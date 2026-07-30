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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο για τους 3 νεκρούς πυροσβέστες: Η Πολιτεία τους τιμά και θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο
TΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
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Σε βαρύ κλίμα λόγω της απώλειας των τριών πυροσβεστών που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στη μάχη με τις φωτιές στο Ρέθυμνο και στο Γύθειο, διεξάγεται η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το πρωί της Πέμπτης (30.7.26) στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη. Η Πολιτεία τούς τιμά και στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την τοποθέτησή του στο υπουργικό συμβούλιο με τον θάνατο των τριών πυροσβεστών στα πύρινα μέτωπα.

«Γαλλία και Ισπανία αντιμετωπίζουν mega πυρκαγιές, τους συνδράμαμε. Η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην Ευρώπη να υπάρξει συμφωνία για να λειτουργήσει ξανά η γραμμή παραγωγής Canadair», ανέφερε και επισήμανε πως «η χώρα μας θα παραλάβει το πρώτο το 2028».

«Έχουμε ακόμα μπροστά μας ακόμη δύσκολες μέρες, ζητώ από όλους τη μέγιστη προσοχή», υπογράμμισε.

«Ενδιαφέρουσα κινητικότητα στο Κυπριακό»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο Κυπριακό με αφορμή την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, κάνοντας λόγο για «μία ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό, με την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα του ΓΓ του ΟΗΕ να σηματοδοτεί ένα σοβαρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα ζητήματα της καθημερινότητας.

Για την κατάσταση στους δρόμους έκανε λόγο για «στοίχημα διαρκείας, επί δεκαετίες η χώρα μας θρηνεί χαμένες ζωές στην άσφαλτο. Πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες, πλέον, αποδίδουν».

«Μέσα στο καλοκαίρι, θα κλιμακωθεί η καμπάνια «Θα ζήσω» και ένας κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης των οδηγών σε συνεργασία με τον κλάδο ενοικίασης οχημάτων. Το μήνυμα είναι ένα: απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς», επισήμανε.

Για τη διαχείριση του νερού είπε πως «σήμερα ψηφίζεται η σημαντική δομική μεταρρύθμιση, βάζοντας οριστικά τέλος στον αδιανόητο πολυκερματισμό.
Η Πολιτεία αναλαμβάνει την προστασία αυτού του πολύτιμου δημόσιου αγαθού. Διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας μια ηχηρή απάντηση σε όσους μιλούσαν για τάχα ιδιωτικοποίηση και για τάχα εμπορευματοποίησή του».

«Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης, και το αίτημα αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ, θλιβερή η μικροκομματική προσέγγιση σε πρόβλημα που απαιτεί δραστικές λύσεις. Θα υπάρξουν και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις για διαχείριση νερού ενόψει ΔΕΘ», σημείωσε.

Για τη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια είπε: «Δεν αναφέρομαι στην τυχόν κατασκευή ή μη πυρηνικών σταθμών, αλλά στην έγκαιρη επιστημονική διερεύνηση και χάραξη ενός οριοθετημένου πλαισίου, ώστε η χώρα μας να μην μείνει ουραγός των διεθνών εξελίξεων.
Για την ενημέρωση για ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, την 31η Αυγούστου: 117 έργα και ορόσημά του βρίσκονται σε εξέλιξη και όλα θα ολοκληρωθούν όπως τα έχουμε προγραμματίσει μέσα στον επόμενο μήνα».

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