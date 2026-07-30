Δημήτρης Αβραμόπουλος: Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισηγείται την άρση ασυλίας του για το Qatargate – «Είμαι στη διάθεση των βελγικών Αρχών»

Ομόφωνη εισήγηση υπέρ της άρσης ασυλίας εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για το εις βέρος του ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σχετικά με την υπόθεση του

Την άρση ασυλίας του ζήτησε με υπόμνημά του προς της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής και ο ίδιος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, με το οποίο υποστηρίζει ότι δεν είχε ανταποκριθεί στο ευρωπαϊκό ένταλμα καταλογίζοντας για αυτό λανθασμένες τότε συμβουλές που του είχαν δώσει οι δικηγόροι του.

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Ο κ. Αβραμόπουλος στο υπόμνημά του δηλώνει ότι ο ίδιος το 2025 ήθελε να ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση των δικαστικών αρχών του Βελγίου να εξεταστεί, στο πλαίσιο της έρευνας που γινόταν καθώς δεν έχει καμία εμπλοκή με το το Qatargate και δηλώνει διαθέσιμος να αποδείξει τις θέσεις του ενώπιον των βελγικών αρχών,

Στο υπόμνημά του, ο κ. Αβραμόπουλος κάνοντας μια αναδρομή της συμμετοχής του στο Fight Impunity αναφέρει πως η θέση του ήταν τιμητική. Έγινε μετά την λήξη της θητείας του ως Επιτρόπου τον Νοέμβριο του 2019, δηλαδή τρία χρόνια πριν αποκαλυφθεί το Qatargate.

Σημειώνει ότι επί της θητείας ως Επίτροπος δεν είχε συναινέσει σε καμία απαλλαγή του Κατάρ από την υποχρέωση θεώρησης καθώς εκπληρούσε τους όρους και στην συνέχεια οποιαδήποτε επιρροή άσκηση προς αυτή την κατεύθυνση.

Δείτε ΕΔΩ το υπόμνημα που απέστειλε στη Βουλή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.