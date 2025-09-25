Άννα Διαμαντοπούλου: Έγινε κοπτοραπτική στις δηλώσεις μου για την Κωνσταντοπούλου και την Καρυστιανού

Διευκρινίσεις σχετικά με τις δηλώσεις της για την Μαρία Καρυστιανού και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε η Άννα Διαμαντοπούλου, σημειώνοντας πως τα όσα είπε πριν από μέρες λέγοντας πως έγινε «κοπτοραπτική».

Η Άννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας στο ραδιόφωνο στα Παραπολιτικά σημείωσε πως σε κομματική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, θέλοντας να τονίσει πως το κόμμα της πρέπει να πάει την υπόθεση των Τεμπών ένα βήμα παραπέρα λέγοντας πως: «Έχουμε τώρα την ευθύνη, όχι να γίνουμε Καρυστιανού, ούτε να γίνουμε Κωνσταντοπούλου. Εμείς είχαμε την ευθύνη να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή, να δώσουμε όλα τα στοιχεία, να απαιτήσουμε απαντήσεις».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Άννα Διαμαντοπούλου σημείωσε πως: «Όπως όλοι οι Έλληνες και εγώ σέβομαι βαθιά και τον πόνο της κας Καρυστιανού και τον αγώνα που δίνει για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, σε αυτό το θέμα δεν υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο ευαίσθητοι Έλληνες και πολίτες. Σε αυτό το θέμα παραμένουμε σχεδόν όλοι ενωμένοι δίπλα της σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια και στη Βουλή και στους θεσμούς και παντού. Πάω τώρα στο πολιτικό κομμάτι. Η κα Καρυστιανού ηγείται μιας προσπάθειας μια κίνηση διαμαρτυρίας για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη αυτό που είπα εγώ έξι μέρες πριν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό, έχει ένα θεσμικό ρόλο για μαχητική αντιπολίτευση και έχει ως στόχο τη διακυβέρνηση, δεν μπορεί λοιπόν και δεν πρέπει να γίνει κόμμα διαμαρτυρίας».

Τόνισε πως: «Η ομιλία μου αυτή έγινε πριν από έξι ημέρες, κανένα πρόβλημα δεν είχε υπάρξει για μέρες, χθες ξαφνικά την ίδια ώρα παρουσιάζεται απόκομμα με κοπτοραπτική και με ίδιο τίτλο σε πάρα πολλά site. Το ίδιο γίνεται με την ομιλία του κ. Γερουλάνου επίσης πέντε μέρες πριν στην Πέλλα και επαναφέρεται στη συζήτηση οι δηλώσεις του κ. Δούκα πριν από δέκα μέρες. Όλα αυτά γίνονται ένα πακέτο και αντί η συζήτηση να γίνεται στο τεράστιο ζήτημα που ήταν εχθές η εξωτερική πολιτική και το θέατρο που παίζεται στο κοινοβούλιο έρχεται όλη η συζήτηση το ΠΑΣΟΚ και αρχίζει η γνωστή φιλοσοφία αν το ΠΑΣΟΚ αντέχει ή δεν αντέχει, τα εσωτερικά του προβλήματα κ.ο.κ.».

Συνέχισε λέγοντας πως: «Είναι πολύ εμφανές πια ότι υπάρχει ένας υπερ-εξοπλισμός της ΝΔ στη διακίνηση ειδήσεων και στο pushαρισμα των ειδήσεων και πως αυτά πακετάρονται».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με το ενδεχόμενο αν όλα αυτά ανακινούνται μέσα από το ΠΑΣΟΚ είπε: «Το αποκλείω τελείως», ενώ σε ερώτηση αν συμφωνεί με τις απόψεις του κ. Γερουλάνου σημείωσε ότι: «Έχουμε ένα πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις και πρέπει να πάμε καλύτερα και πρέπει να πάμε γρήγορα αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού που είπε και για να το κάνουμε πρέπει να παλέψουμε όλοι και να δουλέψουμε επί της ουσίας, επί του προγράμματος».

«Δεν βλέπω υπονόμευση βλέπω μια συνολική ανάγκη που έχουμε να κινηθούμε σε πολύ σταθερή γραμμή όσον αφορά το περιεχόμενο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται μια ομοβροντία και μια δυνατότητα και επικοινωνία να μπαίνει στην ουσία των θεμάτων και των ζητημάτων» τόνισε.

«Αποκλείεται να κάνουμε έναν συνασπισμό και αποκλείεται γιατί υπάρχει απόφαση του συνεδρίου, ήταν η γραμμή και η θέση όλων των συνυποψηφίων προεκλογικά ότι το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί αυτόνομα. Είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ ήτανε πάντοτε το κόμμα το οποίο ενσωματώνει και τις δυνάμεις της Αριστεράς και τις δυνάμεις τις Σοσιαλδημοκρατίας και τις δυνάμεις του Κέντρου ήταν ένας βασικός πυλώνας και αυτό το άνοιγμα και αυτή η πρόσκληση υπάρχει προς όλους. Προς όλους και τους πολίτες και τα στελέχη όχι όμως προσπάθειες οι οποίες έγιναν και στο παρελθόν» συμπλήρωσε.