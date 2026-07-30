Πολιτική

Αντώνης Σαμαράς: Η μεταλλαγμένη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη υπονομεύει συνειδητά την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια

«Οι πρόσφατες δηλώσεις της κ. Δόμνας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της woke ατζέντας και της αποδόμησης του θεσμού της οικογένειας» αναφέρει στη δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός
Ο Αντώνης Σαμαράς
Ο Αντώνης Σαμαράς / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Νέα επίθεση στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αφορμή σημερινή (30.7.26) δήλωση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, πως «δεν υπάρχει μία μόνο τυπολογία ελληνικής οικογένειας».

«Οι πρόσφατες δηλώσεις της κ. Δόμνας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της woke ατζέντας και της αποδόμησης του θεσμού της οικογένειας», αναφέρει στη δήλωσή του ο Αντώνης Σαμαράς.

Και συνεχίζει: «Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, και μάλιστα σε εποχή οξύτατου δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συνειδητά».

«Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμιά περίπτωση δεν είναι “να μιλήσουμε για inclusion (δηλαδή συμπερίληψη) και διαφορετικότητα”, όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός», καταλήγει ο πρώην πρωθυπουργός.

Δόμνα Μιχαηλίδου: «Δεν υπάρχει μία μόνο τυπολογία ελληνικής οικογένειας»

Μιλώντας στην ΕΡΤnews η Δόμνα Μιχαηλίδου τοποθετήθηκε για αντιδράσεις που προκλήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με παλαιότερη ομιλία της για το μέλλον της ελληνικής οικογένειας.

Η υπουργός τόνισε ότι η αναφορά της στην οικογένεια δεν αφορούσε την απόρριψη της παραδοσιακής οικογένειας, αλλά την ανάγκη αναγνώρισης όλων των μορφών οικογενειακής ζωής.

«Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και επέλεξα να δημιουργήσω τη δική μου πυρηνική οικογένεια. Είμαι βαθιά ευγνώμων σε αυτή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ως υπουργός δεν εκπροσωπεί μόνο έναν τύπο οικογένειας.

«Δεν υπάρχει μία τυπολογία της ελληνικής οικογένειας. Υπάρχουν πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκές, ανάδοχες, οικογένειες που έχουν περάσει από διαζύγιο. Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας», σημείωσε.

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