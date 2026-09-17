Αντώνης Σαμαράς: Στην τελική ευθεία για το νέο κόμμα – Έτοιμα τα γραφεία, «κλειδώνουν» ψηφοδέλτια και ρόλοι

Σε προχωρημένο στάδιο φαίνεται να βρίσκονται οι διεργασίες για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, με τις πληροφορίες να δείχνουν ότι η οργανωτική προετοιμασία για το κόμμα αποκτά πλέον συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με το βλέμμα στραμμένο και στις επόμενες εκλογές. Γραφεία, ψηφοδέλτια και κατανομή ρόλων βρίσκονται στο επίκεντρο των κινήσεων που γίνονται στο παρασκήνιο, ενώ πυκνώνουν οι επαφές του πρώην πρωθυπουργού με πρόσωπα από το πολιτικό του περιβάλλον.

Ο Αντώνης Σαμαράς, πάντως, εξακολουθεί να κρατά κλειστά τα χαρτιά του ως προς τον χρόνο κατά τον οποίο θα ανακοινώσει τις τελικές αποφάσεις του για το κόμμα, παρά το γεγονός ότι οι οργανωτικές κινήσεις ενόψει και των επόμενων εκλογών φαίνεται να επιταχύνονται. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (17.09.2026) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, τα γραφεία είναι έτοιμα, οι επαφές με πρώην υπουργούς και παλαιούς συνεργάτες έχουν πυκνώσει, ενώ προχωρούν ο σχεδιασμός των ψηφοδελτίων και η κατανομή των ρόλων.

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Το τελευταίο κλειστό χαρτί

Το βασικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο αφορά τον χρόνο της επίσημης ανακοίνωσης. Όπως μεταδόθηκε, όταν ο πρώην πρωθυπουργός ερωτάται πότε θα γνωστοποιήσει τις αποφάσεις του, φέρεται να απαντά «δεν ξέρω».

Συνεργάτες και συνομιλητές του εκτιμούν, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιδιώκει να διατηρήσει το στοιχείο του αιφνιδιασμού ως προς τον χρόνο κατά τον οποίο θα ανοίξει επισήμως τα χαρτιά του.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα που μεταφέρεται είναι ότι η προετοιμασία έχει προχωρήσει πέρα από το επίπεδο των αρχικών συζητήσεων και έχει περάσει σε οργανωτικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τη στελέχωση του υπό διαμόρφωση πολιτικού φορέα.

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Πυκνώνουν τα ραντεβού του Αντώνη Σαμαρά – Έτοιμα τα γραφεία

Το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν πυκνώσει οι επαφές του Αντώνη Σαμαρά με πρώην υπουργούς, στελέχη και παλαιούς συνεργάτες του, αρκετοί από τους οποίους είχαν βρεθεί κοντά του κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του.

Παράλληλα, σημαντικό μέρος της οργανωτικής προετοιμασίας φέρεται να έχει ήδη ολοκληρωθεί. Τα γραφεία που προορίζονται για τον νέο πολιτικό φορέα είναι έτοιμα, ενώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, τα εγκαίνιά τους σχεδιάζεται να συμπέσουν με την επίσημη ανακοίνωση του εγχειρήματος.

Η επιλογή αυτή συνδέει ουσιαστικά το οργανωτικό σκέλος με τη δημόσια παρουσίαση του νέου φορέα, χωρίς, πάντως, να έχει γίνει γνωστό πότε θα πραγματοποιηθεί αυτή.

«Τρέχουν» ψηφοδέλτια και κατανομή ρόλων

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι συζητήσεις για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων, καθώς και για την εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων.

Μία από τις αναζητήσεις αφορά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γυναίκα που θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Την ίδια ώρα, μοιράζονται αρμοδιότητες και διαμορφώνονται οι επιμέρους ρόλοι προσώπων που αναμένεται να πλαισιώσουν το εγχείρημα.