Ανοίγει η πόρτα του ΠΑΣΟΚ: Όλα τα ονόματα της Επιτροπής Διεύρυνσης που ανακοίνωσε ο Κώστας Σκανδαλίδης

Το ΠΑΣΟΚ ανοίγει τις πόρτες του είτε σε στελέχη που έφυγαν στο παρελθόν και τώρα επιστρέφουν, είτε σε νέα πρόσωπα.

Όλα αυτά θα ανακοινωθούν σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρούν ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης του ΠΑΣΟΚ, ο Γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.

Τα πιο βαριά ονόματα όπως έχει ήδη γράψει το newsit.gr θα ανακοινωθούν στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στα τέλη Μαρτίου αλλά και αργότερα στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων.

Στη συνέντευξη Τύπου σήμερα (09/02/26) παρουσιάστηκε η σύνθεση της Επιτροπής Διεύρυνσης που θα αριθμεί πάνω από 30 άτομα και θα φέρει την ευθύνη να «τρέξει» τη διαδικασία διεύρυνσης μέχρι το συνέδριο, αλλά και μετά από αυτό, δρώντας κυρίως σε «πυρήνες διεύρυνσης» που θα αναπτυχθούν σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, ει δυνατόν δε και σε όλους τους νομούς.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ – ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ

Αλαχιώτης Σταμάτης, καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πάτρας

Ανδρούτσου Μαρία, πρώην Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης, Επιχειρηματίας, πρώην Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ

Βούλγαρης Αλέκος, πρώην Δήμαρχος Βόλου, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Γεννιά Γεωργία, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Δημητρουλόπουλος Παναγιώτης, πρώην Νομάρχης, πρώην Βουλευτής

Δριβελέγκας Αντώνης, Πανεπιστημιακός, γιατρός

Ζαρωτιάδης Γρηγόρης, Πανεπιστημιακός ΑΠΘ

Ζήση Ροδούλα, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Θεοχάρη Μαρία, πρώην Βουλευτής

Καλογήρου Γιάννης, Πανεπιστημιακός

Καραγιάννης Γιάννης, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Οικονομολόγος

Καραχάλιος Κώστας, οικονομολόγος, πρώην μέλος Κίνησης ΠΡΑΤΤΩ

Καρκούλια Ζωή, Δημ. Υπάλληλος – Αριστερή πρωτοβουλία

Λαζαρίδης Λάζαρος, Μηχανολόγος μηχανικός

Λαμνάτος Κώστας, Χημικός μηχανικός

Λογοθέτης Βασίλης, Πανεπιστημιακός

Μαδεμλής Νίκος, Υπάλληλος ΔΕΗ , πρώην Γρ. Νεολαίας ΠΑΣΟΚ

Μαμέλης Κώστας, Δικηγόρος, πρώην Γρ. Ν.Ε. Θεσσαλονίκης

Μαρκούλης Αντώνης, Δικηγόρος, πρώην Υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ

Μπόλαρης Μάρκος, πρώην Βουλευτής, πρώην Υπουργός

Μπρέμπου Γωγώ, ηθοποιός

Ντάγκας Δημοσθένης, Εκπαιδευτικός

Οικονόμου Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός

Ορφανός Μιχάλης, Δικηγόρος

Παλαιογιάννης Σπύρος, Χημικός

Πανούσης Γιάννης, Πανεπιστημιακός, πρώην Υπουργός

Παπαθεοδώρου Θόδωρος, Πανεπιστημιακός, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Παπαμάρκου Γιώργος, Υπάλληλος ΟΤΕ

Παπαμιχαήλ Σωτήρης, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Αγ. Παρασκευής

Περράκης Στέλιος, Πανεπιστημιακός

Ρέμελης Κώστας, Πανεπιστημιακός, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Θράκης

Σακελλίων Γιώργος, Γιατρός, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς

Σμυρλής Χρήστος, Οδοντίατρος, πρώην Βουλευτής

Σταθόπουλος Θεοφάνης, πρώην Πρ. Ομοσπ. Εργαζομένων Τσιμέντων Ελλάδος

Σφηκάκης Πέτρος, Δικηγόρος, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς

Τάτσης Άγης, Δικηγόρος

Τζιόλας Λευτέρης, Στέλεχος Επιχειρήσεων, πρώην βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Τσακλίδης Γιάννης, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Τσιαούση Ελένη, πρώην Βουλευτής

Τσιρίδης Λευτέρης, Πανεπιστημιακός, γιατρός

Φραγκούλης Μανώλης, Πανεπιστημιακός

Χατζημιχάλης Φώτης, Επιχειρηματίας, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Χάτζιου Τζούλιαν, πρώην μέλος Κ.Σ. Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Για το έργο της Επιτροπής, το ΠΑΣΟΚ διατάσσει πανελλαδικά στελέχη του, κατά τομέα και γεωγραφικό χώρο. Στην Επιτροπή συμμετέχουν κεντρικά στελέχη από τον πολιτικό και κοινωνικό χώρο.

Σκανδαλίδης Κώστας

Κωνσταντόπουλος Δημήτρης – υπεύθυνος Αυτοοργάνωσης

Αργύρης Βαγγέλης – πρώην στελέχη, πρώην βουλευτές

Μαργαρίτης Θόδωρος – Ανανεωτική αριστερά

Γεωργάτος Γεράσιμος – Ανανεωτική αριστερά

Πόντας Απόστολος – Πρόεδρος ΕΔΕΜ

Εδιάρογλου Ρούλης – Κινήσεις πολιτών (Βόρεια Ελλάδα)

Χλωμούδης Κώστας – Κινήσεις πολιτών (Νότια Ελλάδα)

Κατσικάρης Δημήτρης – Περιφερειακή αυτοδιοίκηση

Δανιηλίδης Σίμος – Τοπική αυτοδιοίκηση

Τσούμας Γιώργος – Νεολαία

Μερεντίτη Σούλα – Γυναικείες οργανώσεις

Καββαθάς Γιώργος – Επιμελητήρια – Επιχειρήσεις

Μότσιος Γιώργος – Συνδικαλιστικός χώρος

Τα πρόσωπα που θα συγκροτούν την Επιτροπή δεν είναι απαραίτητο να γίνουν μέλη του ΠΑΣΟΚ αν δεν το επιθυμούν, από τη στιγμή που όλοι εργάζονται προς την ίδια κατεύθυνση, στήριξης του ίδιου προγράμματος, αυτού που φέρει την σφραγίδα του κόμματος και λανσάρεται ως το μόνο εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης του τόπου, απέναντι σε εκείνο της ΝΔ, με προοδευτικό μάλιστα χαρακτήρα.