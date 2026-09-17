Δημοσκόπηση MRB: Στις 9,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΕΛΑΣ – Στο 10,2% το ΠΑΣΟΚ, 18% η αδιευκρίνιστη ψήφος

Τις νέες ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό μετά τη ΔΕΘ καταγράφει η δημοσκόπηση MRB που παρουσιάστηκε την Πέμπτη (17.09.2026) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου ενόψει των επόμενων εκλογών, την ΕΛΑΣ να ακολουθεί στη δεύτερη και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη. Η μέτρηση αποτυπώνει παράλληλα την αναγωγή των ποσοστών, την πιθανή κατανομή των 300 εδρών, αλλά και τη στάση των πολιτών απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης MRB, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,8%, έναντι 14,3% της ΕΛΑΣ, με τη μεταξύ τους απόσταση να διαμορφώνεται στις 9,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,2%. Στην αναγωγή στο σύνολο, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 29%, 17,4% και 12,4%, με τη διαφορά ΝΔ και ΕΛΑΣ να ανοίγει στις 11,6 μονάδες.

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Στις 9,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΕΛΑΣ

Η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στην πρόθεση ψήφου στο 23,8%, ενώ η ΕΛΑΣ ακολουθεί με 14,3%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,2% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2% και η Φωνή Λογικής με 3,1%.

Χαμηλότερα καταγράφονται το ΜέΡΑ25 με 1,9%, οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο με 1,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%.

«Άλλο κόμμα» επιλέγει το 5,7%, ενώ το 14,7% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ή δεν απαντά. Λευκό, άκυρο ή αποχή επιλέγει το 3,3%, με το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου να φθάνει το 18%.

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Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της MRB, τον Ιούλιο του 2026, η ΝΔ παραμένει αμετάβλητη στο 23,8%, ενώ η ΕΛΑΣ υποχωρεί οριακά από το 14,4% στο 14,3%. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται κατά 1,1 μονάδα, από το 9,1% στο 10,2%, και η Ελληνική Λύση από το 7,1% στο 7,7%.

Το ΚΚΕ υποχωρεί από το 6% στο 5,5%, ενώ μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η οποία από το 7,2% του Ιουλίου βρίσκεται στο 4,3%. Η Πλεύση Ελευθερίας κινείται από το 4,1% στο 3,2%, ενώ η Φωνή Λογικής από το 2,7% στο 3,1%.

Στο 29% η ΝΔ στην αναγωγή – 11,6 μονάδες η διαφορά από την ΕΛΑΣ

Στην αναγωγή στο σύνολο, η Νέα Δημοκρατία διαμορφώνεται στο 29%, ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη μέτρηση. Η ΕΛΑΣ καταγράφεται στο 17,4%, έναντι 17,6% τον Ιούλιο, και το ΠΑΣΟΚ στο 12,4%, από 11,1%.

Η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 9,4%, από 8,7%, και το ΚΚΕ στο 6,7%, από 7,3%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί στο 5,2% από 8,8%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφεται στο 3,9% από 5%.

Ακολουθούν η Φωνή Λογικής με 3,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,3%, οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο με 1,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%. Η επιλογή «άλλο κόμμα» φθάνει στο 7,1%.

Η «αριθμητική» της Βουλής: 118 έδρες η ΝΔ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση της MRB για την κατανομή των 300 εδρών της Βουλής με βάση την αναγωγή των ποσοστών.

Σύμφωνα με τη σχετική εκτίμηση, η Νέα Δημοκρατία θα καταλάμβανε 118 έδρες. Από αυτές, οι 90 προκύπτουν από την αναλογική κατανομή και οι επιπλέον 28 από το μπόνους του πρώτου κόμματος.

Η ΕΛΑΣ εκτιμάται στις 54 έδρες και το ΠΑΣΟΚ στις 38. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 29 έδρες, το ΚΚΕ με 21, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 16 και από 12 έδρες η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής.

Με αυτή την κατανομή, η Νέα Δημοκρατία απέχει 33 έδρες από τις 151. Το αριθμητικό άθροισμα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ φθάνει τις 156 έδρες, χωρίς αυτό να συνιστά εκτίμηση για πιθανή μετεκλογική συνεργασία.

Δημοσκόπηση MRB: Στο 16,8% η δυνητική ψήφος σε κόμμα Σαμαρά

Ξεχωριστό κεφάλαιο της δημοσκόπησης αποτελεί το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Το 4,9% απαντά ότι «σίγουρα θα το ψήφιζε», αυξημένο κατά 1,4 μονάδες, και το 11,9% ότι «μάλλον θα το ψήφιζε», αυξημένο κατά 2,1 μονάδες. Συνολικά, το 16,8% δηλώνει διαφορετικού βαθμού πιθανότητα ψήφου σε ένα τέτοιο κόμμα.

Από την άλλη πλευρά, το 13,8% απαντά ότι «μάλλον δεν θα το ψήφιζε» και το 65,4% ότι «σίγουρα δεν θα το ψήφιζε». Συνολικά, οι δύο αρνητικές απαντήσεις φθάνουν το 79,2%, ενώ το 4% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Μητσοτάκης 23,7% και Τσίπρας 14% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Στο ερώτημα της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφεται στο 23,7%, αυξημένος κατά 0,6 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στο 14%.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 6,9%, καταγράφοντας μεταβολή -1,1 μονάδας, και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,1% (-1,8). Μαρία Καρυστιανού και Ζωή Κωνσταντοπούλου βρίσκονται από 4,1%, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο 2,3%.

Ακολουθούν ο Γιάνης Βαρουφάκης με 2%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 1,9% και ο Στέφανος Κασσελάκης με 1,8%. «Άλλον» επιλέγει το 9,2%, ενώ «κανέναν» απαντά το 23,5%, ποσοστό αυξημένο κατά 3,2 μονάδες. Το 0,4% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Αρνητικά αξιολογεί το 58,9% τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Σημαντικό μέρος της δημοσκόπησης αφορά την αποτίμηση των μέτρων που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Το 30,2% τα αξιολογεί θετικά ως προς την αποτελεσματικότητά τους – 6,7% «πολύ θετικά» και 23,5% «αρκετά θετικά».

Στον αντίποδα, το 58,9% τα αξιολογεί αρνητικά: το 23,7% «αρκετά αρνητικά» και το 35,2% «πολύ αρνητικά». Το 10,9% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Παράλληλα, το 53,7% θεωρεί ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι λιγότερα από όσα επιτρέπει η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Το 24,7% απαντά ότι είναι όσα επιτρέπει η κατάσταση της οικονομίας, ενώ το 9,6% εκτιμά ότι είναι περισσότερα από όσα επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες της χώρας. Το 12% δεν παίρνει θέση.

Το 83,4% δηλώνει ότι ωφελείται λίγο ή καθόλου από τα μέτρα

Ακόμη πιο έντονη είναι η εικόνα όταν το ερώτημα μεταφέρεται στο προσωπικό επίπεδο. Στην ερώτηση κατά πόσο οι ίδιοι ή το νοικοκυριό τους ευνοούνται από τα μέτρα, το 56,4% απαντά «καθόλου» και το 27% «λίγο».

Συνολικά, δηλαδή, το 83,4% δηλώνει ότι ωφελείται λίγο ή καθόλου. Αντίθετα, το 9,6% δηλώνει ότι ευνοείται «πολύ» ή «αρκετά», με τα επιμέρους ποσοστά να διαμορφώνονται σε 1,3% και 8,3% αντίστοιχα. Το 7,1% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Πώς αξιολογούνται οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη

Για τα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης, το 25% των ερωτηθέντων τα αξιολογεί θετικά ως προς την αποτελεσματικότητά τους: 4,3% «πολύ θετικά» και 20,7% «αρκετά θετικά».

Αρνητική αξιολόγηση δίνει το 31,5%, με 13,5% να απαντά «αρκετά αρνητικά» και 18% «πολύ αρνητικά». Ιδιαίτερα υψηλό, στο 38%, είναι το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι δεν παρακολούθησαν τις εξαγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ενώ 5,5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Σε ξεχωριστή ερώτηση για τις οικονομικές εξαγγελίες Ανδρουλάκη, το 39,7% δηλώνει ότι βρίσκεται πιο κοντά στην εκτίμηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ενώ το 37,2% συντάσσεται περισσότερο με την εκτίμηση της κυβέρνησης. Το 23,1% δεν παίρνει θέση.

Στο 22,3% η θετική αξιολόγηση των μέτρων Τσίπρα

Για τα μέτρα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, το 22,3% εκφράζεται θετικά ως προς την αποτελεσματικότητά τους – 5,5% «πολύ θετικά» και 16,8% «αρκετά θετικά».

Αρνητικά τα αξιολογεί το 37,3%, με 14% να απαντά «αρκετά αρνητικά» και 23,3% «πολύ αρνητικά». Το 35,1% δηλώνει ότι δεν παρακολούθησε τις σχετικές εξαγγελίες και το 5,3% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Όταν οι ερωτηθέντες καλούνται να τοποθετηθούν ειδικά επί των οικονομικών εξαγγελιών του Αλέξη Τσίπρα, το 27,3% δηλώνει ότι βρίσκεται πιο κοντά στη δική του εκτίμηση, έναντι 45,4% που βρίσκεται πιο κοντά στην κυβερνητική εκτίμηση. Το 27,4% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Το 67,5% θεωρεί απίθανο να φορολογήσει ο Τσίπρας τον μεγάλο πλούτο

Στην ερώτηση πόσο πιθανό θεωρούν οι πολίτες ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα φορολογήσει τον μεγάλο πλούτο, το 67,5% απαντά αρνητικά: 43% «σίγουρα απίθανο» και 24,5% «μάλλον απίθανο».

Αντίθετα, το 22,1% το θεωρεί πιθανό, με το 5% να απαντά «πολύ πιθανό» και το 17,1% «αρκετά πιθανό». Το 10,4% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.