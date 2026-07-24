Πολιτική

Διονύσης Τεμπονέρας: Θα τους αφήσουμε να κυβερνήσουν άλλα 4 χρόνια;

Στο επίκεντρο της παρέμβασης του στελέχους της ΕΛ.Α.Σ. βρίσκονται και οι εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές και τα Τέμπη
Διονύσης Τεμπονέρας
Διονύσης Τεμπονέρας / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
Πέτρος Κατσάκος
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Η αλληλουχία δικαστικών αποφάσεων, εισαγγελικών κινήσεων και νέων αποκαλύψεων των τελευταίων εβδομάδων δίνει νέα τροπή στην πολιτική αντιπαράθεση. Το στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ. Διονύσης Τεμπονέρας υποστηρίζει ότι μέσα σε μόλις τριάντα ημέρες ήρθαν στην επιφάνεια εξελίξεις που αφορούν σχεδόν όλα τα μεγάλα μέτωπα που απασχόλησαν την κυβέρνηση την τελευταία τετραετία.

Από τα προσωπικά δεδομένα στις υποκλοπές

Το στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ. Διονύσης Τεμπονέρας ξεκινά από την καταδικαστική απόφαση σε βάρος της πρώην ευρωβουλευτή της ΝΔ Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για την υπόθεση των προσωπικών δεδομένων.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσει και τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος, αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, δήλωσε ότι «έφαγε τη σφαίρα», καθώς και όσα φέρεται να υποστήριξε ο επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν ενώπιον ισραηλινού δικαστηρίου σχετικά με το Predator.

Νέος κύκλος εξελίξεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο επίκεντρο της παρέμβασης του Διονύση Τεμπονέρα βρίσκονται και οι εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γίνεται αναφορά στην καταδίκη του πρώην προέδρου του οργανισμού για παράβαση καθήκοντος, αλλά και στις διώξεις που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αφορούν τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της ΝΔ.

Τα Τέμπη παραμένουν ανοιχτή πληγή

Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει η υπόθεση των Τεμπών. Ο Διονύσης Τεμπονέρας επισημαίνει την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι οι τελευταίες εξελίξεις επαναφέρουν στο προσκήνιο κρίσιμα ερωτήματα για τους κυβερνητικούς χειρισμούς μετά το δυστύχημα.

Νέα πολιτικά μέτωπα

Στην ίδια καταγραφή περιλαμβάνεται η καταγγελία ανεξάρτητου βουλευτή κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με προστατευόμενο μάρτυρα στην υπόθεση Novartis, η ερώτηση κυβερνητικού βουλευτή προς τον πρωθυπουργό για την υπόθεση με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», καθώς και η αναφορά σε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που, σύμφωνα με τον Διονύση Τεμπονέρα, εκδόθηκε στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate.

Η πολιτική στόχευση

«Μέσα σε 30 ημέρες», σημειώνει ο Διονύσης Τεμπονέρας, επιχειρώντας να δείξει ότι οι εξελίξεις αυτές συγκροτούν μια ενιαία πολιτική εικόνα για την κυβέρνηση.

Η παρέμβασή του καταλήγει με το ερώτημα αν, υπό το βάρος αυτών των υποθέσεων, μπορεί να διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών.

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