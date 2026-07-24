Πολιτική

Μαρία Καρυστιανού: «Πληρώνω εγώ το ενοίκιο των γραφείων του κόμματος – Είναι αστεία τα περί ρωσικής επιρροής»

«Είμαστε πραγματικά ένα μέρος της κοινωνίας που προσπαθεί να τα βάλει με ένα σύστημα το οποίο έχει εξουσία, λεφτά, γνωριμίες», ανέφερε μεταξύ των άλλων
Μαρία Καρυστιανού
Photo / Eurokinissi
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Διέψευσε η Μαρία Καρυστιανού τα σενάρια ότι το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει ρωσική επιρροή, ενώ εξήγησε ότι το ενοίκιο των γραφείων το πληρώνει η ίδια.

Σε συνέντευξη της στο ΣΚΑΪ η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ότι οι εγγραφές στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία συνεχίζονται και ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα δεν έχει χορηγούς. 

Αναφορικά με τα ποσοστά του κόμματος στις δημοσκοπήσεις είπε… «Πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις πραγματικά δείχνουν τι αισθάνεται η κοινωνία; Εγώ τι έχω κάνει; Έχω πάρει κάποιες αποφάσεις εναντίον της κοινωνίας για να αρχίσουν να πέφτουν τα ποσοστά μου; Δεν έχει λογική.  Από την αρχή υπήρχε η αγάπη του κόσμου απέναντι σε μένα, που δεν θεωρώ ότι ήταν επειδή έχασα το παιδί μου, αλλά επειδή ήμουν μαζί με άλλους βέβαια, μπροστά σε έναν αγώνα για τη δικαίωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Έλληνα. Η αγάπη του κόσμου δεν έχει περιοριστεί. Δεν έχει μειωθεί σε αξία αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, απλά έχει απλώσει σε όλους τους τομείς της κοινωνίας».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι… «Έχουμε συνεχώς εγγραφές στο Kίνημα, έχουμε συνεχώς… έχουμε τεράστιες ροές βιογραφικών, αξιόλογων βιογραφικών που θέλουν να συνεισφέρουν στο εγχείρημα, θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό που πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα».

Στη συνέχεια, η κ. Καρυστιανού συνέχισε λέγοντας πως «Είμαστε ένα καινούριο κίνημα. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, το οποίο σημαίνει ότι προφανώς δεν υπάρχει αυτή η εμπειρία του να οργανώσω όλα γρήγορα, αλλά κυρίως δεν έχουμε χορηγούς να μας φέρουν δίπλα τις εταιρείες που θα μας τα οργάνωναν όλα».

Απαντώντας σε ερώτηση για τη χρηματοδότηση του κόμματος, απάντησε πως «με τα κόπων και βασάνων νοικιάσαμε ένα χώρο. Το ενοίκιο προς το παρόν το πληρώνω εγώ, και δεν μπορούμε να έχουμε αλλού γραφείο». «Είναι αστεία» τα περί ρωσικής επιρροής, επισήμανε. 

«Είμαστε πραγματικά ένα μέρος της κοινωνίας που προσπαθεί να τα βάλει με ένα σύστημα το οποίο έχει εξουσία, λεφτά, γνωριμίες», συνέχισε. 

Στην ερώτηση για το πού ανήκει ιδεολογικά το κόμμα, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε πως: «Οι θέσεις μας έχουν βγει στην ιδρυτική διακήρυξη. Aν κάποιος τις διαβάσει, θα δει ότι κάθε πρόταση έχει και μια θέση. Η ανάλυση του προγράμματος θα βγει θεωρώ μέχρι τέλος Αυγούστου και θα απαντηθούν όλα. Εμείς στο πρόγραμμά μας, ό,τι πούμε, θα το κάνουμε. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία δημιουργήθηκε γιατί βαρεθήκαμε να ακούμε τις παθογένειες και τα χρόνια προβλήματα και ότι έτσι πρέπει να λειτουργούμε… ο ΦΠΑ δεν μπορεί να κατέβει γιατί μας το επιβάλλει η Ευρώπη. Ούτε η φορολογία μπορεί να είναι τόσο άδικη. Ούτε μπορούμε να έχουμε να επικρατούν τα καρτέλ στη χώρα. Όλα αυτά μπορεί ισχύσουν από την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η διαφορά μας με τα άλλα κόμμα».

Δεν παρέλειψε να κάνει σχόλιο και για την Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Είναι πολλά χρόνια πολιτικός, αποτελεί μέρος του συστήματος το οποίο εμείς διαφωνούμε. Είτε είστε στην εξουσία, είτε είστε στην αντιπολίτευση, γίνονται λάθη. Φαίνεται ότι το κοινοβούλιο δεν λειτουργεί υπέρ του πολίτη, δεν φροντίζει τον πολίτη. Γι’ αυτό βγήκε η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Όποτε γίνουν εκλογές είμαστε πανέτοιμοι». 

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