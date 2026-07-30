Ρένα Δούρου από τη Θεσσαλονίκη: Με συνεργασίες και όχι με μουσικές καρέκλες η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ

Με σαφή στόχο να εκπέμψει μήνυμα επανεκκίνησης προς την κομματική βάση και να επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις προοδευτικές συνεργασίες, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Ρένα Δούρου, βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου συναντήθηκε με μέλη των Α΄ και Β΄ Νομαρχιακών Επιτροπών του κόμματος.

Η επίσκεψη εντάσσεται στον κύκλο επαφών που πραγματοποιεί η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με τις οργανώσεις ανά τη χώρα, σε μια περίοδο κατά την οποία η Κουμουνδούρου επιχειρεί να αφήσει πίσω την παρατεταμένη εσωστρέφεια των τελευταίων ετών και να αναδείξει την εικόνα ενός κόμματος που επιδιώκει να ανασυνταχθεί οργανωτικά και πολιτικά.

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«Ιερή υποχρέωση» η ανασυγκρότηση

Η Ρένα Δούρου χαρακτήρισε «ιερή υποχρέωση όλων» την προσπάθεια ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για έναν πολιτικό φορέα με ιστορική διαδρομή και κυβερνητική εμπειρία, ο οποίος οφείλει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας και της προοδευτικής παράταξης.

Στην τοποθέτησή της επέλεξε να συνδέσει τον ΣΥΡΙΖΑ με ευρύτερες ιστορικές αναφορές της ελληνικής Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου, από το «114» και την ΕΔΑ έως την «Αλλαγή» του 1981, τα αντιπαγκοσμιοποιητικά κινήματα της Γένοβας και την περίοδο της κυβέρνησης της Αριστεράς το 2015, επιχειρώντας να υπογραμμίσει τη συνέχεια και την πολιτική παρακαταθήκη του κόμματος.

Το μήνυμα για τις συνεργασίες

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στο ζήτημα των συνεργασιών με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, επαναλαμβάνοντας ότι η σχετική στρατηγική αποτελεί ειλημμένη απόφαση των συλλογικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ.

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Όπως ανέφερε, καμία πολιτική δύναμη δεν μπορεί από μόνη της να αποτελέσει αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διευκρινίζοντας όμως ότι οι όποιες συγκλίσεις θα πρέπει να στηρίζονται σε σαφείς πολιτικούς όρους και όχι σε προσωπικές ή συγκυριακές συνεννοήσεις. «Δεν θα παίξουμε μουσικές καρέκλες», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στόχος παραμένει η συγκρότηση ενός ευρύτερου ενωτικού μετώπου, ακόμη και η διαμόρφωση κοινού ψηφοδελτίου, εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις.

Η παρέμβασή της έρχεται σε μια περίοδο που η συζήτηση για τη συνεργασία των κομμάτων της Κεντροαριστεράς παραμένει ανοιχτή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταγραφεί ουσιαστικές συγκλίσεις μεταξύ των ηγεσιών.

Απολογισμός της κρίσης

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναφέρθηκε και στην εσωκομματική κρίση που προηγήθηκε, αποδίδοντας σημαντικό μέρος της ευθύνης στην επιλογή πρώην στελεχών και βουλευτών να αποστασιοποιηθούν δημόσια από το κόμμα.

Παράλληλα, επιχείρησε να μεταφέρει κλίμα σταθεροποίησης, υποστηρίζοντας ότι έχει ανακοπεί η κοινοβουλευτική και στελεχιακή «αιμορραγία», ενώ -όπως είπε- καταγράφεται σταδιακή ένταξη νέων μελών στις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Παρέμβαση για το νερό

Η Δούρου στάθηκε και στη μάχη που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για το ζήτημα της διαχείρισης του νερού, επαναλαμβάνοντας την αντίθεση του κόμματος σε κάθε μορφή εμπορευματοποίησης του δημόσιου αγαθού.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αναφερθεί στον ιδιαίτερο συμβολισμό της Θεσσαλονίκης, υπενθυμίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε διαδραματίσει η πόλη στις κινητοποιήσεις κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ και στο δημοψήφισμα του 2014, το οποίο είχε αναδείξει τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας στον δημόσιο χαρακτήρα του νερού.

ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Επαφή με τη βάση

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση ανάμεσα στη Ρένα Δούρου και τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών, τα οποία έθεσαν ζητήματα που αφορούν την πορεία του κόμματος και τις πολιτικές εξελίξεις.

Την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας συνόδευσαν οι βουλευτές Α΄ Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης και Γιάννης Αμανατίδης, καθώς και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίζει τις επαφές με τις περιφερειακές οργανώσεις, επιδιώκοντας να ενισχύσει την οργανωτική συνοχή και να επαναφέρει στο προσκήνιο το πολιτικό αφήγημα της ανασυγκρότησης.