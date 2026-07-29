Πολιτική

Τσίπρας για νεκρούς πυροσβέστες: Έπεσαν στο καθήκον, παλεύοντας με τις φλόγες

«Η αυτοθυσία τους υπενθυμίζει το χρέος της Πολιτείας απέναντι στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής»
O Αλέξης Τσίπρας
O Αλέξης Τσίπρας / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
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Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος απηύθυνε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.

Όπως ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, «η τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και ενός στο Γύθειο, μας γεμίζει βαθιά θλίψη».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι και οι τρεις «έπεσαν στο καθήκον, παλεύοντας με τις φλόγες για να προστατεύσουν τις ζωές, τις περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον», επισημαίνοντας πως η αυτοθυσία τους υπενθυμίζει το χρέος της Πολιτείας απέναντι στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, είτε πρόκειται για μόνιμους είτε για εποχικούς πυροσβέστες.

Κλείνοντας, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους οικείους και τους συναδέλφους των θυμάτων στο Πυροσβεστικό Σώμα, τονίζοντας ότι «η σκέψη μας είναι μαζί τους».

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