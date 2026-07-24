Σφοδρή επίθεση Πολάκη κατά Φάμελλου: «Ζήτα συγγνώμη, δώσε την έδρα και φύγε»

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα επιτέθηκε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο Παύλος Πολάκης στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, κλιμακώνοντας περαιτέρω την εσωκομματική αντιπαράθεση.

Ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης κάλεσε τον Σωκράτη Φάμελλο να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την πορεία του κόμματος, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μην ξεφτιλίζεσαι άλλο. Ζήτα συγγνώμη για αυτά που έκανες. Δώσε την έδρα και γύρνα σπίτι σου ή όπου αλλού έχεις κανονίσει».

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Πολάκης υποστήριξε ότι τη θέση στη Βουλή θα πρέπει να καταλάβει η Ράνια Αυγέρη, σημειώνοντας πως, παρά τη συνολική εκλογική υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023, εκείνη αύξησε τη δύναμή της κατά περίπου 2.000 σταυρούς σε σχέση με το 2019. Αντίθετα, όπως υποστήριξε, ο Σωκράτης Φάμελλος έχασε περίπου 4.500 ψήφους και «ίσα ίσα βγήκε» βουλευτής.