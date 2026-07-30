ΠΑΣΟΚ: Η τελευταία συνεδρίαση της σεζόν και η ατζέντα του Νίκου Ανδρουλάκη για την 3η Σεπτέμβρη και τη ΔΕΘ

Ένα σημαντικό βήμα στον σχεδιασμό του «οδικού χάρτη» του επόμενου διαστήματος, σκοπεύει να κάνει σήμερα Πέμπτη (30.7.26) το ΠΑΣΟΚ.

Ο λόγος για την κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και των Κύκλων Πολιτικής, που θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη στις 12:00 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Caravel και όπου οι παρευρισκόμενοι θα επιχειρήσουν να βάλουν την ατζέντα της 3ης Σεπτέμβρη και εκείνη της ΔΕΘ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για τη συνέχεια προηγούμενης συνεδρίασης προ δεκαημέρου περίπου, όταν οι επικεφαλής των τομέων πολιτικής του κόμματος έφυγαν με την δέσμευση να επανέλθουν φέρνοντας τις προτάσεις τους αφενός για την καλύτερη δυνατή αποδόμηση του κυβερνητικού έργου στον τομέα τους, αυτή που θα έχει εμπεριστατωμένα και αδιάσειστα επιχειρήματα, αφετέρου για την ανάδειξη συγκεκριμένων προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να… κερδίσουν μία θέση στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Έχοντας παρουσιάσει ήδη από πέρσι στη ΔΕΘ το συνολικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, φέτος ο πρόεδρος του κόμματος δεν επιθυμεί να κάνει επανάληψη σε όλα. Αντίθετα, θα εστιάσει σε αυτά που θα προκριθούν ως τα πλέον σημαντικά και πάντως τις προτάσεις – σημαία του κόμματος, αυτές που θα το βοηθήσουν να αποκτήσει εκ νέου «ταυτότητα» στη συνείδηση των πολιτών και παράλληλα θα τους βοηθήσει να ταυτιστούν μαζί του για την επίλυση των καθημερινών τους προβλημάτων.

Από τη σημερινή συνεδρίαση, στην οποία ποντάρουν πολλά στην Χαριλάου Τρικούπη, καθώς πρόκειται για την τελευταία της «σεζόν» πριν από τις θερινές διακοπές των στελεχών, αναμένεται να προκύψουν τα βασικά θέματα που θα αποτελέσουν τον καμβά για το περιεχόμενο των εμφανίσεων του Νίκου Ανδρουλάκη τόσο στο Ηράκλειο για τον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη, όσο λίγο αργότερα, στις 12-13 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή βεβαίως, θα είναι μόνο η αρχή, αφού πάνω στα θέματα που θα επιλεγούν, θα γίνει σειρά συνεδριάσεων, οι περισσότερες εξ αυτών μέσω zoom τον Αύγουστο, κυρίως λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. Στόχος, η καλύτερη και η πλέον λεπτομερής επεξεργασία τους, πριν από την εξαγγελία τους, η τεκμηρίωση και η κοστολόγησή τους, όπου αυτές δεν έχουν ήδη προηγηθεί.

Σκοπός των παροικούντων την Χαριλάου Τρικούπη είναι να γίνει μία τόσο δυναμική «είσοδος» στη νέα σεζόν, αυτή που θα είναι και αμιγώς προεκλογική, ώστε να δώσει το στίγμα για το επόμενο διάστημα και, γιατί όχι, το σήμα εκκίνησης της πορείας του κόμματος προς τη νίκη.

Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη από τώρα, σχεδιάζονται οι δύο εμβληματικές εκδηλώσεις για το ΠΑΣΟΚ μέσα στον Σεπτέμβριο, χωρίς πάντως το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη να αφήνει πίσω τις συνήθειες του μέχρι σήμερα.

Αντίθετα, πιστό στην τακτική του να πραγματοποιεί μεγάλες εκδηλώσεις προκειμένου να παρουσιάσει τις προτάσεις του, μερικές φορές και προτάσεις-έκπληξη, για κάθε ένα θέμα που κρίνει ότι αφορά τους πολίτες, πριν ακόμα από το φθινόπωρο, πιθανότατα για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, προγραμματίζει μία μεγάλη εκδήλωση για το Ιδιωτικό Χρέος, όπου θα καταθέσει συνολικά τις προτάσεις του, μαζί με την κοστολόγηση και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.