Πολιτική

Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για τη διαρροή e-mail των αποδήμων

Οι κατηγορούμενοι πρόκειται να δικαστούν για τα πλημμελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων
Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου
Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI) // ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών θα καθίσουν στις 24 Νοεμβρίου, η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και τρία ακόμα πρόσωπα, για την υπόθεση που αφορά τη διαρροή e-mail αποδήμων, η οποία προκάλεσε σάλο.

Συγκεκριμένα, εκτός από την πρώην ευρωβουλευτή Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, στο εδώλιο θα καθίσουν επίσης ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης (σ.σ. ο οποίος είχε απαλλαγεί πλήρως από τον Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), ο πρώην γραμματέας Αποδήμων της ΝΔ, Νίκος Θεοδωρόπουλος και  ο Μένιος Κορομηλάς, τότε Οργανωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Ν.Δ.

Οι κατηγορούμενοι πρόκειται να δικαστούν για τα πλημμελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. 

Η εξέλιξη αυτή ήρθε,  μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στα τέλη του περασμένου Ιουλίου.

Για την υπόθεση η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είχε επιβάλλει πρόστιμα ύψους από 40.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ στη Νέα Δημοκρατία, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην πρώην ευρωβουλευτή Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και σε άλλα πρόσωπα.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ωστόσο, με ομόφωνες αποφάσεις του ακύρωσε το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Νέα Δημοκρατία και επικύρωσε τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στον πρώην οργανωτικό γραμματέα αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της ΝΔ  Αριστόδημο (Μένιο)  Κορομηλά και στον τότε γραμματέα διασποράς της ΝΔ,  Νικόλαο Θεοδωρόπουλο.

Παράλληλα, έχουν κατατεθεί και συζητηθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών δεκάδες αγωγές αποδήμων για την υπόθεση της διαρροής των μέιλ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Όλγα Κεφαλογιάννη – Χάρης Δούκας: «Καβγάς» για τα υβριστικά γκράφιτι στην Αθήνα κατά του Ισραήλ
«Αντί να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, αποφάσισε την φτηνή προπαγάνδα, που δεν συνάδει με τη σοβαρότητα που απαιτεί ο θεσμικός του ρόλος» δήλωσε η υπουργός Τουρισμού για τον δήμαρχο Αθηναίων
Η Όλγα Κεφαλογιάννη με τον Χάρη Δούκα 3
Νίκος Ανδρουλάκης: Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε ένα συνολικό πρόγραμμα που μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών
«Από τη "Μαύρη Βίβλο" της εξαετούς διακυβέρνησης, θα πάμε στην πολιτική λύση που θα παρουσιάσουμε το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο παραδοσιακά από το βήμα της ΔΕΘ»
Ο Νίκος Ανδρουλάκης 1
Ο Ανδρουλάκης για πρώτη φορά στη ΔΕΘ ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης – Η «λευκή βίβλος» των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ
Ο Νίκος Ανδρουλάκης σκοπεύει να παρουσιάσει τη «λευκή βίβλο» των προτάσεών του, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει μόνο κριτική αλλά έχει και συγκεκριμένες προτάσεις
Ο Νίκος Ανδρουλάκης 2
Η ΔΕΘ και το «στοίχημα» της ΝΔ για τη Βόρεια Ελλάδα
Με στόχο τη θετική υποδοχή των νέων μέτρων στήριξης, ύψους τουλάχιστον 1,5 δις ευρώ, και την αντιστροφή του κλίματος, η κυβέρνηση προσδοκά ότι η φετινή ΔΕΘ θα αποτελέσει τη βάση δημοσκοπικής εκκίνησης για τη ΝΔ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 10
Newsit logo
Newsit logo