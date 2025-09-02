Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για τη διαρροή e-mail των αποδήμων

Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών θα καθίσουν στις 24 Νοεμβρίου, η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και τρία ακόμα πρόσωπα, για την υπόθεση που αφορά τη διαρροή e-mail αποδήμων, η οποία προκάλεσε σάλο.

Συγκεκριμένα, εκτός από την πρώην ευρωβουλευτή Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, στο εδώλιο θα καθίσουν επίσης ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης (σ.σ. ο οποίος είχε απαλλαγεί πλήρως από τον Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), ο πρώην γραμματέας Αποδήμων της ΝΔ, Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο Μένιος Κορομηλάς, τότε Οργανωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Ν.Δ.

Οι κατηγορούμενοι πρόκειται να δικαστούν για τα πλημμελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε, μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στα τέλη του περασμένου Ιουλίου.

Για την υπόθεση η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είχε επιβάλλει πρόστιμα ύψους από 40.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ στη Νέα Δημοκρατία, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην πρώην ευρωβουλευτή Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και σε άλλα πρόσωπα.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ωστόσο, με ομόφωνες αποφάσεις του ακύρωσε το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Νέα Δημοκρατία και επικύρωσε τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στον πρώην οργανωτικό γραμματέα αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της ΝΔ Αριστόδημο (Μένιο) Κορομηλά και στον τότε γραμματέα διασποράς της ΝΔ, Νικόλαο Θεοδωρόπουλο.

Παράλληλα, έχουν κατατεθεί και συζητηθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών δεκάδες αγωγές αποδήμων για την υπόθεση της διαρροής των μέιλ.