέρει να επαναπροσεγγίσει τους αγρότες, που παραδοσιακά ήταν κοντά στη “γαλάζια” παράταξη.

Στις τελευταίες εθνικές εκλογές το 48% των αγροτών ψήφισε τη Ν.Δ. και ο στόχος είναι, παρά τα όσα συνέβησαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλες καθυστερήσεις πληρωμών, να φέρει κοντά της ξανά αυτή την κατηγορία ψηφοφόρων, που όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει απομακρυνθεί από το κυβερνών κόμμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Παράθυρο» διαλόγου από τον Πρωθυπουργό

Ο Πρωθυπουργός άνοιξε χθες «παράθυρο» διαλόγου με τους αγρότες, βάζοντας μια «κόκκινη γραμμή»…. Να μη προβούν σε «ακραίες ενέργειες».

«Κατανοώ τη δυσαρέσκεια αγροτών που είδαν καθυστερήσεις στις πληρωμές – ωστόσο σε σχέση με το ’24 θα λάβουν μισό δις παραπάνω – από 3,1 δισ. το 2024 στα 3,7 δισ. οι συνολικές πληρωμές… Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συντεταγμένο διάλογο – ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν την προσπάθειά τους – κι άλλες φορές έχουμε ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κ. Μητσοτάκης.

Ωστόσο, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δεν υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο των αγροτών, δυσκολεύει μια τέτοια εξέλιξη.

Αυτό πάντως είναι το τελευταίο διαπραγματευτικό «χαρτί» της κυβέρνησης.

Δύο «γραμμές» στην κυβέρνηση…

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπήρξαν δύο γραμμές… Η πρώτη ήταν να ανοίξουν άμεσα οι δρόμοι με επέμβαση της αστυνομίας. Και η δεύτερη γραμμή, η οποία και επικράτησε, είναι να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και συνεννόησης, καθώς είναι εδραία η εκτίμηση ότι τα τρακτέρ δεν θα αποχωρήσουν από τους δρόμους.

Το «στοίχημα» είναι να μην κλιμακώσουν περαιτέρω τις κινητοποιήσεις.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Η Ελληνική Αστυνομία έχει καταστρώσει επιχειρησιακά σχέδια για κάθε ενδεχόμενο, όμως η επιλογή της κυβέρνησης είναι να αποφευχθεί η σύγκρουση με τους αγρότες, ένα – ενάμιση χρόνο μάλιστα, πριν από τις εκλογές.

Η «κόκκινη γραμμή» για την κυβέρνηση είναι οι αγρότες να μην προχωρήσουν σε μπλόκα σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα λιμάνια και τα τελωνεία, αλλά και η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας από τους παρακαμπτήριους δρόμους.

Σε αυτή την περίπτωση, σχεδιάζεται να υπάρξει άμεση παρέμβαση εισαγγελέα και οι παραβάτες να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Συνάντηση Χατζηδάκη με αγρότες της Κρήτης

«Ακραίες μορφές κινητοποιήσεων δεν λειτουργούν εξ αντικειμένου υπέρ των αγροτών, διότι έρχονται απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες και λειτουργούν εναντίον της τοπικής κοινωνίας» δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο οποίος προανήγγειλε νέα συνάντηση την Παρασκευή με αντιπροσωπεία αγροτών από την Κρήτη.

Ποιες ενισχύσεις καταβάλλονται μέσα στον Δεκέμβριο…

Το 1,2 δις ευρώ που θα καταβληθεί μέσα στον Δεκέμβριο αφορά στην εξόφληση της βασικής ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη στήριξη για το Μέτρο 23 (ενισχύσεις για παραγωγούς, που υπέστησαν ζημιές λόγω φυσικών καταστροφών), οι οποίες για πρώτη φορά καταβάλλονται στην Ελλάδα, στην εξισωτική αποζημίωση για ορεινές και προβληματικές περιοχές, στη συμπληρωματική πληρωμή για κτηνοτρόφους σε 5 νομούς, που αδικήθηκαν από τον μαθηματικό τύπο κατανομής, αλλά και προγράμματα βιολογικής γεωργίας και αναδιάρθρωσης καλλιεργειών.

Οι επιδοτήσεις θα καταβληθούν, και αυτό που θα μείνει είναι ότι θα περάσουμε από ένα σύστημα που οδηγούσε επί 40 χρόνια σε πρόστιμα, σε ένα σύγχρονο και τίμιο σύστημα για τις αγροτικές επιδοτήσεις” τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.