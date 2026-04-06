Αντιπολίτευση για διάγγελμα Μητσοτάκη: «Άλλο να υπηρετείς τον λαό, και άλλο να συντηρείς τη διαφθορά»

Σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε το τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή και αφορούν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Στο διάγγελμά του, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ , ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «σημείο καμπής» και «νέα αφετηρία» στη μάχη με το «βαθύ κράτος» και πρότεινε να θεσπιστεί μετά τις εκλογές του 2027 ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας. Η απάντηση της αντιπολίτευσης ήταν άμεση και αιχμηρή, με τις περισσότερες παρεμβάσεις να κινούνται στον ίδιο άξονα: ότι ο ίδιος Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να εμφανίζεται ως πολέμιος ενός συστήματος για το οποίο καταλογίζεται στην κυβέρνηση πολιτική ευθύνη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε το διάγγελμα πιστοποίηση ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε αποδρομή» και επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας πως «εσείς είστε το “βαθύ κράτος” του ρουσφετιού, της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων και της ατιμωρησίας». Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε ευθέως «εκλογές τώρα».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, απέρριψε την κυβερνητική επιχειρηματολογία περί «παραπτώματος» ή «λανθασμένου συμβάντος», τονίζοντας ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «δεν είναι ένα “λανθασμένο συμβάν” αλλά το αποτέλεσμα ενός σχεδίου». Κατηγόρησε, μάλιστα, την κυβέρνηση ότι «σχεδίασε και υλοποίησε ένα σχέδιο γαλάζιου παρακράτους σε όλη την Ελλάδα», ενώ χαρακτήρισε «απλή υποκρισία» την πρόταση περί ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή. Και ο ίδιος κατέληξε στο αίτημα για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας ότι «πρέπει να φύγει το συντομότερο για να ανασάνει η ελληνική κοινωνία».

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επέκρινε συνολικά την πρωθυπουργική παρέμβαση. «Είναι άλλο πράγμα να υπηρετείς τον λαό, να ακούς και να προωθείς τα αιτήματα των εργαζομένων στη Βουλή, στις κυβερνήσεις και στα υπουργεία κι άλλο να ταΐζεις με νόμιμο και παράνομο τρόπο μεγάλα και μικρά τρωκτικά σε βάρος του ίδιου του λαού, να συντηρείς τη διαφθορά και τη σαπίλα του συστήματος και της ΕΕ» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ. Παράλληλα, απέρριψε και την πρόταση περί ασυμβίβαστου, λέγοντας ότι είτε ο υπουργός είναι εκτός Βουλής είτε διατηρεί την έδρα του, το πρόβλημα της διαφθοράς δεν αντιμετωπίζεται. «Άνθρακες ο θησαυρός, κύριε Μητσοτάκη», ήταν η χαρακτηριστική του αποστροφή.

Σκληρή ήταν και η ανακοίνωση της ΝΙΚΗΣ, η οποία έκανε λόγο για «ομολογία αποτυχίας» και για έναν πρωθυπουργό που «αντί να απολογείται, ισχυρίστηκε με θράσος πως βρίσκεται δήθεν πίσω από τις προσπάθειες κάθαρσης». Το κόμμα χαρακτήρισε την πρόταση για το ασυμβίβαστο «πυροτέχνημα», επέμεινε στην ανάγκη πλήρους ανασχεδιασμού του πλαισίου διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων και κατέληξε με τη φράση: «Η κυβέρνηση εκλέχθηκε με ρουσφέτια και πορεύτηκε με ρουσφέτια».