Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο – Δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τον Σαμαρά

«Τα έργα που παραδίδουμε δεν έχουν σχέση με το χρόνο των εκλογών», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη και επανέλαβε πως εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην τηλεόραση του Open τόνισε πως: «Η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε για εμάς την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές» και έσπευσε να τονίσει πως: «Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο».

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Σχετικά με την ακρίβεια και την κοστολόγηση των προγραμμάτων ο ίδιος σημείωσε: «Η κυβέρνηση θα έχει την ευκαιρία στη ΔΕΘ να παρουσιάσει και τον οικονομικό προγραμματισμό για την επόμενη τετραετία. Θεωρώ υποχρέωση σε μια χώρα που έχει τραυματιστεί από χρέη και κάλπικες υποσχέσεις να είναι όλα κοστολογημένα. Γνωρίζουμε κάθε χρόνο πόσα χρήματα θα δαπανήσουμε. Είναι αστείο να τσακωνόμαστε για το πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη ενώ το γνωρίζουμε. Είναι εύκολο να υπόσχεσαι έργα που δεν μπορείς να υλοποιήσεις. Δεν θα ανοίξω το πουγκί ούτε θα υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορώ να υλοποιήσω».

«Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Πολλές από τις μειώσεις φόρων που νομοθετήσαμε έχουν ήδη απορροφήσει μέρος από την αύξηση των τιμών. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να δημιουργήσει πλούτο για να στηριχθούν είτε οι συνταξιούχοι είτε άλλες ομάδες».

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Σχετικά με το στεγαστικό σημείωσε πως: «Το πρόβλημα δεν είναι στην ιδιοκτησία των ακινήτων αλλά στην ενοικίαση», είπε και τόνισε ότι «υπάρχει δουλειά μπροστά μας για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της στέγης».

Επανέλαβε πως: «Τέλη Νοεμβρίου όλοι όσοι νοικιάζουν σπίτι θα πάρουν ένα ενοίκιο πίσω. Είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι πολιτικές των επιτοκίων δεν εξαρτώνται μόνο από την ελληνική κυβέρνηση».

Σε ερώτηση για τις φοροελαφρύνσεις τόνισε πως: «Θα επαναλάβω αυτό που είπα στην ΚΟ. Όπως πέρυσι στρέψαμε την προσοχή μας στους μισθωτούς ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λίγο υπομονή έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέρουμε πόσος είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Ο τουρισμός πηγαίνει καλά, οι επενδύσεις αυξάνονται και η οικονομία μας δείχνει ανθεκτικότητα. Το παραγωγικό μείγμα της χώρας αλλάζει».

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Χρήστο Τριαντόπουλο τόνισε πως πρέπει να ξεχωρίσουμε τις υποθέσεις: «Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Δεν καταφέραμε να το αντιμετωπίσουμε για κάποια χρόνια αλλά κόψαμε τον γόρδιο δεσμό και τον πήγαμε στην ΑΑΔΕ. Δεν την ψήφισε κανένα κόμμα. Πράγματι έγιναν καθυστερήσεις στις πληρωμές αλλά αν κάνετε ρεπορτάζ θα δείτε ότι τελικά οι έντιμοι πήραν περισσότερα. Αν έπρεπε να γυρίσω το χρόνο πίσω θα έκανα νωρίτερα την μεταρρύθμιση».

«Το να βαφτίσουν όμως κάποιοι μια ολόκληρη κυβέρνηση ως κυβέρνηση υποδίκων με συστηματική στοχοποίηση της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση ήταν άδικο» σημείωσε.

Σχετικά με την ευρωπαϊκή εισαγγελία είπε ότι: «Θεωρώ ότι είναι χρήσιμος θεσμός. Η κυβέρνηση τη στήριξε και ό,τι μας ζήτησε το κάναμε. Αν εκ των υστέρων χειρίστηκε σωστά την υπόθεση θα το κρίνει η ζωή. Στις υποθέσεις των 9 βουλευτών ενδεχομένως να βιάστηκαν αλλά θα κριθεί. Αναγκάστηκα να απομακρύνω 3 υπουργούς μου οι οποίοι βγήκαν λάδι. Στηρίζουμε τον θεσμό αλλά είμαι δικαιολογημένος να ασκώ μια κριτική. Εγώ δεν θα καταγγείλω σκοπιμότητα. Ουδέποτε έχω προσάψει σκοπιμότητα στην εισαγγελία.

Δεν έχω να πω κάτι για την υπόθεση Τριαντόπουλου και έχω μάθει να σέβομαι τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί εισαγγελείς. Ή θα την εμπιστευόμαστε συνολικά ή θα την κρίνουμε α λα καρτ».

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι η μεσαία τάξη «θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015». Εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στις προτάσεις για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο το όφελος θα έφθανε τελικά στον καταναλωτή.

«Προτιμώ να στηρίξω στοχευμένα αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη», ανέφερε, εκτιμώντας ότι μία οριζόντια μείωση του ΦΠΑ ενδέχεται να απορροφηθεί από την αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης.

Αναφερόμενες στις υποκλοπές σημείωσε πως: «Η υπόθεση πηγαίνει 4 χρόνια πίσω. Αναλάβαμε και πολιτικές ευθύνες. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για όλους. Θα τοποθετηθώ όταν υπάρξει δικαστική κρίση».

«Δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τον Σαμαρά»

«Υπάρχει ουσιαστική αμφισβήτηση του πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης» είπε. «Εγώ σέβομαι και τιμώ όλους τους προηγούμενους αρχηγούς της ΝΔ. Μόνο αν έχει καθίσει κανείς στην ηλεκτρική καρέκλα του Μαξίμου ξέρει πόσο δύσκολη δουλειά είναι. Η κυβέρνηση εκλέχθηκε να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Τελεία και παύλα» σημείωσε.

«Βρίσκω διασκεδαστικά τα σενάρια αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, αν θα μπει στη Βουλή και αν θα έχει αυτοδυναμία η ΝΔ. Η ΝΔ διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία» είπε.

Η αυτοδυναμία είναι εφικτή έσπευσε να τονίσει και σημείωσε πως: «Αφεντικό είναι ο λαός σε μια κάλπη και σεβόμαστε την ετυμηγορία του. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να υπάρχει (αυτό το ενδεχόμενο) και όχι από δική μας υπαιτιότητα», είπε ερωτηθείς αν υπάρχει πεδίο συνεργασιών.

«Όταν είμαστε πρώτο κόμμα και με 14 μονάδες διαφορά και οι πολίτες αναγνωρίζουν τη σημασία της σταθερότητας θεωρώ ότι το να διεκδικούμε την αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος και πιο εφικτός από αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ για νίκη με μια ψήφο διαφορά» τόνισε.

Τι είπε για την Συνταγματική αναθεώρηση

«Ήταν απογοήτευση η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε τον παραλογισμό το ΠΑΣΟΚ να συμφωνεί με τις προτάσεις μας και να μην τις ψηφίζει. Αν συμφωνούσαμε με προτάσεις του ΠΑΣΟΚ μπορεί να μην ψήφιζε και τις δικές του!» τόνισε.

«Το ΠΑΣΟΚ απέχει από το άρθρο 86 που είναι εμβληματικό και δεν έχω καταλάβει τι υποστηρίζουν για το άρθρο 16. Είναι ο απόλυτος παραλογισμός της αντιπολίτευσης. Ποιος εγγυάται στο ΠΑΣΟΚ με την πορεία που έχει ότι θα έχουμε 180 βουλευτές. Να θυμίσω ότι έχει χάσει τη μισή του δημοκοπική δύναμη. Θα ήταν πιο εύκολο να είχαμε στην επόμενη βουλή 150 βουλευτές και η ευθύνη βαρύνει απόλυτα το ΠΑΣΟΚ που μοιάζει με ένα κόμμα διαμαρτυρίας και όχι με ένα κόμμα με θεσμικό έρμα» σημείωσε.

Σχετικά με το ενδεχόμενο κυβέρνησης ειδικού σκοπού σημείωσε: «Το 2023 δεν μιλούσαν για κυβέρνηση ηττημένων; Τι σημαίνει ειδικού σκοπού; Θέλουν μια κυβέρνηση του κ. Ανδρουλάκη, του κ. Τσίπρα, του κ. Κουτσούμπα και του κ. Βελόπουλου; Καλή τύχη».

«Δεν ζήτησα καμία άδεια για όσα γίνονται στα ελληνικά νησιά»

Σε ερώτηση για την Τουρκία και τον Ερντογάν είπε πως: «Γίνονται διασυνδέσεις στα νησιά. Έκανα τα θαλάσσια πάρκα. Δε ζήτησα καμία άδεια για όλα αυτά. Ούτε ζητήσαμε άδεια για έρευνα νοτίως της Κρήτης για υδρογονάνθρακες. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Τουρκία – είπε για την Γαλάζια Πατρίδα – και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Έχω κουραστεί με την δημοσιογραφική υπερβολή. Δεν βοηθάνε αυτά. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε δίπλα δίπλα και οι λαοί μας επιδιώκουν τις καλές σχέσεις. Όσοι ενδύονται τον μανδύα του υπερπατριώτη και διαβάζω τις ελληνικές εφημερίδες που ούτε οι Τούρκοι δεν τα γράφουν. Ξέρω ότι σε κάποιους δεν είμαι συμπαθής αλλά υπάρχει και μια πατρίδα.

Δεν είμαι διατεθειμένος να διαπραγματεύομαι από θέση αδυναμίας. Δείτε που είμαστε σήμερα και που ήταν η Τουρκία το 2019. Δεν θα υποδείξω σε καμία χώρα τι θα πουλήσει. Ήταν έτοιμοι να παραλάβουν 100 F35 και δείτε που είναι σήμερα».

«Θέλω η Ελλάδα να έχει τέτοια αποτρεπτική δύναμη που να μην μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την κυριαρχία της» σημείωσε.

Τέλος για τα περί εθνικής ήττας που είπε ο Τσίπρας για τα F35 σημείωσε πως: «Ο κ. Τσίπρας είναι ο ίδιος που επί των ημερών του η Τουρκία αγόραζε F35 έτσι δεν είναι; Για τον ίδιο κ. Τσίπρα μιλάμε ή για κάποιο συγγενή του;».