Αντίστροφη μέτρηση για το συνέδριο της ΝΔ με άρωμα κάλπης: Τα μηνύματα Μητσοτάκη και οι εσωτερικές αιχμές

Σε ρυθμούς συνεδρίου κινείται η ΝΔ, η οποία από την ερχόμενη Παρασκευή 16 Μαΐου έως και την Κυριακή 17 Μαΐου δίνει ραντεβού με τα στελέχη της από όλη την Ελλάδα στην μεγάλη κομματική εκδήλωση, η οποία θα αποτελέσει και το εφαλτήριο για τον προεκλογικό της αγώνα.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο 16ο τακτικό συνέδριο θα δώσει το διακύβευμα της κάλπης, αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί το κυβερνών κόμμα, στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, οι οποίες ενδεχομένως να μην αργούν.

Η φράση του πρωθυπουργού στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ότι οι εκλογές θα γίνουν «μετά τη ΔΕΘ», άνοιξε πολλές συζητήσεις για κάλπες το φθινόπωρο.

Μήνυμα συστράτευσης

Ο στόχος του Κ. Μητσοτάκη είναι να εκπέμψει μήνυμα συστράτευσης προς όλα τα στελέχη της ΝΔ – από τους υπουργούς και τους βουλευτές, μέχρι και τα μέλη και τους ψηφοφόρους του κόμματος – για μία τρίτη εκλογική νίκη της παράταξης.

Ο απολογισμός και η Ελλάδα του 2030

Στην ομιλία του, το απόγευμα της Παρασκευής, ο πρωθυπουργός, θα κάνει μία επισκόπηση των μεταρρυθμίσεων που έχει προωθήσει έως σήμερα η κυβέρνηση και των όσων έχει πετύχει στο εσωτερικό, αλλά και όσων κέρδισε από την εξωτερική πολιτική της και τις στρατηγικές συμμαχίες που ανέπτυξε η χώρα.

Όμως στον πυρήνα της παρέμβασης του Κ. Μητσοτάκη βρίσκεται ο σχεδιασμός για την Ελλάδα του 2030. Το πως οραματίζεται ο ίδιος και η ΝΔ τη χώρα την επόμενη τετραετία.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί, μεταξύ άλλων, η Συνταγματική Αναθεώρηση, η οικονομική ανάπτυξη της χώρας μέσα σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων, η λειτουργία του κράτους και η ψηφιοποίηση.

Αυτοκριτική και «πυρά» στην αντιπολίτευση

Χωρίς να λείψει και η αυτοκριτική για λάθη που έγιναν ως σήμερα, ο πρωθυπουργός θα δώσει έμφαση στη σταθερότητα και τον εκσυγχρονισμό, το οποία τίθενται ως το δίλημμα της κάλπης, και να τονίσει ότι αυτά μπορεί να τα εγγυηθεί μόνο η ΝΔ και όχι οι υπόλοιπες, κατακερματισμένες πολιτικές δυνάμεις, όπως αναμένεται να πει.

Παράλληλα, θα κατηγορήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν έχουν πειστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας και ότι επενδύουν στην τοξικότητα.

Τα μηνύματα στο εσωτερικό της ΝΔ

Όμως, ο πρωθυπουργός αναμένεται τα στείλει μηνύματα και προς το εσωτερικό του κόμματος αλλά και προς το κεντρώο εκλογικό ακροατήριο και προς την παραδοσιακή δεξιά πτέρυγα της παράταξης.

Με τις δημοσκοπήσεις να «πιέζουν» τη ΝΔ, ο Κ. Μητσοτάκης θα κάνει σαφές ότι «επενδύει» στη διείσδυση προς τον κεντρώο χώρο, επιδιώκοντας παράλληλα όχι μόνο να μην υπάρξουν διαρροές προς τα δεξιά, αλλά και να «επαναπατριστούν» όσοι «γαλάζιοι» ψηφοφόροι μετακινήθηκαν είτε προς τη γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων, είτε προς κόμματα δεξιότερα της Ν.Δ..

Το «βλέμμα» και στις ομιλίες κορυφαίων στελεχών

Την ίδια ώρα μεγάλη σημασία έχουν και οι παρεμβάσεις των κορυφαίων στελεχών, ειδικά μετά τον διαχωρισμό που υπήρξε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ανάμεσα σε αυτούς που «ιδρώνουν τη φανέλα» και σε όσους αποφεύγουν να βγαίνουν μπροστά για να στηρίξουν την κυβέρνηση ή μιλούν μόνο με προκαθορισμένη ατζέντα.

Τα βλέμματα στρέφονται κυρίως προς την πλευρά του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, ο οποίος αναμένεται να θέσει θέμα για το ιδεολογικό στίγμα της παράταξης, ενώ πολλοί εκτιμούν ότι η ομιλία του θα έχει χαρακτήρα ιδεολογικού μανιφέστου.

Και φυσικά το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν θα απαντήσει ή όχι στην αιχμή του Κ. Μητσοτάκη περί υπουργών που κινούνται σε «προστατευμένο περιβάλλον».

Η απουσία Καραμανλή

Πολλές συζητήσεις έχει προκαλέσει και η άρνηση του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κώστα Καραμανλή, να δώσει το «παρών» στο συνέδριο.

Ωστόσο, παρά την όποια ενόχληση προκάλεσε η απόφαση του, είναι εδραία η εκτίμηση στην Πειραιώς ότι αυτή η απουσία δεν θα έχει μεγάλο αντίκτυπο, γιατί, όπως πιστεύουν, ο Κ. Καραμανλής δεν θα βάλει ποτέ ευθέως κατά της ΝΔ.