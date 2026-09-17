Σκληρή επίθεση από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Όλγα Γεροβασίλη – «Ας παραιτηθούν επιτέλους»

Νέο μέτωπο εσωκομματικής σύγκρουσης ανοίγει στον ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία, μετά τις δηλώσεις της Όλγας Γεροβασίλη για ένταξή της στην ΕΛ.Α.Σ., το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς προηγούμενη παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα.

Οι ιδιοι κύκλοι σχολίασαν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τη στάση της Όλγας Γεροβασίλη, υποστηρίζοντας ότι η τοποθέτησή της «επιβεβαιώνει την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ» από την προηγούμενη ηγεσία και την ομάδα των βουλευτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν.

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Οι ίδιες πηγές καταλογίζουν στους ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές ότι δεν παρέδωσαν τις έδρες τους στο κόμμα, παρά την προεκλογική δέσμευσή τους, και επικαλούνται σχετικά τόσο τις υπεύθυνες δηλώσεις που είχαν υπογράψει όσο και, όπως αναφέρουν, «το ήθος της Αριστεράς».

Ειδικά για την Όλγα Γεροβασίλη, σημειώνουν ότι με τη στάση της «στέρησε την αντιπροεδρία της Βουλής από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ» και επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παραιτηθεί από τη βουλευτική της έδρα.

Αιχμές και προς τον Αλέξη Τσίπρα

Σύμφωνα με τους κύκλους της συλλογικής ηγεσίας, ενδεχόμενη ένταξη ανεξάρτητων βουλευτών στο νέο κόμμα, με χαλάρωση των όρων που φέρεται να έχει θέσει ο πρώην πρωθυπουργός, θα τον τοποθετούσε «σε ρόλο ενορχηστρωτή» των μεθοδεύσεων τις οποίες καταγγέλλει η σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Γίνεται επισης αναφορά στις εσωκομματικές εξελίξεις του Ιουλίου του 2026, με την επισήμανση ότι τα επίμαχα σχέδια «ναυάγησαν μετά την πρόσκρουσή τους στην αποφασιστικότητα της Κεντρικής Επιτροπής».

Η αναφορά αυτή καταδεικνύει ότι η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται στην απόφαση ενός μεμονωμένου στελέχους, αλλά συνδέεται από τη σημερινή κομματική ηγεσία με έναν ευρύτερο σχεδιασμό πολιτικής και κοινοβουλευτικής αποδυνάμωσης του ΣΥΡΙΖΑ.

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«Να αναλάβουν την ευθύνη τους»

Το μήνυμα προς την Όλγα Γεροβασίλη και τους υπόλοιπους ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές είναι κατηγορηματικό: «Ας αναλάβουν όλες και όλοι την ευθύνη τους έναντι των ψηφοφόρων τους και της Αριστεράς».

Οι κύκλοι της συλλογικής ηγεσίας καλούν ευθέως τους βουλευτές να παραδώσουν τις έδρες τους, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα αφορά πλέον όχι μόνο τη σχέση τους με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την προσωπική πολιτική τους συνέπεια.

«Ας παραιτηθούν επιτέλους. Όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για την αξιοπρέπειά τους. Τα σχέδιά τους απέτυχαν», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι πηγές της Κουμουνδούρου διαβεβαίωνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ θα συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του, «με πίστη στις ανεξάντλητες δυνάμεις, το ήθος και το πρόγραμμά του».

Η ιδιαίτερα οξεία διατύπωση της παρέμβασης προαναγγέλλει, πάντως, νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στον χώρο της Αριστεράς, με τις βουλευτικές έδρες, τη θεσμική εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στο νέο πολιτικό εγχείρημα να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο.