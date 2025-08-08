Αντώνης Σαμαράς: Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εκφράζει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της κόρης του, Λένας Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης (07.08.2025) σε ηλικία 34 ετών.

Η μοναχοκόρη του Αντώνη Σαμαρά πέθανε από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλευόταν μετά από επιληπτικό επεισόδιο που υπέστη. Είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο.

Ο πρώην πρωθυπουργός είχε μεγάλη αδυναμία στην κόρη του, την οποία απέκτησε το 1991. Επτά χρόνια μετά τη γέννηση της Λένας, το ζευγάρι απέκτησε και έναν γιο, τον 28χρονο Κώστα, ο οποίος είχε εξαιρετικές σχέσεις με την αδερφή του και ανά διαστήματα μοιραζόταν στιγμιότυπα μαζί της στα social media.

Η είδηση θανάτου της 34χρονης συγκλόνισε τον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο. Πολιτικοί αρχηγοί και στελέχη κομμάτων εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του.

Συλλυπητήρια δήλωση Κυριάκου Μητσοτάκη

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους” ανέφερε σε συλλυπητήρια δήλωση του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέθεσε: «Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».

Συλλυπητήρια δήλωση Παύλου Μαρινάκη

«Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός», αναφέρει σε συλλυπητήρια δήλωση – ανάρτησή του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη», συμπληρώνει.

Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός.

Τα συλλυπητήρια του Νίκου Ανδρουλάκη

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του.

«Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», προσθέτει ο κ. Ανδρουλάκης.

Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Κουράγιο και δύναμη.

Συλλυπητήρια ανάρτηση Σωκράτη Φάμελλου

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένειά του», συμπληρώνει.

Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.



Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους», αναφέρεται στο μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Συλλυπητήριο μήνυμα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα



Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα

Συλλυπητήριο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για την απώλεια της Λένας Σαμαρά:

«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους».

Η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση

«Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας.

Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία, συγκλονισμένος.

Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο», γράφει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Συλλυπητήρια από το Μέρα25

«Το να χάνει κανείς το παιδί του είναι συνταρακτικό. Και πιο συνταρακτικό το να πεθαίνει ένας νέος άνθρωπος, μια νέα γυναίκα, τόσο νωρίς, τόσο αιφνίδια.

Το να χάνει κανείς το παιδί του είναι συνταρακτικό. Και πιο συνταρακτικό το να πεθαίνει ένας νέος άνθρωπος, μια νέα γυναίκα, τόσο νωρίς, τόσο αιφνίδια.



Λυπούμαστε βαθιά για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης της Γεωργίας και του Αντώνη Σαμαρά.



Λυπούμαστε βαθιά για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης της Γεωργίας και του Αντώνη Σαμαρά. Ειλικρινή συλλυπητήρια και κουράγιο για την ανείπωτη απώλεια τους», αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος.

Το μήνυμα της Έλενας Ακρίτα

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Έλενα Ακρίτα έγραψε: «Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμάρα. Η Λένα ήταν μόλις 34 χρόνων, στην πιο δημιουργική ηλικία. Θα είχε σχέδια, όνειρα. Δεν πρόλαβε.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς της και στους δικούς της ανθρώπους».

Συλλυπητήρια και από τον Στέφανο Κασσελάκη

«Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά.

Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας», γράφει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά.

Συλληπτήριο μήνυμα από τη Νάντια Κωνσταντοπούλου

«Είμαστε συγκλονισμένοι όλοι από την ξαφνική απώλεια της Λένας, κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά. Η σκέψη μας αυτές τις δύσκολες ώρες είναι μαζί τους.

Κουράγιο και δύναμη στους γονείς και στον αδερφό της. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια» έγραψε η Νάντια Κωνσταντοπούλου.