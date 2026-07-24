Πολιτική

Σφοδρή επίθεση Πολάκη κατά Φάμελλου: «Ζήτα συγγνώμη, δώσε την έδρα και φύγε»

Ο βουλευτής Χανίων κάλεσε τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την πορεία του κόμματος
Πολάκης - Φάμελλος
Πολάκης - Φάμελλος / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
Πέτρος Κατσάκος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα επιτέθηκε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο Παύλος Πολάκης στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, κλιμακώνοντας περαιτέρω την εσωκομματική αντιπαράθεση.

Ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης κάλεσε τον Σωκράτη Φάμελλο να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την πορεία του κόμματος, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μην ξεφτιλίζεσαι άλλο. Ζήτα συγγνώμη για αυτά που έκανες. Δώσε την έδρα και γύρνα σπίτι σου ή όπου αλλού έχεις κανονίσει».

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Πολάκης υποστήριξε ότι τη θέση στη Βουλή θα πρέπει να καταλάβει η Ράνια Αυγέρη, σημειώνοντας πως, παρά τη συνολική εκλογική υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023, εκείνη αύξησε τη δύναμή της κατά περίπου 2.000 σταυρούς σε σχέση με το 2019. Αντίθετα, όπως υποστήριξε, ο Σωκράτης Φάμελλος έχασε περίπου 4.500 ψήφους και «ίσα ίσα βγήκε» βουλευτής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
251
106
99
99
98
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο – Δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τον Σαμαρά
«Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που τα βγάζουν πέρα δύσκολα, πολλές από τις μειώσεις φόρων έχουν ήδη απορροφήσει την αύξηση των τιμών» - «Τα έργα που παραδίδουμε δεν έχουν σχέση με το χρόνο των εκλογών»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 44
Ο ΣΥΡΙΖΑ γυρίζει σελίδα και περνά στην αντεπίθεση με αιχμή τη Novartis
Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας δεν περιορίστηκε σε μια τυπική οργανωτική διαδικασία, αλλά κατέληξε σε αποφάσεις που συνδυάζουν πολιτική αντεπίθεση, οργανωτική ανασυγκρότηση και προετοιμασία
Η Ρένα Δούρου 13
«Μπρα ντε φερ» Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: Το άρθρο 86 και τα μη κρατικά πανεπιστήμια
Ιδιαίτερα επίκαιρη γίνεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αναθεώρηση του άρθρου 16, επιχειρώντας να κατοχυρώσει το μη κερδοσκοπικό του χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης
Το ΥΠΕΞ καταδικάζει τις απειλές των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα: «Αναγνωρίζουμε τον καθοριστικό ρόλο του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας»
«Η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της ναυσιπλοΐας, παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητα» αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ
ΥΠΕΞ
Μητσοτάκης από Γρεβενά για τον Ε65: «Η Ελλάδα των ημιτελών έργων ανήκει στο παρελθόν, απαντάμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων»
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον νέο αυτοκινητόδρομο σύμβολο της «Ελλάδας μιας νέας εποχής» και επιτέθηκε στην αντιπολίτευση: «Τους αφήνουμε στο χθες»
Μητσοτάκης, Ε65
99
Newsit logo
Newsit logo