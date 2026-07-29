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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα συλλυπητήρια του πρωθυπουργού για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους

«Η σκέψη μας είναι μαζί τους»
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISS
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«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γύθειο» δήλωσε το απόγευμα της Τετάρτης (29/7/26) ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπρόσωπους των σωμάτων ασφαλείας, που δίνουν την μάχη στα πύρινα μέτωπα, εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη (29/7/26) δίνοντας μάχη με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή ενώ ο πυροσβέστης στο Γύθειο έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια.

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