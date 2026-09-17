Ο Άδωνις Γεωργιάδης φώναξε «ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλη» μαζί με συνδικαλιστές στον Βόλο

Με ένταση, συνθήματα αλλά και έναν απρόσμενο διάλογο με συνδικαλιστές συνοδεύτηκε η επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο Νοσοκομείο Βόλου, στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της περιοδείας του στη Θεσσαλία.

Κατά την άφιξή του στο «Αχιλλοπούλειο», όπου εγκαινίασε τα ανακαινισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, συγκεντρωμένοι συνδικαλιστές υποδέχθηκαν τον Άδωνι Γεωργιάδη με συνθήματα. Ο υπουργός επέλεξε να απαντήσει με χιούμορ, συμμετέχοντας μάλιστα για λίγο στο σύνθημα «ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλη».

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Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στον Χ (πρώην Twitter), από την περιοδεία του, ακούγεται επίσης να σχολιάζει πριν βγει από το αυτοκίνητο: «Επιτέλους, λίγη συμμορία μιζέριας, μου είχαν λείψει».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε όταν ο υπουργός πλησίασε τους συγκεντρωμένους και τους ρώτησε σε ποιες ειδικότητες καταγράφονται ελλείψεις. Εκείνοι έκαναν λόγο για κενά σε γιατρούς και νοσηλευτές, με τον κ. Γεωργιάδη να απαντά ότι στο νοσοκομείο έχουν προστεθεί επτά νέοι γιατροί.

Στη συνέχεια επικαλέστηκε στοιχεία για τη χρηματοδότηση και τη στελέχωση του «Αχιλλοπουλείου», αναφέροντας ότι ο προϋπολογισμός του αυξήθηκε από 16,83 εκατ. ευρώ το 2019 σε 31,12 εκατ. ευρώ σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι εργαζόμενοι αυξήθηκαν από 776 το 2019 σε 822 σήμερα.

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«Γιατί δεν φωνάζατε το ’18 και το ’19;», ρώτησε τους συγκεντρωμένους, ενώ όταν μία διαδηλώτρια τον ρώτησε γιατί βρίσκονται εκεί εφόσον «είναι όλα καλώς καμωμένα», ο υπουργός απάντησε ότι είναι «ειδικευμένοι στο να φωνάζετε».

Ο Αδωνις τραγουδάει μαζί με την συμμορία της μιζέριας “ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλη” pic.twitter.com/HD0QqPyqPt — ΕΛΛΑΔΑ 24 (@ellada24) September 17, 2026

Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτυρήθηκαν, μεταξύ άλλων, για ζητήματα στελέχωσης του νοσοκομείου και για τη συνολική κατάσταση στο δημόσιο σύστημα Υγείας. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ακούστηκαν επίσης συνθήματα σχετικά με τον πόλεμο στην Παλαιστίνη.

Μετά την ένταση στην είσοδο, ο υπουργός περιηγήθηκε στα ανακαινισμένα ΤΕΠ, χαρακτηρίζοντάς τα «τα ωραιότερα ΤΕΠ στην Ελλάδα», ενώ επανέλαβε ότι προτεραιότητά του είναι η αναβάθμιση του ΕΣΥ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις νέες υπηρεσίες Υγείας που σχεδιάζονται για τη Μαγνησία, δηλώνοντας ότι μέσα σε έναν χρόνο οι κάτοικοι του Βόλου δεν θα χρειάζεται να μετακινούνται σε άλλες περιοχές για συγκεκριμένες θεραπείες.

Η επίσκεψη του υπουργού στον Βόλο περιλάμβανε ακόμη συνάντηση με τον δήμαρχο Αχιλλέα Μπέο, ενώ έξω από το Δημαρχείο πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή συμβολική διαμαρτυρία πολιτών για την καύση απορριμμάτων, με ορισμένους από τους συμμετέχοντες να εμφανίζονται ντυμένοι ως σκελετοί.