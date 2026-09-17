Επίδομα θέρμανσης: «Πυρ ομαδόν» από την αντιπολίτευση κατά Μητσοτάκη – «Πενιχρές εξαγγελίες» και «επικοινωνιακή αριθμητική»

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης επανέρχονται η ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος, μετά τις παρεμβάσεις που προανήγγειλε την Πέμπτη (17.09.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης απάντησαν σχεδόν αμέσως στη συνέντευξη του πρωθυπουργού στην ΕΡΤ, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα των μέτρων και εστιάζοντας στην απουσία, όπως υποστηρίζουν, συγκεκριμένων ποσών και δεσμεύσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο στόχαστρο για το επίδομα θέρμανσης, τις τιμές των καυσίμων και το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ενώ η αντιπολίτευση επανέφερε στο προσκήνιο και τη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας που άνοιξε τις προηγούμενες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Από το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ έως τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και την Πλεύση Ελευθερίας, οι ανακοινώσεις κινήθηκαν σε υψηλούς τόνους, με διαφορετική, πάντως, επιχειρηματολογία από κάθε κόμμα.

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ΠΑΣΟΚ: Από το επίδομα ανεργίας στην κοστολόγηση

Σε διαφορετικό πεδίο επέλεξε να μεταφέρει τη σύγκρουση το ΠΑΣΟΚ, συνδέοντας τη συνέντευξη του πρωθυπουργού με τον θόρυβο που είχε προηγηθεί γύρω από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας.

Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από «τετραήμερη σιωπή», αναγκάστηκε να τοποθετηθεί επί του θέματος, κάνοντας λόγο για «άδειασμα» του Παύλου Μαρινάκη. Πρόκειται για την πολιτική ερμηνεία που δίνει το ΠΑΣΟΚ στην κατηγορηματική τοποθέτηση του πρωθυπουργού ότι δεν πρόκειται να περικοπεί το επίδομα ανεργίας.

Το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει ταυτόχρονα το ζήτημα της κοστολόγησης, θέτοντας το ερώτημα γιατί δεν έχει δημοσιοποιηθεί η κοστολόγηση του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και καταλήγοντας ότι «ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ».

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ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας»

Στην ακρίβεια και ειδικότερα στη φορολογία των καυσίμων εστίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι μέχρι πριν από λίγους μήνες απέρριπτε τη μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ επικαλούμενος το δημοσιονομικό κόστος.

«Ο κ. Μητσοτάκης ανακάλυψε απόψε την ακρίβεια», σχολίασε το κόμμα, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει εκ των υστέρων με επιδόματα και passes, αντί να αντιμετωπίζει τις αιτίες των ανατιμήσεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε και στο επίδομα ανεργίας, υιοθετώντας επίσης τη γραμμή περί «αδειάσματος» του κυβερνητικού εκπροσώπου και επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα των εργαζομένων.

ΚΚΕ: «Γνωστές κουτοπονηριές Μητσοτάκη»

Ακόμη υψηλότερους τόνους χρησιμοποίησε το ΚΚΕ, το οποίο υποστήριξε ότι οι εξαγγελίες δεν συνιστούν ουσιαστική παρέμβαση υπέρ των νοικοκυριών.

Ο Περισσός αντιπαραθέτει στις κυβερνητικές ανακοινώσεις τη δική του πρόταση για πλαφόν στις τιμές χονδρικής και λιανικής, καθώς και για μόνιμη κατάργηση του ΦΠΑ και των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στην ενέργεια και στα καύσιμα. Παράλληλα, ασκεί κριτική στο ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ΕΦΚ, εφόσον υπάρξει η σχετική ευρωπαϊκή δυνατότητα.

Το ΚΚΕ συνδέει επίσης τις δηλώσεις του πρωθυπουργού για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ανέργων με την προηγούμενη συζήτηση που άνοιξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αποδίδοντας στην κυβέρνηση πρόθεση πίεσης των ανέργων να αποδέχονται θέσεις εργασίας.

Κωνσταντοπούλου: «Πενιχρές εξαγγελίες»

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα απάντησε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τοποθετήθηκε από το Περιστύλιο της Βουλής, στρέφοντας τα πυρά της τόσο στις παρεμβάσεις για τα καύσιμα όσο και σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και διαφάνειας.

Ως προς την οικονομία, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε «πενιχρές εξαγγελίες» όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός για το πετρέλαιο θέρμανσης και το diesel, επικρίνοντας την κυβέρνηση επειδή, όπως είπε, δεν προχώρησε σε ευρύτερες φορολογικές ελαφρύνσεις στα καύσιμα.

ΕΛΑΣ: «Οι πολίτες δεν θερμαίνονται με εξαγγελίες εξαγγελιών»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αντίδραση της ΕΛΑΣ, η οποία επέλεξε να εστιάσει στην έλλειψη εξειδίκευσης των παρεμβάσεων που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός.

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια. Ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα», σχολίασε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, επιχειρώντας να αποδομήσει το πλαίσιο που παρουσίασε ο πρωθυπουργός για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Η ΕΛΑΣ στέκεται ιδιαίτερα στην αναφορά Μητσοτάκη ότι, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε να ανοίξει ακόμη και στα 2 ευρώ, αλλά και στην εκτίμηση ότι τελικά η τιμή του θα διαμορφωθεί χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ.

Κατά την κριτική της, δεν εξηγήστηκε πώς προκύπτουν οι συγκεκριμένες τιμές ούτε ποιο θα είναι το ακριβές ύψος της κρατικής παρέμβασης. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσει και την εξαγγελία για «οριζόντια αύξηση» του επιδόματος θέρμανσης, επισημαίνοντας ότι δεν ανακοινώθηκαν το ύψος της αύξησης, οι δικαιούχοι και η διάρκειά της.

«Αυτή δεν είναι ενεργειακή πολιτική. Είναι η γνωστή επικοινωνιακή αριθμητική της κυβέρνησης», αναφέρει η ΕΛΑΣ, καταλήγοντας με την αιχμή ότι «ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος και οι πολίτες δεν θερμαίνονται με εξαγγελίες εξαγγελιών».