Ο ΣΥΡΙΖΑ γυρίζει σελίδα και περνά στην αντεπίθεση με αιχμή τη Novartis

Σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα περνά ο ΣΥΡΙΖΑ, συγκροτεί Επιτροπή Ψηφοδελτίων και ανοίγει νέο κύκλο θεσμικών πρωτοβουλιών για την υπόθεση Novartis, επιδιώκοντας να επαναφέρει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το σκάνδαλο και να σηματοδοτήσει την επιστροφή της σε τροχιά πολιτικής πρωτοβουλίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να περάσει σε μια νέα πολιτική φάση, αφήνοντας πίσω την παρατεταμένη περίοδο εσωστρέφειας και στέλνοντας μήνυμα ότι από εδώ και πέρα λειτουργεί με εκλογικούς όρους. Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας δεν περιορίστηκε σε μια τυπική οργανωτική διαδικασία, αλλά κατέληξε σε αποφάσεις που συνδυάζουν πολιτική αντεπίθεση, οργανωτική ανασυγκρότηση και προετοιμασία για κάθε εκλογικό ενδεχόμενο.

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Η Novartis ξανά στο επίκεντρο

Η πιο ηχηρή απόφαση αφορά την επαναφορά της υπόθεσης Novartis στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η ηγεσία του κόμματος θεωρεί ότι οι πρόσφατες δημόσιες αποκαλύψεις του πρώην βουλευτή της ΝΔ, Μάριου Σαλμά, δημιουργούν νέα δεδομένα και ανοίγουν εκ νέου τον φάκελο μιας υπόθεσης που, όπως υποστηρίζει, έκλεισε πρόωρα και με σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα.

Μάλιστα, λίγες ώρες μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε από τις διακηρύξεις στις κινήσεις. Με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου γνωστοποίησε ότι αναθέτει στον Τομέα Διαφάνειας, υπό τον Παύλο Πολάκη, και στον εξουσιοδοτημένο δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη μια σειρά άμεσων θεσμικών και νομικών πρωτοβουλιών. Στόχος είναι η ανάσυρση των αρχειοθετημένων δικογραφιών για την υπόθεση Novartis, η ενεργοποίηση της Δικαιοσύνης και η διερεύνηση όλων των νέων στοιχείων που έχουν προκύψει.

Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν αιτήματα προς την Εισαγγελία για την επανεξέταση των υποθέσεων που αφορούν τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, προς την ΑΔΑΕ για τη δημοσιοποίηση του πορίσματός της σχετικά με τα αδιευκρίνιστα ποσά που αφορούν τον υπουργό Υγείας, καθώς και προς τον Άρειο Πάγο για συνολική επανεξέταση όλων των δικογραφιών της Novartis. Παράλληλα, ζητείται η διεκδίκηση αποζημιώσεων από τη Novartis για τη ζημία που υπέστη το ελληνικό Δημόσιο, ενώ τίθενται και ζητήματα πειθαρχικού ελέγχου δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.

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Με αυτόν τον τρόπο, η Κουμουνδούρου επιχειρεί να μεταφέρει τη σύγκρουση από το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης στο πεδίο των θεσμικών ενεργειών, επιδιώκοντας να εμφανιστεί ως η δύναμη που πιέζει για πλήρη διερεύνηση ενός διεθνούς σκανδάλου.

Σε τροχιά εκλογικής ετοιμότητας

Την ίδια ώρα, η Πολιτική Γραμματεία χάραξε και τον οδικό χάρτη της επόμενης περιόδου. Αποφασίστηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Ψηφοδελτίων, η έναρξη πανελλαδικών περιοδειών της συλλογικής ηγεσίας και η λειτουργία του κόμματος σε καθεστώς πλήρους εκλογικής ετοιμότητας. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι η πολιτική συγκυρία μπορεί να επιταχύνει εξελίξεις και επιλέγει να είναι οργανωτικά έτοιμος.

Το πολιτικό στίγμα και οι συνεργασίες

Στην εισήγησή του, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Νίκος Παππάς, έδωσε το πολιτικό στίγμα της νέας περιόδου, επιμένοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να επανέλθει με καθαρές θέσεις για την ακρίβεια, τη φορολογία, τη στέγη και το ιδιωτικό χρέος, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τις θεσμικές της επιλογές και ιδιαίτερα για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στις προοδευτικές συνεργασίες, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα σημαντική την επιστολή του Νίκου Κοτζιά ως σαφή ένδειξη διάθεσης για τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ρένα Δούρου, η οποία υπογράμμισε ότι το κόμμα οφείλει να αφήσει οριστικά πίσω του την περίοδο της ασάφειας, να ανακτήσει ενιαίο πολιτικό λόγο και να επανασυνδεθεί με τις κοινωνικές δυνάμεις που φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει. Παράλληλα, εισηγήθηκε την ανασυγκρότηση των περιφερειακών επιτροπών, δίνοντας έμφαση στην οργανωτική ανανέωση.

Η ατζέντα της επόμενης ημέρας

Η πολιτική ατζέντα που εγκρίθηκε παραμένει προσανατολισμένη στα ζητήματα της καθημερινότητας, με αιχμή τη μάχη κατά της ακρίβειας, τη μείωση των έμμεσων φόρων, τη φορολόγηση των υπερκερδών, την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και του ιδιωτικού χρέους, καθώς και την ενίσχυση του δημόσιου ελέγχου σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια και το τραπεζικό σύστημα.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν αλλαγές στη λειτουργία του κόμματος, με τη μετατροπή του Γραφείου Τύπου σε Τομέα Επικοινωνίας, την αναβάθμιση της ψηφιακής παρουσίας και την κατανομή συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, ώστε κάθε τομέας πολιτικής να έχει σταθερή ευθύνη και διαρκή παρουσία στην κοινωνία.

Το μήνυμα της Κουμουνδούρου

Το συνολικό μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμψει η Κουμουνδούρου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γυρίζει σελίδα. Με εκλογική ετοιμότητα, οργανωτική ανασύνταξη και την υπόθεση Novartis στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης, η ηγεσία του κόμματος επιχειρεί να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας επιθετικής πολιτικής περιόδου, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις και επιχειρώντας να επαναφέρει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης τόσο την κυβερνητική λογοδοσία όσο και τη δική του προγραμματική πρόταση.