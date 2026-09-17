Μητσοτάκης στα εγκαίνια του Ellinikon Sports Park: «Το Ελληνικό παίρνει ήδη νέα μορφή» – Το μήνυμα για τις μεγάλες αναπλάσεις σε Τατόι και ΔΕΘ

Με αιχμή τον δημόσιο χαρακτήρα της μεγάλης ανάπλασης και το άνοιγμά της στους πολίτες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το Ελληνικό ως ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα της αλλαγής που, όπως είπε, συντελείται στη χώρα, μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης (17.09.2026) στα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το Ελληνικό «παίρνει ήδη μια νέα μορφή», επιχειρώντας παράλληλα να απαντήσει στις επικρίσεις που είχαν διατυπωθεί για τον χαρακτήρα της επένδυσης. «Ακόμα και οι πιο δύσπιστοι αντιλήφθηκαν ότι δεν δημιουργείται μια περίκλειστη πόλη για λίγους, αλλά ένας μεγάλος φιλόξενος προορισμός για όλους», ανέφερε.

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Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ανάπλαση «εμβληματική», σημειώνοντας ότι αποτελεί «μια ακόμη ψηφίδα στη μεγαλύτερη ανάπλαση που δημιουργείται στην Ευρώπη» και ότι σηματοδοτεί, κατά την έκφρασή του, «την επικράτηση του αύριο απέναντι στο χθες».

Στάθηκε, μάλιστα, ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το έργο προχωρά έπειτα από χρόνια καθυστερήσεων. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια επένδυση που επιτέλους γίνεται πράξη μετά από αρκετά χρόνια αδράνειας», είπε, συνδέοντας την εξέλιξή της με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις του 2019.

«Μια δέσμευση του 2019 που δικαιώνει το σύνθημά μας: “Το είπαμε και το κάνουμε”», πρόσθεσε.

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«Το Sports Park είναι μόνο η αρχή»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις, υπογραμμίζοντας ότι το The Ellinikon Sports Park αποτελεί μόνο την αρχή ενός ευρύτερου σχεδιασμού.

Όπως σημείωσε, βάσει της σχετικής παραχώρησης, η Lamda Development έχει αναλάβει την αναβάθμιση γυμναστηρίων, γηπέδων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Ο πρωθυπουργός ενέταξε τις παρεμβάσεις αυτές στο ευρύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα, κάνοντας ειδική αναφορά στο ΟΑΚΑ, το ΣΕΦ και το Καυτανζόγλειο.

«Μιλάμε για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα που κινητοποιεί εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους», ανέφερε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στην άθληση.

«Θέλουμε η άσκηση να μπορεί να μπει πια στη ζωή των πολλών και ειδικά των παιδιών μας και των εφήβων», είπε, για να προσθέσει χαρακτηριστικά: «Η άσκηση είναι το καλύτερο αντίδοτο στις οθόνες».

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι «για την κυβέρνησή μας και για εμένα προσωπικά η επένδυση στον αθλητισμό αποτελεί μια βαθιά κοινωνική επένδυση».

Από το Ελληνικό στο Τατόι και τη ΔΕΘ

Διευρύνοντας το κάδρο πέρα από το Ελληνικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την ανάπλαση με μια σειρά παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Όπως ανέφερε, με τις μαρίνες και τα νέα πάρκα «η πόλη ξαναστρέφεται στη θάλασσα», ενώ προανήγγειλε ότι σύντομα θα πραγματοποιηθούν εγκαίνια στα κτίρια των πρώην βασιλικών κτημάτων στο Τατόι. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάπλαση της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη και στο πάρκο Παύλου Μελά, το οποίο βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τα έργα αυτά ως τμήματα μιας «συστηματικής προσπάθειας βελτίωσης της ζωής των Ελλήνων», με ιδιαίτερη έμφαση στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Κλείνοντας, επανέφερε το τρίπτυχο «σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια», επιχειρώντας να συνδέσει την πρόοδο των έργων με το ευρύτερο κυβερνητικό αφήγημα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων.

«Κάθε υπόσχεση μετατρέπεται σε πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.