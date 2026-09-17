Δημοσκοπήσεις MRB και Marc: Από 11,6 έως 15 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΕΛΑΣ – «Βουτιά» για Καρυστιανού, τι καταγράφεται για ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Δύο δημοσκοπήσεις που παρουσιάστηκαν το βράδυ της Πέμπτης (17.09.2026), μετά τη ΔΕΘ, επιχειρούν να αποτυπώσουν το πολιτικό σκηνικό στην πορεία προς τις επόμενες εκλογές, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρώτη θέση, την ΕΛΑΣ να ακολουθεί και το ΠΑΣΟΚ να παραμένει τρίτο. MRB και Marc δίνουν διαφορετικό εύρος στα ποσοστά των κομμάτων, συγκλίνουν ωστόσο ως προς τη μέχρι τώρα δυναμική τους και καταγράφουν ορισμένες κοινές τάσεις μετά τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών. Οι δημοσκοπήσεις των MRB και Marc δείχνουν ακόμη ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί διψήφια διαφορά από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα ενόψει των επόμενων εκλογών, ενώ το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει άνοδο σε σύγκριση με τις προηγούμενες μετρήσεις των δύο εταιρειών. Κοινό στοιχείο αποτελεί επίσης η αισθητή υποχώρηση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», ενώ οι αξιολογήσεις των εξαγγελιών στη ΔΕΘ διαμορφώνουν αρνητικό ισοζύγιο τόσο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Από 11,6 έως 15 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΕΛΑΣ Στην αναγωγή της MRB, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29%, η ΕΛΑΣ στο 17,4% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,4%, με τη διαφορά των δύο πρώτων κομμάτων στις 11,6 μονάδες. Στην προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, η ΝΔ βρισκόταν επίσης στο 29%, η ΕΛΑΣ στο 17,6% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,1%. Η Marc καταγράφει μεγαλύτερο προβάδισμα για τη ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου: 31% έναντι 16% της ΕΛΑΣ, με το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,2%, το ΚΚΕ με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5% και το ΜέΡΑ25 με 3,2%.

Έτσι, η απόσταση ΝΔ – ΕΛΑΣ κινείται από τις 11,6 μονάδες στην αναγωγή της MRB έως τις 15 μονάδες στην εκτίμηση της Marc. Το ΠΑΣΟΚ κινείται μεταξύ 11,5% και 12,4%, παραμένοντας τρίτο και στις δύο έρευνες. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η εικόνα στην πρόθεση ψήφου Στην πρόθεση ψήφου, η MRB καταγράφει τη ΝΔ στο 23,8%, την ΕΛΑΣ στο 14,3% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,2%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,7%, το ΚΚΕ με 5,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,3%.

Στη Marc, αντίστοιχα, η ΝΔ καταγράφεται στο 27,5%, η ΕΛΑΣ στο 14% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,1%. Η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 6,5%, το ΚΚΕ στο 6%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 4,9% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4,6%. Πέρα από τις αποκλίσεις, η κατεύθυνση των μεταβολών για τα τρία πρώτα κόμματα εμφανίζει ομοιότητες. Η MRB καταγράφει τη ΝΔ αμετάβλητη, την ΕΛΑΣ οριακά χαμηλότερα και το ΠΑΣΟΚ από το 9,1% στο 10,2%. Στη Marc, η ΝΔ ανεβαίνει από 26,8% σε 27,5%, η ΕΛΑΣ υποχωρεί από 14,3% σε 14% και το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει από 9,2% σε 10,1%. Δημοσκοπήσεις MRB και Marc: Κοινό εύρημα η μεγάλη υποχώρηση της Καρυστιανού Από τα ευρήματα που συμπίπτουν ως προς την κατεύθυνση της μεταβολής ξεχωρίζει η πτώση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού. Στη μέτρηση της MRB, το κόμμα υποχωρεί στην πρόθεση ψήφου από 7,2% τον Ιούλιο στο 4,3% και στην αναγωγή από 8,8% στο 5,2%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η μεταβολή που αποτυπώνει η Marc, όπου η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» υποχωρεί στην πρόθεση ψήφου από 9,2% στο 4,6%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου βρίσκεται στο 5,5%, έναντι 10,5% στην προηγούμενη μέτρηση. Διαφορετικά ποσοστά, αρνητικό ισοζύγιο για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη Στο σκέλος της ΔΕΘ, οι δύο έρευνες διαφοροποιούνται ως προς την ένταση των θετικών και αρνητικών αξιολογήσεων, αλλά όχι ως προς το πρόσημο. Στην MRB, το 30,2% αξιολογεί θετικά τα μέτρα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους, έναντι 58,9% που τα αξιολογεί αρνητικά. Παράλληλα, το 53,7% θεωρεί ότι τα μέτρα ήταν λιγότερα από όσα επιτρέπει η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, ενώ το 83,4% δηλώνει ότι το ίδιο ή το νοικοκυριό του ωφελείται «λίγο» ή «καθόλου».

Η Marc εμφανίζει υψηλότερο ποσοστό θετικής αξιολόγησης των εξαγγελιών του πρωθυπουργού, στο 38,4%, ενώ το 55% τις αντιμετωπίζει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά. Ανδρουλάκης και Τσίπρας στον απόηχο της ΔΕΘ Διαφορετικές είναι και οι μετρήσεις για τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην MRB, το 25% τις αξιολογεί θετικά ως προς την αποτελεσματικότητά τους και το 31,5% αρνητικά, ενώ ένα υψηλό 38% δηλώνει ότι δεν τις παρακολούθησε. Σε άλλη ερώτηση της ίδιας έρευνας, το 39,7% δηλώνει ότι βρίσκεται πιο κοντά στην εκτίμηση Ανδρουλάκη για τις οικονομικές εξαγγελίες και το 37,2% στην κυβερνητική εκτίμηση. Στη Marc, το 29,7% δηλώνει θετική ή μάλλον θε/ική άποψη για τις εξαγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, έναντι 55,4% που τις αντιμετωπίζει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

Αντίστοιχα, στην MRB οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα αξιολογούνται θετικά από το 22,3% και αρνητικά από το 37,3%, με το 35,1% να δηλώνει ότι δεν τις παρακολούθησε. Στη Marc το θετικό ή μάλλον θετικό ποσοστό διαμορφώνεται στο 24,1% και το αρνητικό ή μάλλον αρνητικό στο 62,7%. Οι διαφορετικές διατυπώσεις και κατηγορίες απάντησης των δύο ερευνών σημαίνουν ότι τα ποσοστά δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα μεταξύ τους.

Μητσοτάκης και Τσίπρας στην καταλληλότητα Απόσταση μεταξύ των δύο μετρήσεων καταγράφεται και στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Η MRB καταγράφει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο 23,7% και τον Αλέξη Τσίπρα στο 14%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στο 6,9%, ο Κυριάκος Βελόπουλος στο 6,1%, ενώ Μαρία Καρυστιανού και Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκεντρώνουν από 4,1%. Στη Marc, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφεται στο 31%, ο Αλέξης Τσίπρας στο 14,9% και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 8%. Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,8% και η Μαρία Καρυστιανού με 3,6%.

Από 12,1% έως 16,8% η δυνητική ψήφος σε κόμμα Σαμαρά Τέλος, και οι δύο εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς τα σχετικά ποσοστά να αποτελούν πρόθεση ψήφου σε υπαρκτό κόμμα. Στην MRB, το 4,9% δηλώνει ότι «σίγουρα θα το ψήφιζε» και το 11,9% ότι «μάλλον θα το ψήφιζε», με το άθροισμα των δύο απαντήσεων να φθάνει στο 16,8%. Αντίθετα, το 79,2% τοποθετείται στις δύο αρνητικές απαντήσεις.