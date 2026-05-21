ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε η πρόταση για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή, με διαφοροποιήσεις στη ΝΔ

Προκύπτει ότι σημειώνονται απώλειες τεσσάρων βουλευτών της ΝΔ για τον Σπήλιο Λιβανό και τριών για την Φωτεινή Αραμπατζή
Απορρίφθηκαν στη Βουλή οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, με «φόντο» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως προέκυψε, για τις προτάσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ψήφισαν 286 στη Βουλή και βρέθηκαν 280 έγκυρα, 5 άκυρα και 1 λευκό.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης καταψηφίστηκε από 152 βουλευτές έναντι 127 που ψήφισαν υπέρ ενώ βρέθηκε και ένα παρών.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ απορρίφθηκε από 152 βουλευτές έναντι 128 που ψήφισαν υπέρ.

Η πρόταση για την Φωτεινή Αραμπατζή ψηφίστηκε από 285 βουλευτές έγκυρα βρέθηκαν 283 ψηφοδέλτια, 1 άκυρο και ένα λευκό.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την πρώην υφυπουργό απορρίφθηκε από 152 βουλευτές έναντι 129 που ψήφισαν υπέρ και βρέθηκαν 2 παρών.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την κυρία Αραμπατζή καταψηφίστηκε από 152 βουλευτές έναντι 130 που ψήφισαν υπέρ.

Με τα δεδομένα αυτά και το γεγονός ότι η κοινοβουλευτική δύναμη της ΝΔ είναι 156 βουλευτές, προκύπτει ότι σημειώνονται απώλειες τεσσάρων βουλευτών της ΝΔ για τον Σπήλιο Λιβανό και τριών για την Φωτεινή Αραμπατζή.

Αυτό ερμηνεύεται ότι με κάποιον τρόπο, κάποιοι θέλησαν να διαφοροποιηθούν από τη γραμμή της ΝΔ.

